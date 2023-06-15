Герой спецоперации «Z» рядовой Алагов спас товарищу жизнь в бою

Лейтенант Владислав Соколов и Рядовой Заурбек Алагов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Сам погибай — товарища выручай», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще считал, что: «Благость и милосердие потребны героям».

ПОБЕДИЛ В АРТДУЭЛИ

Лейтенант Владислав Соколов

«Взвод гаубичной самоходно-артиллерийской батареи под командованием лейтенанта Владислава Соколова выполнял боевую задачу по поддержке российских войск в ходе наступательной операции на позиции противника. При смене огневой позиций взвод лейтенанта Соколова подвергся огневому поражению со стороны артиллерии противника.

Действуя мужественно и решительно, не теряя самообладания, Владислав оперативно привел орудие к готовности нанесения ответного огня. Выявив цели и скорректировав огонь орудия, точным выстрелом лично уничтожил две артиллерийские установки и до 10 националистов. Лишенные артиллерийской поддержки боевики не смогли удержать занимаемые рубежи и были вынуждены спешно покинуть свои позиции, понеся потери».

ОПЕРАТИВНО НАЛАДИЛ СВЯЗЬ

Рядовой Кирилл Пашин

«Колонна батальонной тактической группы, в состав которой входил механик-радиотелефонист рядовой Кирилл Пашин, совершала марш в район активного ведения боевых действий. Противник, стремясь сорвать наступление российских войск, атаковал колонну, активно применяя при этом реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию. В результате вражеского обстрела было повреждено оборудование аппаратной радиосвязи. Связь с командованием была утеряна. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и внутри колонны, лишит командование возможности оперативно координировать действия сил при отражении нападения, Кирилл незамедлительно приступил к устранению повреждений. Не смотря на плотный огонь противника, проявляя профессионализм, рядовой Пашин оперативно восстановил работоспособность поврежденной техники и заново настроил станцию, восстановив связь с командованием, после чего приступил к отражению атаки.

Рядовой Кирилл Пашин

Мужественные действия, и профессионализм военнослужащего позволили сохранить устойчивое управление подразделением, в результате чего российские военнослужащие успешно отбили атаку и перейдя в контратаку уничтожили противника».

СПАС ТОВАРИЩУ ЖИЗНЬ В БОЮ

Рядовой Заурбек Алагов

«Подразделение в составе которого действовал рядовой Заурбек Алагов, выполняло боевую задачу по обороне одного из освобожденных от украинских националистов населенного пункта. Противник предпринял попытку по захвату ранее утерянных рубежей и начал массированную артиллерийскую подготовку по позициям российских войск, после которой перешел в атаку. В ходе начавшегося боя рядовой Алагов заметил сослуживца, получившего тяжелое ранение. Сориентировавшись в обстановке Заурбек под прикрытием товарищей и не прекращающимся огнем со стороны противника, лично вынес раненого товарища из-под обстрела в безопасный район, где оказал первую помощь, чем спас ему жизнь. Убедившись, что жизни сослуживца ничего не угрожает, рядовой Заурбек Алагов заняв выгодную позицию, используя условия местности, продолжил вести бой с националистами. По итогам боя попытка боевиков захватить поселок оказалась безуспешной. Понеся потери, противник отступил».