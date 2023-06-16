Что стало с победителями шоу «Голос. Дети»: Даня Плужников борется за право ходить, а Сабина Мустаева покоряет Польшу

Фото: vk.com

В начале июня Виктория Соломахина доказала теорему, которую не могли решить многие ее предшественники. Не сумев выиграть в детской версии «Голоса» в 10 лет, она вернулась во взрослую в 19 - и была вознаграждена, одержав-таки победу. Теперь детские «голосята» тоже наверняка хлынут во взрослый «Голос». А «КП» тем временем рассказывает, чем заняты прежние победители шоу «Голос. Дети».

Данил Плужников (21 год)

Самый непростой среди участников детского «Голоса» путь продолжает Данил Плужников, победитель третьего сезона. Передвигавшийся на костылях Даня (у него редкое генетическое заболевание, связанное с деформацией суставов, нарушением роста костей), рост которого в 14 лет достигал 110 см, стойко прошел всю дистанцию проекта и выиграл его. После победы Даня вместе с мамой Ириной Владимировной продолжил борьбу за здоровье. Перенес ряд тяжелейших операций по коррекции конечностей. И приступил к длительной реабилитации, на время которой учеба в Гнесинском училище встала на паузу.

Фото: Первый канал

- За последнее время перенес порядка десяти операций, - рассказывает Даня. - Мне поставили аппарат Илизарова - он и корректирует, и удлиняет конечности. Я вылечил одну ногу и продолжаю долечивать вторую. Все это очень длительный и болезненный процесс. Но его надо пройти, чтобы я банально смог выходить на улицу и функционировать как человек. Сколько все это продлится? Не знаю. Может, год. Может, три. В сентябре снова еду корректировать угол сустава (ломать косточку). Скорее всего, это будет самый сложный момент. Потому что придется переделывать все, что мы делали последние годы: таз, бедро, обе голени. Очень тяжело жить с постоянными болями. Иногда не могу встать с кровати. Это давит, но мы вывозим. Дальше все будет хорошо!»

Алиса Кожикина (19 лет)

Фото: vk.com

22 июня обаятельной «зажигалке» Алисе Кожикиной исполнится 20. А мы ведь помним ее совсем крохой - в 10 лет девочка из Курской области выиграла первый сезон детского «Голоса». Потом был и контракт с лейблом Universal Music, и сотрудничество с наставником Максимом Фадеевым, и сольные концерты, и «Детское Евровидение».

Фото: Первый канал

Алиса продолжает расти - озвучивает фильмы (ее голосом поет главная героиня мюзикла «Энни») и мультики («Суперкошки»). Одаренная вокалистка без труда поступила на бюджетное отделение колледжа при Академии им. Гнесиных.

Кожикина продолжает выпускать треки - несмотря на то что разорвала творческие отношения с Фадеевым, выпускает клипы (в том числе с бывшими коллегами по «Голосу» - Кириллом Скрипником, к примеру) и наслаждается пасмурным июньским Петербургом, откуда регулярно выкладывает фотографии.

Сабина Мустаева (22 года)

Фото: Соцсети

Во втором сезоне детского «Голоса» певицы из Ташкента могло вообще не оказаться. Сабина запрыгнула на подножку уходящего трамвая, попав в команду Максима Фадеева в 14 лет (верхняя возрастная планка). Затем вылетела, чудом вернулась в дополнительном раунде и утерла всем нос, выиграв шоу.

В 2015 году Мустаева выпустила дебютный сингл «Дадим шар земной детям», средства от продажи которого направила благотворительному фонду «Линия жизни».

Фото: Первый канал

Потом Сабина доучилась в ташкентской школе и уехала в Польшу. Там Мустаева участвовала в польской версии «Голоса», где дошла до полуфинала и продолжила учебу на музыкально-театральном отделении лицея имени Яна III Собеского в Варшаве. Более двух лет вокалистка встречается с молодым человеком по имени Алан Джамалов (в аккаунте обозначен как «предприниматель»), романтичные фото с которым выкладывает в соцсетях.

Рутгер Гарехт (17 лет)

Фото: Соцсети

Это в пятом сезоне детского «Голоса» 11-летний оренбургский вокалист Рутгер Гарехт был похож на маленького Сергея Безрукова. Теперь парень больше напоминает Ведьмака из одноименного сериала. Гарехт продолжает заниматься музыкой, учится в Московском губернском колледже искусств в подмосковных Химках на отделении эстрадно-джазового вокала. Потомственный музыкант (в пятом поколении!) выкладывает новые треки, появляется на ТВ, сводных концертах и фестивалях и нацелен на выпуск собственной пластинки.

Фото: Первый канал

- Я не люблю пересматривать свои выступления, - признавался в интервью артист. - Потому что исполняю чужие песни, а мне это не нравится. Другое дело, когда я пою собственный материал. В ближайшее время планирую собрать написанные композиции в альбом и выпустить его. С этими песнями и хочу выступать. Нынешняя эстрада лицемерна и поверхностна: люди смотрят друг другу в глаза, улыбаются, но врут сами себе. Меня это начало раздражать. Поэтому я выбираю панк-рок.

Олеся Казаченко (13 лет)

Фото: vk.com

Девочку из Ногинска, выигравшую седьмой сезон «Голоса» в 10 лет, в нынешней Олесе разглядеть совершенно невозможно. Длинноногая, стройная и дерзкая, с ярким макияжем, она предстает перед подписчиками в ВК - и не верится, что в этом году ей исполнится только 14. Олеся увлекается корейской поп-культурой, выходила в полуфинал нацотбора на «Детское Евровидение», пела с наставником Бастой в «Лужниках», озвучила одного из персонажей мультика «Виво». Конечно, выпускает клипы и пишет песни.

Фото: Первый канал

КСТАТИ

Во время финала шоу «Голос-11» продюсер проекта Юрий Аксюта публично опроверг слухи о закрытии проекта и объявил кастинг сразу трех версий шоу: «Голос» (12-й сезон), «Голос. Дети» (11-й сезон) и «Голос. 60+» (6-й сезон).