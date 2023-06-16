Опасный перегрев организма: Почему тепловой удар летом не шутки и в каких случаях пора взывать скорую

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Один из главных рисков при наступлении жары - тепловой удар. Из-за чего случается перегрев организма, по каким признакам его опознать и что предпринимать? Об этом мы спросили главного внештатного специалиста по первой помощи Минздрава России по Центральному федеральному округу, кандидата медицинских наук Геннадия Неудахина.

ПЯТЬ УСЛОВИЙ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ЧАЩЕ ВСЕГО РАЗВИВАЕТСЯ ТЕПЛОВОЙ УДАР

- Тепловой удар - это серьезное нарушение работы основных систем организма, прежде всего сердечно-сосудистой, центральной нервной и дыхательной систем, - поясняет эксперт. - Но случается такой удар не мгновенно. Опасное состояние развивается постепенно, когда есть предпосылки к этому. А именно - если нарушается баланс между выработкой тепла в организме и теплоотдачей в окружающую среду. Обычно эти два процесса находятся в равновесии. Но если теплоотдача затрудняется и (или) повышается теплопродукция, то организм перегревается.

Из-за чего такое может произойти? Геннадий Неудахин перечислил основные условия, при которых может нарушиться терморегуляция и произойти тепловой удар.

1. Повышение температуры окружающего воздуха. «Исследования показали, что риск перегрева организма особенно высок, когда температура окружающей среды приближается к нормальной температуре тела человека. То есть при жаре в районе 36 - 37 градусов», - поясняет эксперт. В то же время, если у людей есть какие-то заболевания, то теплообмен может быть нарушен - тогда вероятен тепловой удар и при меньшей температуре.

2. Физические нагрузки в знойную погоду. Чем активнее движения, тем больше тепла вырабатывается внутри организма. В сочетании с жарой снаружи это существенно повышает риск перегрева, предупреждает Геннадий Неудахин.

3. Закрытая и (или) плотная одежда. «Я бы не стал говорить, что наиболее опасна именно синтетика - спортсмены в ней занимаются и нормально себя чувствуют. Все зависит от качества ткани. А главное - от того, насколько большую площадь тела закрывает одежда и насколько плотно прилегает, - говорит специалист. - Абсолютно любая одежда затрудняет теплоотдачу». На практике тяжелее всего приходится сотрудникам, которым нужно соблюдать строгий дресс-код. Если в офисе еще помогает кондиционер, то добираться до работы в жару в общественном транспорте или даже идти по улице может быть рискованно. Выходом может стать более раннее начало рабочего дня, когда жара еще не разгулялась.

4. Повышенная влажность воздуха. Из-за этого ухудшается теплоотдача - влага с поверхности нашего тела (включая пот) испаряется слабее, поэтому риск перегрева растет.

5. Употребление алкоголя. Этанол влияет на сосуды, нарушая терморегуляцию. К тому же в состоянии опьянения человек становится менее чувствителен, может не заметить первых признаков ухудшения состояния при перегреве, предупреждает Геннадий Неудахин.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ: ПРИЗНАКИ ПЕРЕГРЕВА

Как поясняет наш эксперт, при перегреве организма в первую очередь появляются такие симптомы:

- ощущение жара;

- слабость;

- головокружение;

- мушки перед глазами;

- тошнота;

- тахикардия (учащенное сердцебиение);

- чувство нехватки воздуха, одышка.

При дальнейшем перегреве человек теряет сознание.

«Из-за теплового удара весь организм начинает работать с перегрузкой, и это часто приводит к обострению хронических заболеваний. В том числе может случиться сердечный приступ», - предупреждает Геннадий Неудахин.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ

- Первое, что нужно сделать при появлении признаков теплового удара - принять сидячее, а лучше лежачее положение, - поясняет Геннадий Неудахин. - При этом очень желательно найти место, где ниже температура воздуха - в помещении с кондиционером, вентилятором, на сквозняке. Или хотя бы просто в тени.

- Если человек в сознании, нужно дать ему попить прохладной воды.

- Далее принимаем все возможные меры, чтобы охладить пострадавшего. Можно смачивать водой открытые части тела, по возможности снять часть одежды, расстегнуть пуговицы и т. п. Можно прикладывать холодные продукты, мороженое, пакеты со льдом.

! Важно: если в течение 15-20 минут не наступает облегчение, нужно вызвать Скорую помощь. Также делаем это, если тепловой удар случился у ребенка, человека пожилого возраста, с хроническими заболеваниями. Разумеется, в Скорую нужно обращаться и в том случае, когда человек потерял сознание.

! Если пострадавший без сознания, то до приезда врачей нужно обеспечить ему проходимость дыхательных путей. Для этого следует положить человека на бок. И обязательно продолжаем принимать меры для охлаждения.

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Как снизить риск перегрева

- Наиболее активно теплоотдача у человека идет через голову и торс, поясняет специалист. Через кисти рук и ступни ног - в меньшей степени. Поэтому в первую очередь желательно обеспечить прохладу именно голове (лицу) и верхней части туловища. Может помочь прикладывание платка, смоченного холодной водой, обдувание и т. д.

- Старайтесь меньше двигаться в жару, чтобы снизить выработку тепла внутри организма.

- Пейте воду - за счет ее испарения с поверхности кожи улучшается теплоотдача, организм охлаждается. Также хороши напитки-изотоники - они обогащены микроэлементами, которые теряет организм при активном потоотделении (такие напитки продаются в спортивных магазинах, на маркетплейсах).

- Воздержитесь от алкоголя.

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