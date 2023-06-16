Неля Кобзон, заслуженный работник культуры России: Иосиф Давыдович нес чемоданы с деньгами не в дом, а возил их в Донбасс

Фото: Борис КУДРЯВОВ

… - Неля Михайловна, здравствуйте. Это Саша Гамов вас побеспокоил.

- Да, здравствуйте.

- Сегодня народного артиста СССР Иосифа Кобзона многие вспоминают.

- В связи с чем?

- Григорий Лепс, Николай Басков, Юрий Антонов и другие пообещали выплатить по миллиону рублей бойцам в зоне СВО за подбитый танк. А Иосиф Давыдович же очень много помогал нашей армии, начиная еще с тех пор, как советские войска в конце 1970-х вошли в Афганистан.

- Артисты, музыканты, на мой взгляд, как раз и могут помогать тем, что Бог дал – петь, выступать, отдавать свою энергию, свое тепло, свою любовь, уважение.

А что еще?

- Да, правильно.

- Я просто вспоминаю, как девять раз вместе с Иосифом Давыдовичем выезжал в зону борющегося Донбасса. И помощь Кобзона тогда была - это не только по два концерта в день в Донецке и Луганске. Иосиф Давыдович и деньгами помогал. Извините, а какие это были суммы. У вас какие воспоминания об этом?

- Он меня в это не посвящал.

Но я никогда не была и против того, что он содержал, практически, 25 лет два детских дома, вы там были, вы знаете.

- Да.

- И не было у него ничего такого, что могло бы свидетельствовать о том, что он делает это неискренне, что он это делает для чего-то, чтобы показать свою причастность.

- То есть - это было не для рекламы , не для пиара.

- Нет, конечно. Он делал это от души, от чистого сердца.

Конечно, он и армии помогал. Ездил по воинским частям с сольными концертами.

- Алексей Евсюков, аккомпаниатор Иосифа Кобзона, мне как-то рассказывал, что даже вы были с ним в Афганистане. Это правда?

- Да, я была.

Сейчас скажу, в каком году… В 1986-м, у нас было 15-летие нашей свадьбы. Я умолила его взять меня с собой.

Он говорит: нет, там женщинам нечего делать. А я говорю: если ты летишь туда и не боишься, значит, и я хочу полететь и не бояться.

Я же тогда работала вместе с ним, вела концерты.

И костюмером - немножко.

А довольно тяжело было переезжать из города в город, смотреть, чтобы костюмы были с иголочки, как он привык.

Я, чем могла, посильно помогала.

- А не страшно вам было в Афгане?

- Я вообще не из пугливых. А отчего страшно-то?

- Я не знаю. Ясно.

Иосиф Давыдович помощь большую оказывал. В том числе - и финансовую.

Я однажды имел неосторожность в прямом эфире Первого канала рассказать, что там чуть ли не чемодан денег привез с корпоратива…

- Помню, я за это на вас обиделась. И даже не разговаривала с вами. Потому что немножко не в том контексте вы подали этот материал.

- И на всю страну. Но я потом, конечно, пожалел об этом.

Да, это не мое дело – в чужие чемоданы заглядывать. Тем более, в чемодан Кобзона с деньгами. Но я хотел лишний раз…

- Но он же нес эти чемоданы с деньгами не в дом, а из дома. Чтобы увезти в Донбасс.

И - возил их в Донбасс!

- Вы мне заголовок подарили для интервью с Нелей Кобзон. Я был удивлен, как он помогал школам, детдомам. И вы это нормально воспринимали?

- А как я должна это воспринимать? Вот интересно. В чем вы видите подвох? Что могло явиться…

- Я не могу сегодня не вспомнить Иосифа Кобзона в контексте вот этих событий.

- А почему именно сегодня?

- Нет, я его часто, я его вообще не забываю. А просто сегодня у нас публикации идут после того, как Лепс, Басков и Антонов заявили, что пообещали выплатить по миллиону - за подбитый танк. Мы всех наших друзей спрашиваем: чем еще знаменитости могут помочь участникам спецоперации? И здесь Кобзона вспоминают. Я поэтому думаю: почему бы я не могу Нели Михайловне позвонить. Она мне в очередной раз вспомнит…

- Я, конечно, завсегда, звоните мне, я с вами всегда общаюсь. Но просто, поймите, что он это делал от чистой души. И никаких у него не было планов, каких-то выгод для себя.

Он это делал просто, потому что у него такое сердце огромное.

Ну, вот, а что еще?

- Все, что нужно, вы сказали. Спасибо!