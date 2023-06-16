Уехавшая на Мальту дочь Михаила Задорнова стала мамой во второй раз

Единственная дочь Михаила Задорнова Елена давно живет на Мальте. Фото: соцсети.

В июле этого года известному сатирику Михаилу Задорнову исполнилось бы 75 лет. Писатель умер в 2017 году от онкологии. Задорнов стал отцом довольно поздно – в 40 лет. Единственного ребенка – дочь Елену – сатирику родила его возлюбленная Елена Бомбина. Пара жила в гражданском браке и воспитывала дочку, которую назвали в честь матери. Еще при жизни отца Елена-младшая уехала учиться на Мальту и осталась там жить. Полтора года назад девушка объявила, что вышла замуж. Избранника дочери Задорнова зовут Али Тартузи, он родом из Ливана.

Тогда же, в 2021 году Елена призналась, что ждет ребенка – дочку. И вот теперь наследница Задорнова сообщила в соцсетях, что стала мамой во второй раз. Пол своего младшего ребенка Елена не раскрывает. О том, что у нее родился второй ребенок, женщина сообщила в стихах. Рифмованные строки она посвятила своему мужу.

Не знаю, как Тебе сказать,

Отцу Моих Двоих Детей -

Я не особый Грамотей,

(Поживши вмиг и без Затей)

Что Для Моей Ты Мамы - Зять!

Как говорят - ни дать ни взять!

Под гнётом умственных Сетей,

И безалаберность Путей,

Когда всем молвят - не Потей,

Хотевши Истину познать!

Елена с мужем Али Тартузи. Фото: соцсети.

Елена училась в ГИТИСе, но бросила институт через год, поняв, что больше не хочет быть актрисой. Уехав в столицу Мальты Валетту, Задорнова выучилась на социолога и антрополога, а для души она пишет картины и сочиняет стихи. На жизнь Елена зарабатывает организацией праздников и мероприятий, а также продажей собственных картин. Впрочем, это наверняка не единственный ее доход: Михаил Задорнов был достаточно состоятельным человеком и хорошо обеспечил свою семью.

Писатель долго боролся с онкологией. Осенью 2016 года врачи обнаружили у Задорнова опухоль головного мозга. Писатель сам сообщил об этом поклонникам в соцсетях. Артист был сторонником буддизма и пытался лечиться народными методами, которые не дали никакого эффекта. Ни восточная медицина, ни химиотерапия не смогли победить рак. Задорнов ушел из жизни через год после того, как ему поставили диагноз. Сатирик скончался в 69 лет в одной из московских клиник.