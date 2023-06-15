Премия «Экология – дело каждого» бьет рекорды

Фото: пресс-служба премии «Экология – дело каждого»

Это в 2,5 раза выше, чем в аналогичном периоде второго сезона. Такой интерес к премии лишний раз подчеркивает ее название – экология, действительно, дело каждого человека.

- В прошлом году за первые 3,5 месяца мы получили более 8,6 тысячи заявок, а в этом году пошли на рекорд, – отметила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в рамках Петербургского международного экономического форума. – Кроме того, у премии расширяется география участников. За первые два года дети из России и еще 38 стран показали, как нужно заботиться о природе, почему важно осознанное отношение к окружающей среде. В новом сезоне уже поступили заявки от участников из более чем 20 стран, в том числе шести новых – Японии, Таиланда, Шри-Ланки, Ирландии, Сингапура, Азербайджана. Это означает, что мы все говорим на одном языке – языке экологии. Для нас очень важно, что для этого общения нет никаких границ, вопросы защиты окружающей среды волнуют каждого, поскольку именно от того, как мы сможем сохранить природу сегодня, зависит каким будет завтра.

Кстати, в третьем сезоне проекта появились три новых номинации – «Экология души», «Экотуризм» и «Экопросвещение», в которых могут участвовать взрослые, в том числе студенты, педагоги, наставники, «серебряные» волонтеры. По словам руководителя Росприроднадзора, самому младшему участнику на сегодняшний день 6 лет, а самому старшему – 65.

Светлана Радионова также напомнила, что в рамках Премии «Экология – дело каждого» проводится конкурс на лучшую инсталляцию белого медведя, и уже поступили первые работы из разных уголков нашей страны.

- Белый медведь – талисман нашей Премии, - рассказала она. - В мае мы объявили конкурс на лучшую инсталляцию белого медведя, чтобы привлечь внимание к теме сохранения живого символа Арктики, и уже получили живой отклик со стороны, в первую очередь, детей. 13-летний Никита Цыцаркин из Санкт-Петербурга слепил белого медведя из глины, 14-летняя Дарина Ватутина из Новосибирска – из остатков пластилина, а 16-летняя Виктория Лотник из Волгодонска Ростовской области придумала и показала, как можно делать экоброши в форме медведя из рогоза. Взрослых участников я также приглашаю присоединиться к участию в этом конкурсе, ведь экология – дело каждого.

СПРАВКА «КП»

«Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. За два года на проект поступили заявки из 39 стран, включая Россию, в которой участниками стали дети из всех 89 регионов, общее количество работ на Премию превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Заявки на третий сезон

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Премии принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте.

ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ

АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», Московский зоопарк, НИУ ВШЭ, Российский футбольный союз, РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», газета «Ведомости», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты» и другие.