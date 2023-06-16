Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков: Развитие Северного морского пути – билет в благосостояние будущей России

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Арктика – новая точка роста на карте нашей страны. Потенциал развития этих территорий огромен. Они могут стать драйвером развития на ближайшие десятки лет. Что требуется для этого? И какую отдачу может получить экономика? Об этом в студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«СОЗДАЕТСЯ НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОЩЬ»

- На этом форуме широкий спектр вопросов, в том числе, обсуждаем развитие Арктики. Какие основные темы?

- Для Дальнего Востока нашим ключевым форумом является Восточный экономический форум, а для ПМЭФ органична тема развития Арктики. И этому посвящен наш стенд «Арктика – территория диалога». Он привлекает и собирает людей, задействованных в большой работе по развитию Северного морского пути, реализации инвестиционных проектов от Мурманска до Владивостока, созданию новых транспортно-логистических коридоров, технологий и всего прочего. Последние два года Россия председательствовала в Арктическом совете – это международный формат, который предполагал обсуждение восемью арктическими государствами вопросов развития Севера. Судьба распорядилась так, что обсуждение с участием этих стран споткнулось и, как это бывает, не было бы счастья, да вот эта проблема помогла нам заострить фокус внимания на вопросах развития российской Арктики. А российская Арктика – это половина мировой Арктики. И то, что сейчас там происходит, и в части экономического развития, в части развития навигации, в части развития технологий, еще не имело прецедентов в истории. Буквально создается новая экономическая мощь на десятилетия вперед. Это сравнимо с процессами освоения Советским Союзом Урала, западной Сибири. И до сих пор мы живем плодами той работы, работы наших отцов и дедов. Но при этом еще и плодами работы сегодняшних поколений, которые развивают арктические проекты, такие как Ямал-СПГ, Восток-Ойл. Плюс новые этапы развития Норильска, Баимское месторождение - эти проекты будут питать Россию и создавать благосостояние российских граждан на многие десятилетия вперед.

- За счет разработки этих крупнейших месторождений и расширения логистических возможностей?

- Инвестиции уже произведены, пути назад нет. По тем соглашениям, которые мы уже заключили с компаниями, вложившими триллионы рублей в развитие газодобычи, газопереработки, нефтедобычи, добычи металлов, разработки новых медных месторождений. Сегодня провоз по СМП - 34 млн тонн. Новые проекты уже в районе 2031 года дадут 200 млн тонн грузов в год. Вывезти их во льдах возможно исключительно в том случае, если мы полностью реализуем план развития Северного морского пути. Поэтому, считайте, что этот план – билет в благосостояние будущей России. 200 млн тонн в год создают новый поток доходов в бюджет, новые налоги, новые зарплаты в масштабе около 200 млрд долларов в год. Если мы не выполним все задачи по развитию СМП, мы просто такой объем грузов не сможем вытащить. И вместо доходов получим убытки. Мы этого не допустим. Помимо государственных инвестиций активно привлекаем частный капитал. Мы единственные, кто может этого достичь. Только у нас есть такой ледокольный флот, только у нас есть такой опыт навигации во льдах. Сейчас нужно подтягивать космическую группировку.

- А что это даст?

- Это поможет предсказать поведение льдов. Без этого невозможно идти. Льды – система очень динамическая. Ее нужно видеть не только в оптическом диапазоне, то есть, глазами, ее нужно видеть радиолокационно, сквозь облака. И вот первый такой важнейший радиолокационный спутник 27 мая улетел с космодрома «Восточный». «Кондор-ФКА» встал на орбиту, следующие спутники будут «Метеоры». И в целом наша спутниковая группировка в следующие два года в прямом смысле слова даст нам зрение в Арктике. Пока у нас такого зрения недостаточно, чтобы в тех объемах ходить по льдам, например, в марте-апреле, чего не делал еще никто и никогда в истории.

- То есть, навигация только с мая по сентябрь?

- Фактически даже с ледокольной проводкой ходили и в феврале, ходили и в декабре, но самые сложные льды в марте-апреле в Восточно-Чукотском море, в районе Берингова пролива. Там самые сложные льды, у них есть своя динамика, есть ледовое сжатие, там нужно прокладывать для каждого маршрута отдельный путь. И вот как раз весь этот набор технологий, знаний, которые мы больше 100 лет накапливали, должны дать свой результат.

- По сути, это будет некий космический фарватер …

- Это как навигатор, персональный маршрут, как Яндекс-навигатор прокладывает для каждой машины оптимальный путь. Только там улицы есть, а здесь нет. Представьте, есть океан, но для каждого каравана (ледокол плюс идущие за ним танкеры или контейнеровозы, или сухогрузы, так называемые балкеры, тоже арктического класса) – свой путь. И что важно – нужно готовить сани летом, в этом смысле флот арктического класса нужно строить уже сейчас. Во льдах нужно ходить особыми судами, укрепленными. Класса Arc-5 и выше. Мы сейчас строим даже Arc-7. Таких судов нам нужно много десятков, по некоторым оценкам, до 100 новых судов. И мы их строим, и зарубежные страны их строят, в первую очередь, азиатские верфи. У меня очень интересное общение здесь состоялось с министром экономики Арабских Эмиратов. Мы так полушутя с ним построили ось от + 50 до - 50, между песками и льдами. Эмираты стали сильным логистическим хабом и по авиации, и по морским перевозкам, и как раз они понимают, что СМП уже состоялся. Это сейчас самый быстро растущий транспортный коридор - поэтому его динамика требует включения уже сейчас. Прямо здесь, на полях форума обсуждаем, как заранее скоординироваться и встраивать СМП в логистические цепочки самых намоленных маршрутов мира между Азией и Европой.

«КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ – ВЫСШАЯ ЛИГА»

- А в ближайшие годы стоит ожидать увеличения флота?

- В первую очередь, наши крупные нефтегазовые компании – это «Новатэк» в части газовозов, «Роснефть» в части нефтеналивных танкеров – они обновляются. Создают свой флот. Вызывает некоторое беспокойство только темп строительства сухогрузов, что может повлиять на планы по вывозу угля. И высшая лига – это контейнеровозы ледового класса, их у нас пока нет в достаточном объеме. Есть тестовые линии, есть лихтеровоз «Севморпуть», который берет и контейнеры в том числе. Мы его уже второй год подряд гоняем по субсидируемым маршрутам, чтобы логистические компании привыкли, что есть такой маршрут. Он в прошлом году совершил два кругорейса из Мурманска в Петропавловск-Камчатский. В этом году рассчитываем на три рейса. Первый выходит уже 20 июня из Мурманска. Оттуда повезет контейнеры, генеральные грузы, грузы северного завоза для реализации инвестпроектов, а назад пойдет с рыбой.

- А почему контейнеровоз - это высшая лига?

- Основная доходность на морских перевозках – это контейнерные перевозки. Так сложилась мировая экономика. Возьмем модельный маршрут Шанхай-Роттердам. Через СМП он на 40% короче по расстоянию, чем через Суэцкий канал. В период летней навигации без ледокола это еще и значительно быстрее. В период зимней навигации с ледокольным сопровождением - пока еще не быстрее. Но, раскатывая этот маршрут таким образом, неизбежно снижается время и цена. Поэтому ценз стоит где-то к 2030 году выйти на 10 млн контейнеров транзитных грузов в год.

- Может быть, наивный вопрос по поводу сбора платы. То есть, Суэцкий канал – это узкое горлышко, Панамский канал – тоже. А у нас здесь гигантская акватория…

- Очень правильный вопрос. И там есть простая арифметика. На сегодня плата собирается за ледокольную проводку. Нет нормы, что это плата обязательна для любого, кто ходит по акватории Северного морского пути. В результате у кого-то ледокольная проводка есть, а в серой зоне, когда лед еще тонкий или его вроде как нет, есть просто соглашение с номинальной платой, что в случае проблем Росатомфлот должен дать ледокол. Соответственно, прямым счетом, если на СМП выйдут 200 млн тонн в год, и добавить к стоимости провоза этой тонны по 1000 рублей, ничего плохого не случится. Вроде немного. Но если перемножить 1000 рублей на 200 млн, вообще-то получается 200 млрд рублей в год. А теперь умножьте это на 20 лет, примените инфлятор и получаем 5-6 триллионов рублей! Так что можно вкладывать существенные средства в создание соответствующей инфраструктуры: безопасности, связи. Ведь особенность инфраструктуры безопасности в том, что она нужна 1% времени, но должна быть все 100% времени.

- Как с пожарными...

- Абсолютно. Это оно и есть. Когда нужно спасательное судно соответствующей мощности, соответствующего ледового класса, в считанные часы оно должно достичь своей цели – терпящего бедствие судна, не дай бог. И если его там нет, там не безопасно ходить. Вот наша задача сделать так, чтобы каждая миля Северного морского пути была полностью покрыта и навигацией, в том числе, спутниковой, и доступностью по воде аварийно-спасательного флота в регламентные сроки, и доступностью вертолетов в регламентные сроки, и ледокольной проводкой тогда и там, где это нужно. Вот о чем план развития Северного морского пути на 1,8 трлн рублей, которые позволят нам 200 млн тонн в год возить. И я вам эту арифметику не просто так привел. Мы рассчитываем, что за счет того, что это все-таки выгодный бизнес, правильно найти такой баланс коммерческой услуги навигации по СМП и привлекать частный бизнес в то, чтобы не только за средства федерального бюджета создавалась эта дорогостоящая инфраструктура.

«НЕ НАДО ЖДАТЬ, КОГДА ЛЬДЫ РАСТАЮТ»

- По идее нам же на руку играет глобальное потепление. Что ученые говорят на эту тему в какой-то ближайшей перспективе?

- Я бы здесь осторожно выразился. Процитирую очень опытных ученых, руководителей Санкт-Петербургского института Арктики и Антарктики, которые более ста лет занимаются навигацией во льдах и изучением Севера. Отто Шмидт еще был его руководителем в 30-е годы. На мой вопрос – а глобальное отепление это объективный факт, то есть, он просто существует в природе или же это вызвано человеком, ответ очень правильный и интересный, и я его процитирую: «Циклы в климате есть и объективные. И изучение климата на многие сотни тысяч лет назад говорит, что бывали периоды, когда было еще теплее. В том числе, на полюсах. Однако никогда изменения не происходили с такой скоростью. То есть, все-таки человечество влияет на климат. Промышленное развитие приводит к таянию льдов. Меньше льда – меньше отражения света, больше поглощение света землей, больше нагревается атмосфера, а, значит, еще быстрее глобальное потепление, получается негативная спираль. От таяния вечной мерзлоты, а, к слову, две трети России – это вечная мерзлота – выходит в атмосферу метан». Метан – это парниковый газ, в 20 раз более сильный, чем углекислый газ. Поэтому все эти процессы, к сожалению, не миф, они серьезно влияют на климат, они вызывают подъем уровня воды. Но при этом я бы не ожидал, что лед растает и проще станет ходить по Северному морскому пути. Я бы ожидал, что наши технологические возможности, технологический прогресс позволят безопасно ходить по тому СМП, который есть сейчас. Это и новая группировка ледоколов, в том числе, конечно, ледокол «Лидер», который у нас в 2027 году ожидается, мощнейший – 120-мегаваттный. И новые возможности навигации, новые цифровые спутниковые системы, которые позволят безопасно ходить в тех льдах, которые есть. Не стоит ждать, что льды растают, нужно делать сейчас!

- Что касается экологии. Часто от некоторых ученых можно слышать, что в Арктике очень хрупкая природа и там нужно быть максимально аккуратным при ведении промышленной деятельности. Есть ли какие-то нормы, которые обязаны выполнять все компании, работающие в Арктической зоне?

- Здесь очень важно отделять популизм, причем такой прозападный скандальный популизм. Условно говоря, давайте отделять Грету Тунберг от Отто Шмидта. Как нас учили отцы–исследователи Севера и объективная наука что сейчас показывает? Что Арктика настолько громадная, что вот эти песчинки, которые по ней ходят – танкеры, ледоколы – если ответственно они идут, никакой угрозы они не представляют. Более того, у нас ледоколы атомные, газовозы на сжиженном природном газе, они еще и крайне экологичны. Это современнейшие суда, все с двойным усиленным корпусом. Реальная проблема глобального потепления – это накопленный объем выбросов металлургии, авиации, угольной, энергетики за десятилетия, в первую очередь, накопленные развитыми странами. Они свой период бурного промышленного роста прошли, и, условно говоря, свою долю глобального потепления соорудили, а развивающимся странам теперь запрещают то же самое делать и говорят: «а вы не развивайтесь, вы, пожалуйста, останьтесь на том уровне развития, которое есть, потому что иначе нам всем жарко станет». И то правда, что жарко станет, но сдерживать развитие тоже неправильно. Поэтому ответственное развитие в Арктике, конечно, с применением всех технологий современных и чистой энергии – это важно. А попытки запретить нам в нашей Арктике развиваться под предлогом экологических угроз – я уверен, что здесь наша российская наука больше всего остального человечества знает и понимает, как на Севере хозяйствовать, как навигацию осуществлять, как разрабатывать недра так, чтобы регион не пострадал, но и экономическое развитие тоже не затормозилось.

- Для развития Севера нужны не только ресурсы и инфраструктура, но и люди… Как их туда завлечь?

- Самое важное – это качество жизни людей на Севере. Интересная, полноценная жизнь возможна даже на территориях, где зимой ниже -50 градусов. О чем я бы хотел сказать молодым людям и тем, кто выбирает свою профессию? О том, что да, там есть элемент преодоления. Но этот элемент сближает людей, он их делает сильнее и в конечном итоге делает их жизнь более насыщенной и интересной до такой степени, что такое субъективное чувство счастья оно, пожалуй, даже выше там, где трудно, чем там, где легко. Поэтому в Арктике нелегко, в ней интересно и там можно жить, развиваться, работать, учиться очень достойно.

«ПОМОГАЕМ, БЕРЕЖНО СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ»

- Есть такое ощущение, что мы стали больше уделять внимания коренным малочисленным народам севера. Почему это так важно?

- Человечество — это разнообразие культур, языков, традиций. Я имел счастье общаться со многими представителями коренных народов на всем протяжении РФ от Мурманска до Анадыря, от Байкала до Итурупа и, конечно, их такая многовековая мудрость, связь с природой, где-то простое уважительное сосуществование с животным миром – это то, чему точно можно поучиться кому угодно у коренных малочисленных народов. Поэтому мы прилагаем все усилия для того, чтобы сделать их жизнь и легче, и комфортнее. Но обязательно бережно сохраняя традиции. У нас принята программа поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в федеральном бюджете, достаточно приличные средства, практически 1,5 млрд рублей на бюджетную трехлетку. Мы на эти средства помогаем обустраивать производственные базы в местах кочевий. Главным образом поддерживаем оленеводства, которое является традиционным промыслом. Даже самый малочисленный народ, который обладает своим языком, своими традициями, своим образом жизни, одеждой, хозяйством, обязательно должен быть защищен и сохранен. Это богатство человеческой цивилизации, и у нас в России таких народов 40. И, мы в той части, которая касается Арктики и Дальнего Востока, самым бережным и ответственным образом подходим к тому, чтобы им помочь.

- Кстати, а есть ли здесь потенциал для этнографического туризма?

- Конечно. Для среднестатистического россиянина это может быть впечатлением на всю жизнь – оказаться в такой общине, оказаться в оленеводческом чуме, посмотреть, как устроен быт. Это впечатление на всю жизнь, которое является достойным туристическим продуктом тоже.

- А появляются уже такие возможности для обычных туристов?

- В разумном темпе. Ничто здесь не надо ставить на конвейер. Как говорится, природа никуда не спешит, но у нее на все хватает времени. Поэтому здесь взвешенное и уважительное отношение самих традиционных коренных людей к природе нужно так же возвращать им в ответ. Не надо прорубать какие-то сверхширокие туристические тропы и строить пятизвездочные отели на местах кочевий, но можно потихонечку в рамках бесплатных участков земли. Здесь каждая семья уникальна. Например, у нас есть деревня коренных народов на арктическом гектаре - семьи берут для себя землю и восстанавливают на ней родовой дом, собирают более широкую семью, делают какой-то туристический продукт. Это дает хороший результат.

Справка «КП»: ПМЭФ-2023 проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. По данным фонда «Росконгресс», участие в нем принимают более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Главная тема форума «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». «Комсомольская правда» является официальным информационным партнером мероприятия.