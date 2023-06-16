«ГЛОНАСС» готов оснащать системой безопасности все вузы, торговые центры, предприятия и школы

Первый шаг в реализации этой инициативы сделан на форуме: Томская область, Томский госуниверситет и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» подписали соглашение о внедрении российской технологии.

Она действует на основе отечественных навигационных технологий с применением искусственного интеллекта. Система безопасности состоит из специальных датчиков индор-навигации и мобильного приложения, которые с высокой точностью определяют местоположение людей, оперативно оповещает о возникновении чрезвычайных ситуаций и формирует безопасный маршрут эвакуации.

«Система безопасности - универсальное решение, поэтому в перспективе она может использоваться не только в образовательных учреждениях, но и в торгово-развлекательных центрах, на промышленных предприятиях, на крупных объектах инфраструктуры», - сказал Алексей Райкевич, добавив, что системой безопасности «ГЛОНАСС» заинтересовались администрации нескольких регионов, федеральные вузы, Московский метрополитен.

Система уже была развернута и успешно протестирована в одном из корпусов Томского госуниверситета. Пилотная версия решения получила положительные оценки от федерального и регионального МЧС. Вся информация через госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС» поступает в ситуационный центр университета с возможностью за считанные секунды передачи экстренного сообщения в региональную службу спасения «112».

Система также позволяет экстренным службам получить информацию на поэтажном цифровом плане здания о числе людей, оказавшихся в зоне ЧС, и оперативно принять необходимые меры для оказания помощи и эвакуации.

Алексей Райкевич пояснил, что в системе сконцентрирован ряд отечественных решений, которые позволяют сократить необходимое для спасения людей драгоценное время получения информации о возникновении чрезвычайных ситуаций.

«В рамках проекта используется действующая инфраструктура и сеть связи госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая в среднем за 19 секунд передает вызов в экстренные службы. Спасатели на месте с помощью системы, агрегирующей данные со всех датчиков индор-навигации и мобильных телефонов, могут более точно ориентироваться внутри здания, оказывать своевременную помощь на основе достоверной и точной информации о местонахождении пострадавших», - заключил Алексей Райкевич.

Следующим шагом развития умной системы комплексной безопасности станет внедрение технологии в вузах и школах Томской области.

«Для Томской области и Томского государственного университета значимо соглашение с главной российской компанией в сфере навигационно-информационных решений, - подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур. – Наше томское ноу-хау – быстрое и успешное внедрение научных разработок в реальное производство. Будем внедрять новейшие навигационные технологии ТГУ и «ГЛОНАССа» в повышение безопасности других университетов».

Индор-навигация используется и в повседневной жизни в качестве основы цифровой экосистемы комфорта учащихся и сотрудников ТГУ. Например, технология позволяет выстраивать оптимальные маршруты для студентов между корпусами и аудиториями при изменении расписания и становится удобным инструментом получения актуальной информации в повседневной жизни.

«Мы с АО «ГЛОНАСС» разработали систему под потребности нашего вуза и сегодня работаем над тем, чтобы всю аналитику можно было подгружать в уже имеющиеся приложения или социальные сети и использовать для смежных проектов. Система развивается, например, в ней планируется реализовать функцию учета свободных мест на парковке, которая может быть для самого университета не так актуальна, но может заинтересовать других потенциальных пользователей этой системы, – отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский. – Федеральная поддержка даст возможность в будущем выработать соответствующие методические и нормативные подходы по использованию системы в вузах, объектах транспортной инфраструктуры, медицинских учреждениях и других организациях».

Система разрабатывалась при поддержке госпрограммы «Приоритет 2030». В перспективе такой комплексный подход позволит обеспечить современный уровень безопасности более 60 тысяч студентов Томска и миллионов учащихся вузов в России.