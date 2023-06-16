Юлиана Слащева: в России готовы создавать фантастические вселенные и франшизы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российская анимация в последние годы стала дороже и ценнее одновременно. С одной стороны – на ней лежит миссия воспитывать, с другой – эта сфера теперь может и зарабатывать. Кому ли лучше не знать, как обстоят дела в современной мультипликации, как не студии-мастодонту? О том, что стоит показывать детям и почему в стране готовы создавать собственные франшизы и киновселенные, поговорили в эфире открытой студии «Комсомолки» на ПМЭФ-2023 с Юлианой Слащевой, председателем Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», главой правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино.

- Какая у вас повестка на ПМЭФ?

- Много лет одна и та же. Продвигаем российские кино и анимацию, говорим о важности отечественных образов и героев. Нас интересует все, что сделано в России, все, что создано творческими группами в России.

- Все-таки за минувший год мы все задумались и увидели, как эта сфера скакнула вперед. И что предыдущие несколько десятилетий немножко упущена была работа с молодежью. Сейчас это все стремительно стараются восполнить. Поэтому появляются новые молодежные движения – «Движение первых». И кинематограф, анимация всегда должны быть впереди. Это то, на чем молодежь воспитывается. Действительно ли эти сферы так важны для детей?

- Мне кажется, кинематограф и анимация – одна из фундаментальных основ образования и воспитания для детей. Это даже не мои слова. Это цитата президента РФ [Владимира Путина – прим.] на последней встрече по креативной экономике. Анимация – то, что дети смотрят с двух лет. То, что закладывает представления о том, что хорошо, а что плохо.

Отрасль это чувствует и отвечает этим потребностям современных детей. В первую очередь, необходимы большие объемы российского анимационного контента. Когда я возглавила «Союзмультфильм» почти семь лет назад, на рынке было не более 25-30 анимационных студий, а сегодня их количество насчитывает порядка 80. Эксперты дают прогнозы об увеличении объема российского рынка анимации и дальше. Потому что есть запрос в обществе. Зритель уже увидел сегодня, что наши компании могут создавать качественные продукты, и заинтересованы в том, чтобы студии работали именно над отечественными проектами.

Вкупе российские компании, которые сегодня есть, производят контента для разных возрастов порядка «150 часов» в год. Из них «Союзмультфильм» производит более 40 часов анимации. Это очень много. Но это столько, сколько нужно, чтобы мы полностью заместили тот иностранный контент, который ушел. И продолжили воспитывать наших детей.

- Думаю, столько не делали и в советское время. Но тогда детское кино и анимация были под серьезным госконтролем. Сейчас власти регулируют, что снимают для наших детей? Есть какая-то новая система?

- Мы не чувствуем контроля государства над собой. Мы благодарны за это Министерству культуры РФ, Фонду кино. В лице этих учреждений государство отбирает проекты на конкурсной основе, смотря на их содержание, социальную значимость, качество и потенциальный интерес зрителя. И это то, какая роль должна быть у властей. Делается это руками экспертов, людей, которые понимают анимационную сферу.

- Хватает ли анимации государственной поддержки? Если нет, чего не хватает?

- Кино – это точно бизнес. Как минимум еще 10 лет нам понадобится помощь. Но, на самом деле, в большинстве стран мира этот бизнес поддерживается государством. Это, во-первых, идеология, а во-вторых, качественные продукты очень дорогие. Это мягкая сила, для того, чтобы воздействовать не только внутри своей страны, но и за ее пределами. Поэтому везде исторически кино поддерживалось. У нас, надо сказать, в последние 5-6 лет анимации помогают намного сильнее, чем раньше.

- Сколько это в цифрах?

Сегодня порядка 40-50% того, что производится в анимации, уже поддержано государственными деньгами. А в детском кино так не было. Однако помог президентский указ. Ранее такие продукты могли рассчитывать на 70% господдержки, а сейчас возможно стопроцентное финансирование. Это разовьет отрасль.

- А как анимация развивает мягкую силу?

В «Союзмультфильме», несмотря на то, что это современный медиахолдинг, мы продвигаем все-таки базовые ценности. Это добро, уважение к старшим, любовь к своей семье и к своей Родине, понимание того, что люди не все одинаковые. Бывают дети не такие, как все. Так мы воспитываем терпимость и уважение к ребятам с особенностями.

Что еще важно? Наши проекты были основаны на российской культуре и российских историях, традициях и фольклоре, но используют современный киноязык. Мы выпустили полнометражный фильм «Суворов», который, казалось, не способен привлечь детей в кинотеатры, потому что это назидательная история, малоизвестный исторический персонаж. Тем не менее ребята пришли в кинотеатры, а еще больше зрителей посмотрели фильм на онлайн-площадках. Родители отправляли письма с благодарностями за то, что их дети захотели узнать больше о Суворове.

- Бытует мнение, что у нас мало российских и русских героев, примеров для подражания. На полке с комиксами кажется, что детей воспитывают Бэтмен и Человек-паук…

- Это очень правильный вопрос. Потому что один из сериалов «Союзмультфильма» под названием «Крутиксы» сделан полностью на базе комикса, который уже был популярен, у которого уже была своя аудитория. Это про космическую академию. Мы взяли популярный комикс и сделали из него анимационный сериал. Так и появляются герои. Кинематограф, книги и комиксы, компьютерные игры – такой обзор на 360 градусов, который может создать эту вселенную героев. Пока мы этого не сделаем, все равно будут преобладать Marvel, Pixar, Disney. У нас будут эти герои. И созданные ими вселенные.

Но отмечу. В такие франшизы вложены сотни миллиардов долларов. Пока что индустрия наша не готова столько вложить. Но примеры современных героев уже есть. Вот «Последний богатырь» - три фильма, коллеги работают над приквелом. Это одни и те же актеры, одни и те же персонажи. И другие производители берут своих узнаваемых героев, меняют, продолжают развивать их историю.

- А есть ли еще подобные?

- Расскажу вам про пару проектов «Союзмультфильма». Мы сегодня разрабатываем линейку полных метров, из которых таких два ключевых. Это один полный метр по книжке Олега Роя, которая называется «Малуша». Это русская девочка с суперспособностями. Сила ей нужна, чтобы спасти Русь от захвата и агрессии. А главный герой – скандинавский викинг Эрих, который приходит на Русь, чтобы ее завоевать, с агрессивной позицией. И вдруг понимает, что это его место силы. Что это его родная земля, что только она дает ему… культуру. Мы берем книгу об этом и экранизируем.

Вторая похожая история у нас называется «Тайны Чароводья», это серия из пяти книг, из которых мы собираемся сделать минимум три, а возможно, и четыре полнометражных фильма, выходящих один за другим. Это наш в некотором смысле, если говорить про историю, ответ «Гарри Поттеру». Тоже про магию и специализированные школы. Параллельно с сериалом возможно создание компьютерной игры, консольной. Так создаются вселенные.

- Чувствуется, что жизнь бурлит и в детском кинематографе, это очень обнадеживает. Вспомнилась еще одна ролевая модель для девочек в советском «Простоквашино» - мама дяди Федора. Женщина-лидер, которая все успела: и семью, и детей, и хозяйство. Супервумен. Вот таких видеть хочется.

- И правда. Она у нас такая же остается в новом «Простоквашино». Похожий персонаж есть в «Оранжевой корове» - мультфильме для детей помладше. Там корова-мама – яркий представитель женского сообщества. Все успевает.

Нам нужно держать баланс между тем, как зарабатывать, и между идеологической миссией. Деньги могут, конечно, приносить блокбастеры, но даже их стараемся делать на киностудии Горького детско-семейными. На Новый год мы выпустили романтическую комедию «Елки-иголки», где основной была любовная линия взрослых, но при этом был ребенок все время в кадре. Это полноправный герой картины, участник происходящего. Поэтому всем понравилось. Также с «Чебурашкой» - казалось бы, детским фильмом. «Чижик-пыжик возвращается», кстати, выйдет в прокат уже в этом году.

- Вот мы вспомнили несколько героев из советского прошлого. Это, наверное, правильно, продолжать рассказывать о них. Но не проще ли изобрести новых персонажей?

- Нужно делать и то, и другое. В том же «Чижике-Пыжике» совершенно новая история. Герои – современные дети. Фильм использует исторический памятник из ппрошлого, а остальное погружает зрителя в реальный мир. С анимационными франшизами мы делаем это, потому что есть огромный запрос общества. Родители хотят обсуждать контент с детьми, но им сложнее говорить о совсем новых проектах, которые они сами не знают и сами не чувствуют. Большинству родителей кажется, что то, что смотрят их дети, это ужасно – какие-то уродцы с квадратными головами… помните, вот эти «хаги-ваги», которыми были увлечены все дети, а все родители же считали, что это кошмар и ужас! А дети были увлечены. В этом смысле и «Простоквашино», и «Умка», и «Ну, погоди», и «Чебурашка» дают поле для совместного обсуждения, дают поле для того, чтобы поспорить. Вместе поплакать, вместе сопереживать. Это на самом деле невероятная база для того, чтобы держать семью вместе и укреплять отношения детей и взрослых. Мы, конечно, делаем новое, и много нового. Вот другой проект, который сейчас находится в работе киностудии Горького, называется «Письмо Деду Морозу». И это сложный фильм, это совмещение CGI и компьютерных игровых персонажей, как это было сделано в «Чебурашке», только здесь аж шесть CGI-героев. «Союзмультфильм» так или иначе показывает что-то знакомое.

- Согласимся. А что сейчас смотрят ваши дети?

- Как и большинство других: видеохостинги, Тик-Ток. Моим детям 11, 13 и 18. Старшая смотрит, как ни странно, советское кино, которое пропустила в детстве. Она просит нас с мужем составить списки, что можно поглядеть. Последние из просмотренных: «Я шагаю по Москве», «Москва слезам не верит», «Весна на Заречной улице». Мальчики мои, правда, под влиянием семьи пересмотрели всю ретроспективу киностудии Горького: «Неуловимых мстителей», «Приключение Электроника», «Приключения Петрова и Васечкина». Но, конечно, в основном они смотрят пока современный международный контент. И мы должны предложить им альтернативу. Ранее смотрели «Крутиксов» и «Простоквашино» - было не оторвать. Сейчас уже выросли. Хотят подростковые сериалы.

То есть, на самом деле все семейные комедии они смотрят с большим удовольствием. А я предлагаю больше российского кино.

- Ключевое слово – предлагать, мне кажется, а не навязывать.

- Да. Нельзя этого делать. Один раз я навяжу, а дальше они ушли со своим айпадом или с телефоном – и все равно посмотрели то, что смотрят их сверстники. Мы должны высвободить эту нишу, мы должны создать своих героев «Марвел», целые Вселенные и постепенно это заместить. Мы точно это сможем. Но нам на это потребуется порядка 10 лет.

- Ну что ж, на такой воодушевляющей ноте я предлагаю закончить. Вам удачи в вашем важном деле – воспитании будущего поколения.

- Спасибо вам, спасибо.

- Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда», прямиком с Петербургского международного экономического форума. Спасибо большое.