Аграрии России получили рекордную прибыль, несмотря на санкции Запада

Фото: РИА Новости

Нашему сельскому хозяйству не страшны никакие зарубежные санкции: по итогам 2022 года российский АПК получил рекордную прибыль - более 1,5 трлн рублей! За сравнительно небольшой промежуток времени из страны, покупающей продукты у соседей, Россия превратилась в мощного производителя, полностью обеспечивающего себя собственным продовольствием. Аграрии не только закрывают потребности россиян в свежих овощах, мясе и рыбе, но и отправляют излишки на экспорт.

Фото: Пресс-служба Россельхозбанка

Лидеры по рыбе и свинине

Аналитики подсчитали, что 2013 году наша страна обеспечивала себя рыбой лишь на 76%. А в 2022 году – уже на 153%! Сегодня отечественные аграрии полностью закрывают потребности россиян в свинине, в овощах и бахчевых культурах – на 87%, в молоке - на 84%. Доля производства говядины в России с того же 2013 года выросла с 49% до 84%. Почти на четверть (до 76%) увеличилась доля сыров. Наш АПК успешно справился с импортозамещением, и сегодня мы не производим только то, что не растет в России из-за климатических особенностей - чай, кофе и тропические фрукты.

«Прибыль агросектора страны в 2022 году превысила 1,5 триллиона рублей: это почти на треть больше результата 2021 года и более чем в 12 раз больше, чем, например, в 2005 году, - рассказал Борис Листов, председатель правления АО «Россельхозбанк», отметившего в июне 23-летие со дня основания. - Все эти годы мы идем рядом с аграриями, помогая им реализовать свой потенциал».

Фото: Пресс-служба Россельхозбанка

Экспорт в 160 стран мира

Два года назад экспорт российского АПК впервые превысил импорт. Отечественные аграрии начали производить в разы больше продовольствия и, соответственно, увеличили поставки в другие страны. Если в 2002 году наши сельхозпроизводители продавали за рубеж продукции всего на 4,35 млрд долларов, то в 2022 году - уже на 41,6 млрд долларов, то есть почти в 10 раз больше. При этом география поставок расширилась со 106 до 160 стран мира.

Отечественный агрокомплекс сегодня уже сложно представить без крепких фермерских хозяйств. И тут тоже налицо прогресс. Если в 90-х годах доля продукции фермеров в общем производстве АПК не превышала 1-3%, то сегодня доля крестьянских хозяйств увеличилась до 16%. А объем продовольствия, который производят фермеры, вырос в 61 раз – до 1,4 млрд рублей. В 2020 году стартовал социальный образовательный проект «Школа фермера». На базе аграрных вузов в разных городах России любой желающий может бесплатно пройти учебный курс и основать собственный агростартап или улучшить эффективность действующего хозяйства. Выпускниками «Школы фермера» Россельхозбанка уже стали 3,4 тысячи человек в 56 регионах страны.

Фото: Пресс-служба Россельхозбанка

КСТАТИ

Поддержка селян

За 23 года своей работы банк направил на поддержку отечественного АПК 14 трлн рублей. Каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока, каждое третье яйцо в стране – это продукция предприятий, которые были построены с привлечением его средств.