Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития России: «Мы вышли на допандемийный уровень и даже немного его превысили»

Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития России. Фото: Андрей Минаев

На площадке Петербургского международного экономического форума студию «Радио «Комсомольская правда» посетила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, которая рассказала о мерах поддержки предпринимателей в стране.

БОРЬБА ЗА КАДРЫ

- Татьяна Александровна, вы пришли в Минэкономразвития три года назад. За это время и пандемия была, и специальная военная операция, и скачки ставок на кредиты, и снижение спроса. Как это отразилось на состоянии малого и среднего бизнеса в стране, как изменилась его структура?

- Действительно, я пришла с новым составом правительства, это был 2020 год. К тому моменту уже действовал национальный проект по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. И если до национального проекта на поддержку малого бизнеса тратилась незначительная сумма, то начиная с 2019 года и по текущий момент порядка 60-80 млрд рублей в год. Это приличная сумма. И мы реализуем достаточно много программ.

Если говорить о состоянии малого бизнеса, то, конечно, 2019 – маркерный год, до ковида и до всех кризисных ситуаций. К текущему моменту мы вышли на допандемийный уровень и даже немного его превысили, если говорить о численности юридических лиц. Сейчас это порядка 6 млн 250 тыс. юрлиц, 3 млн индивидуальных предпринимателей и более 7,5 млн самозанятых.

- Какие проблемы в последнее время больше всего затронули бизнес, и в каких сферах?

- Если говорить о структуре МСП, порядка 35% - торговля, по 10% - логистика и стройка, 45% приходится на все остальные отрасли. Конечно, структура МСП в последние годы не сильно менялась, но с внешними вызовами (сначала ковид, потом санкции, дальше в условиях специальной военной операции, закрытия границ) на первое место стали выходить проблемы логистики, разрыва кооперационных цепочек и кадровый дефицит.

- Потому что люди уехали?

- И поэтому, и потому, что у нас реальный сектор и крупные компании сейчас стремительно оттягивают квалифицированные инженерные кадры. Конечно, малый бизнес, во-первых, не может конкурировать с крупным бизнесом, во-вторых, очевидно, что в первую очередь закрывается потребность секторов, которые сейчас важнее. Поэтому для МСП кадровая проблема будет обостряться.

«БЕСКОНЕЧНАЯ ПОЛКА»

- Глядя со стороны, складывается впечатление, что очень серьезно выросла роль креативных индустрий и НКО. Чем это важно для страны? Готово ли государство поддерживать эти направления?

- Начну с НКО. Знаете, мы впервые в этом году оценили вклад некоммерческого сектора в ВВП, он составил 0,6%. Это не очень много, но, тем не менее, сам факт, что мы стали мерить, уделять этому внимание, это важно. Сегмент НКО часто сопряжен с сегментом социального предпринимательства. Это такой отдельный вид предпринимательства, который направлен, прежде всего, на закрытие потребностей в секторах, традиционных для людей с ограниченными возможностями, для старшего возраста и т.д. По сектору НКО мы в ковид запустили реестр социально ориентированных организаций, ввели ряд налоговых мер на благотворительные отчисления компании и т.д. У нас этот сегмент стремительно развивается.

Что касается креативных индустрий. Если говорить о статистике, вообще кто приходит в бизнес в последние годы, то доля молодежи до 35 лет неуклонно растет. Конечно же, эта молодежь стремится в креативные сектора, где есть возможность реализовать себя. У нас для этого сегмента разработаны (как для молодежи, так и для креативных индустрий) отдельные меры поддержки: помощь в размещении на маркетплейсах, отдельные гранты молодым людям, программы с крупнейшими агрегаторами в виде VK, Озон; сейчас мы прорабатываем с Авито, с Wildberries. У нас проекты с «Ярмаркой мастеров», отдельные проекты для молодежи и бизнеса на селе – маркетплейсы «Свое родное» и «Свое фермерство», для социальных предпринимателей с HeadHunter. У нас широкая линейка.

- Электронная торговля. Складывается впечатление, что в последнее время она развивается семимильными шагами, буквально отгрызая у традиционного ритейла достаточно серьезную долю рынка. Видите ли вы здесь какие-то риски для малого бизнеса?

- Электронная торговля действительно активно развивается. Пандемия ковида толкнула нас к дистанционным форматам работы по найму, дала мощные импульсы к развитию форматов электронного взаимодействия в целом и торговли в частности. Рост вновь созданных субъектов МСП в серии электронной торговли составил порядка 136%.

Я уже неоднократно говорила, если взаимодействие с ритейлом у нас регулируется законом о торговле, и там достаточно жесткие правила взаимодействия между поставщиком и торговыми сетями, то электронная торговля сейчас больше сформирована на основе внутренних представлений самих маркетплейсов, агрегаторов. Поэтому, допустим, встраивание Министерства экономического развития в программы с такими крупными маркетплейсами позволяет, в том числе, и наладить диалог малого бизнеса с ними.

Я уже, отвечая на предыдущий вопрос, обозначила ряд программ. В отличие от ритейла, электронная торговля имеет «бесконечную полку», и все зависит только от конкурентоспособности твоего товара. Но основная проблема для малого бизнеса, если говорить о практической стороне, это выйти на устойчивые продажи, именно устойчивые. Выйти на продажи получается у многих, а вот сохранить и наращивать объем продаж удается не всем. И наши программы направлены, в том числе, на это.

В «АРТЕК» ОБУЧИТЬСЯ БИЗНЕСУ

- В последнее время вижу ряд проектов, где успешные, состоявшиеся предприниматели делятся опытом со студентами, то есть с потенциальной их сменой. Как вы думаете, эти проекты могут переломить ситуацию, когда молодежь еще относительно недавно связывала свое будущее с карьерой в госсекторе, среди чиновников, но не с бизнесом?

- Ситуация стремительно меняется. Как я уже сказала, в последние годы прирост начинающих предпринимателей до 35 лет составляет порядка 20% ежегодно. Опрос ПРИМ, который мы проводим совместно со Сбербанком, показывает, что 64% предпринимателей стали считать, что занятие предпринимательской деятельностью – это престижно, а порядка 70% отмечают, что это улучшает их благосостояние. Плюс развитие таких направлений, как креативная индустрия, уход в цифру, уход в интернет, и не только творческих профессий, но и многих достаточно рутинных (юристы, бухгалтеры, финансисты), дает такой мощный толчок к развитию. Сидя дома, можешь пробовать себя в различных видах бизнеса.

По другому исследованию порядка 79% молодых людей хотят стать предпринимателями. Мы ко Дню молодежи запускаем отдельный путеводитель по мерам поддержки молодых предпринимателей. Потому что этим направлением занимаются несколько ведомств –Министерство экономического развития, Росмолодежь и другие. Ко Дню молодежи в конце месяца мы анонсируем и запускаем такой путеводитель, где воедино будут собраны эти меры.

Плюс у нас для начинающих молодых предпринимателей действует отдельный грант. Это безвозвратное финансирование, это стартовый капитал. Потому что одна из проблем для молодежи, ключевая проблема, - поиск инвестора и поиск стартового капитала.

Ну, и третья проблема для молодежи – знания, компетенции. В принципе этот вопрос актуален для любого предпринимателя, но для молодежи в особенности. Вы знаете, у нас предпринимательство очень помолодело. По поручению президента самозанятыми ребята могут становиться уже в 14 лет, то есть со школьной скамьи. Для ребят старших классов школ мы запускаем программу. На базе «Артека», «Орленка» и «Океана», тематические смены прорабатываем с коллегами для старшеклассников, а для студентов первых курсов вузов мы сейчас обсуждаем с Государственным университетом управления пилотный проект «Студенческий центр «Мой бизнес». У нас центры «Мой бизнес» представлены в каждом регионе, их основная задача – освещать и реализовывать меры поддержки в рамках национального проекта. Но тут мы решили выйти за периметр нацпроекта и именно поработать с вузовской аудиторией, с молодежной аудиторией, для того чтобы создать эти центры притяжения. Потому что этот бренд узнаваемый, и все предприниматели знают, куда они могут обратиться.