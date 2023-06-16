Жертва европейского маркетинга: Эрнст и Греф на Питерском форуме вступились за подсолнечное масло

На начало 2023 года Россия была обеспечена собственным растительным маслом на 220% Фото: Shutterstock

Большинство россиян считает, что оливковое масло лучше более традиционного для России подсолнечного. Но на самом деле это нам внушили маркетологи, которые очень грамотно с конца 80-х годов продвигали сюда европейский продукт. С такими доводами в защиту подсолнечного масла на одной из сессий Питерского экономического форума выступил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

По его словам, тогда, в 80-е в Европе возникло перепроизводство оливкового масла.

- Для России была спромотирована история, что оливковое масло — фантастическое по своим химическим качествам, а подсолнечное — ерунда, — заявил Эрнст, подчеркнув, что на «Первом» как раз на эту тему сейчас готовится программа, — Соотечественникам быстро объяснили, что это фантастическое оливковое масло никогда для вас не покупали, потому что было дорого. А теперь все, рухнул железный занавес — и счастье. Хотя химики и биологи этого совершенно не подтверждают.

Масла в масляную дискуссию подлил еще и президент Сбербанка Герман Греф: по результатам экспертизы в оливковом масле ряда итальянских и испанских производителей обнаружено пальмовое масло. Получается, что у нас еще и настоящее оливковое масло найти сложно — либо оно будет стоить неподъемно для обычного россиянина.

Так что там говорят химики и биологи про родное подсолнечное?

- Оливковое масло хорошо усваивается, но полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов в нем меньше, чем в других маслах, — утверждает эндокринолог, автор телеграм-канала "Доктор Павлова" и бестселлера «Обман веществ» Зухра Павлова. - В то же время в нерафинированном подсолнечном масле, например, самое высокое, по сравнению с другими маслами, содержание витамина Е, который отвечает за молодость, красоту и состояние репродуктивной системы женщин – от 46 до 60 мг на 100 г.

Помню из детства, что мои дедушка и бабушка — врачи с огромным стажем — и правда гонялись не за экзотическим оливковым, а за подсолнечным маслом. Причем конкретным — кубанским. Как особо качественным в силу благоприятных условий Краснодарского края. А что с ним сейчас-то?

-У нас на территории Краснодарского края очень строго соблюдается севооборот по сельхозкультурам, своя сортовая политика. Поэтому получаем стабильные урожаи подсолнечника — порядка 1 млн 200 тыс. тонн, а в прошлом году — около 1 млн 400 тыс. тонн. И масло кубанское — у нас своя перерабатывающая промышленность — стабильно высокого качества, пользуется спросом и у нас и за рубежом — особенно оно востребовано в среднеазиатских странах и Китае, — рассказал «КП» заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Тимофеев. - Но в первую очередь обеспечиваем свой внутренний рынок. Кубань — на 100%, с учетом и порядка 17 миллионов отдыхающих, которые приезжают к нам летом. Другие регионы у нас тоже подсолнечное масло закупают. Но и на экспорт остается. В этом году условия пока благоприятные, влаги предостаточно, а подсолнечник ее любит. Надеемся, что будет хороший урожай. Не хуже, чем в прошлом году - а может и лучше.

СПРАВКА «КП»

На начало 2023 года Россия была обеспечена собственным растительным маслом на 220%.

По итогам года ожидается производство 8,7 млн тонн растительных масел, при том что надо для чисто внутренних нужд 3,3 млн тонн.

Самообеспеченность конкретно подсолнечным маслом, по данным Масложирового союза, сейчас составляет порядка 300%.