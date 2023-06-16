Сергей Собянин на ПМЭФ заявил, что введение искусственного интеллекта в госуправление невозможно

Одна из самых обсуждаемых тем на ПМЭФ 2023 - это искусственный интеллект. Вот и на панельной сессии «Госуправление: между людьми и данными» эксперты по полочкам разложили роль человека и автоматических систем в принятии решений.

В дискуссии приняли участие зампредседателя Правительства РФ, руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров, мэр Москвы Сергей Собянин и президент, председатель Правления Сбера Герман Греф. К слову, между последними даже возникла дружеская полемика - нужен ли ИИ в госуправлении или всем по старинке должен заниматься человек?

Сергей Собянин заявил, что в Москве работает традиционная система.

- Главная задача госуправления — сделать так, чтобы человек чувствовал себя комфортно, безопасно и получал услуги высокого качества, - заявил Собянин. - Мы активно используем новейшие технологии для решения этой задачи. Но, что бы ни говорили, доминирующее значение в управлении все же за человеком. Ведь чтобы искусственный интеллект принимал решения в госправлении, он должен сначала полюбить человека, брать во внимание его интересы и особенности. А это в ближайшие десятилетия точно невозможно. Можете для примера сейчас спросить у него: какой должна быть пенсия? Он ответит, что она вообще не нужна!

Однако Герман Греф парировал, мол, это зависит от того, какая у него будет задача - сохранить бюджет или же повысить качество жизни пожилого человека. А после глава Сбербанка заявил, что часть работы по управлению страной можно доверить искусственному интеллекту.

- В управлении есть две составляющие. Одна его часть рациональна и строится на основе данных. Решения на этом уровне могут быть отданы автоматизированным системам. ИИ тут справится даже лучше человека. Он не понимает, зачем положить что-то в стол, чтобы это отлежалось. Но обществом невозможно управлять, принимая только рациональные механические решения: нужно учитывать, что люди часто действуют под влиянием эмоций, настроений. И это вторая составляющая, где человека заменить сложно и вряд ли нужно.

Все эксперты отметили, что сейчас невозможно уже представить будущее мира и страны без «цифры». Но разрыв между развитием технологий и адаптации к этому людей слишком большой, чтобы прогнозировать полноценное применении нейросетей на уровне государства в ближайшее время.