«Если Мадонна обнажается, чем мы хуже?»: 69-летняя Люба Успенская жестко ответила хейтерам

Успенская не раз рассказывала репортерам, что придерживается принципов правильного питания Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Королева шансона Любовь Успенская не скрывает, что над ее звездным ликом поколдовали пластические хирурги и косметологи. К примеру, аппетитные ягодицы артистке сделал пластический хирург Киркорова Тимур Хайдаров. Говорят, операция обошлась Успенской в 2 миллиона рублей.

-Глядя на Любовь Успенскую, не возникает ощущения, что человеку сильно повезло с генетикой, которая все сделала за нее. Наоборот, при взгляде на певицу понимаешь, какой она целеустремленный человек не только в своей профессиональной деятельности, но и вопросах ухода за собой. Не являясь от природы обладательницей параметров классической красоты, она выглядит потрясающе. Ни одному человеку, более того ни одному специалисту не придет в голову, сколько ей на самом деле лет. И это, конечно, результат большого труда, - считает пластический хирург Мадина Байрамукова.-Что касается лица певицы, тут были и «уколы красоты», ну и конечно же, подтяжка овала. Кожа у Любови в хорошем состоянии, что наводит на мысли об использовании заместительной гормональной терапии и и аппаратных методик омоложения.

Пластический хирург Мадина Байрамукова Фото: Личный архив

В дополнении ко всему мы видим молодые очертания тела, высокую, сильную, безупречную по форме грудь, тонкую талию – можно предположить, что было сделано липоскульптурирование: выполнена липосакция (удаление жира) зоны талии и липофилинг (восполнение объемов с помощью собственных жировых тканей, взятых с других частей тела) области ягодиц, а также скорее всего проведена маммопластика (коррекция формы бюста).

Конечно, в этом возрасте одной из основных проблемных зон является задняя поверхность плеча, так как она сильно подвержена птозу (провисанию тканей) даже у дам, не склонных к избыточному весу. Для подтяжки этой зоны могла применяться липосакция с последующим использованием радиоволнового лифтинга.

В заключение можно предположить, что все эти незначительные (потому что их, на самом деле, не так много) оперативные и косметологические вмешательства никогда бы не смотрелись так эффектно, если бы певица со своей стороны не прикладывала значительных усилий для поддержания формы в виде правильного питания, - считает врач.

Да, и Успенская не раз рассказывала репортерам, что придерживается принципов правильного питания, поэтому без стеснения даже в 69 лет готова, если будет надо, обнажиться в клипе и носит весьма смелые прозрачные комбинезоны.

Любовь Успенская не скрывает, что над ее звездным ликом поколдовали пластические хирурги и косметологи Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

-Любовь Залмановна, что вы скажете эйджистам, которые будут ворчать, мол, Успенская в таком почтенном возрасте раздевается, носит такие эротичные вещи?-поинтересовались мы у певицы.

-Ребята, ну слушайте, мне в душе 20 лет. Зачем мне бояться сплетников? -говорит в беседе с «КП» Любовь Успенская.-Я конечно, ожидаю комментарии от завистливых баб злых: «Ой, Люба, надо достойно стареть!» А я потом смотрю, кто это пишет — опухшие рожи какие-то. «Да, и старей себе!» - хочется им сказать. Это в них зависть говорит. Ни один нормальный человек не скажет, что я выгляжу стыдно и позорно. Умные и понимающие люди со вкусом поймут, что это достойно. Я никогда в жизни не опозорю себя, не покажу себя так, чтобы это было вульгарно. Если Мадонна себе позволяет быть обнаженной, или Шер… Чем мы хуже?-улыбается 69-летняя звезда.