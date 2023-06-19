Билет на бюджет: как не пролететь, заполняя заявление на поступление в вуз по новым правилам

Эмоции – в сторону. Сейчас важно определиться с вузами, исходя из имеющихся баллов ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 июня в стране стартует приемная кампания. В этом году - новые правила. Самое заковыристое новшество — в заявлениях на поступление абитуриенты должны обозначить свои приоритеты. На эти отметки будут ориентироваться приемные комиссии, решая, кого зачислить. С одной стороны, меньше нервотрепки, чем раньше. С другой – приоритеты нужно определить до публикации конкурсных списков, которые раньше служили подсказкой, где проще. Как не промахнуться, рассказывает эксперт по поступлению, куратор проекта Vvuz Екатерина Александрова.

1. ПОСЧИТАЙТЕ БАЛЛЫ

Еще не все результаты ЕГЭ объявили, но выпускники обычно и сами понимают, удачно все прошло или не очень. В этом году в чатах для поступающих много переживаний из-за профильной математики: мол, вторая часть была очень сложной, особенно задания по геометрии. И на химию тоже жалуются. Особенно обидно тем, кто готовился и нанимал репетиторов, но все равно написал не ахти как.

Эмоции – в сторону. Сейчас важно определиться с вузами, исходя из имеющихся баллов ЕГЭ. Первый совет - ориентируйтесь не на проходной балл прошлого года (баллы самого последнего в списке зачисленных), а на средний. Ищите на сайте приказы, считайте, сопоставляйте. Больше шансов, если ваши баллы по ЕГЭ выше проходного на 10-20.

Проходные вообще гуляют из года в год, а в прошлую кампанию и вовсе просели на 30-50 баллов (обычная дельта – 10-15) даже в топовых вузах. А еще баллы последнего в списке могут сильно отличаться от баллов предпоследнего. Так бывает, когда хорошисты с перепугу бросаются в вузы попроще и в приказ в последний момент попадает троечник с крепкими нервами.

2. ОТЛИЧИТЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ОТ ПРОГРАММЫ

Документы можно подать максимум в пять вузов. А в каждом вузе можно выбрать еще и до пяти специальностей. И тут есть нюанс.

- Абитуриенты часто путают специальности с факультетами или образовательными программами и тем самым сужают себе выбор, - объясняет Екатерина.

Как различать? По уникальному коду из шести цифр, под которым в едином классификаторе записаны все специальности. Его же потом указывают в дипломе. Например, 45.03.01 – это специальность «филология», однако под этим кодом вуз может вести набор на несколько программ: зарубежную филологию, отечественную, прикладную. Если подать заявление на все три программы, это будет считаться одной попыткой.

Еще момент - одна и та же специальность может быть одновременно на разных программах или даже факультетах. Например, «прикладная химия» - и на химическом, и на факультете физико-химической инженерии.

20 июня в стране стартует приемная кампания. В этом году - новые правила Фото: Иван МАКЕЕВ

3. СЕКРЕТЫ ПРИОРИТЕТОВ

Заявлений на поступление будет несколько. Для каждого вуза - отдельные. На бюджет и на платное тоже разные, и их эксперт рекомендует подавать одновременно, даже если платное – запасной вариант. Почему? Само по себе заявление ни к чему не обязывает. Однако срок заключения договоров вуз может установить ранний, и есть риск не успеть, если вдруг понадобится.

В каждом заявлении нужно не просто указать выбранные программы, а ранжировать их. Это и есть приоритеты. Обозначаются цифрами от 1 до 5. 1 – то, куда хочешь поступить больше всего. Два одинаковых приоритета ставить нельзя.

Филиалы не считаются отдельным вузом, поэтому если рассматриваете одну специальность и в головном корпусе, и в филиале, приоритеты расставляйте в едином заявлении. Можно указывать и формы обучения - очную и очно-заочную.

А еще нужно будет обозначить вид приоритета. Их два - приоритет целевой квоты (если есть договор с заказчиком целевого обучения) и приоритет иных мест (все остальные). У целевиков – свой конкурс на места, выделенные по квоте, их заявления попадут только на этот конкурс благодаря отметке.

- Если целевик или олимпиадник не пройдет на приоритетном этапе, надо по новой подавать заявление для участия в основном этапе?

- Нет. Вы сразу указываете приоритеты, а дальше вуз смотрит, есть ли основания для участия на разных этапах.

Основания для льготного поступления должны быть подтверждены документами: справкой об инвалидности, справкой из опеки для сирот, справкой из военкомата, если родитель абитуриента - участник СВО, дипломы олимпиад и т.д. Полный перечень уточняйте на сайтах вузов.

Вносить изменения в заявления можно, но только до окончания срока приема документов. Позже – нет.

В общем, будьте предельно внимательны, заполняя заявление, и не спешите, ведь дата подачи не влияет на место в конкурсном списке. Нужно четко понимать: может «выстрелить» программа с приоритетом 5, и если она не по душе, лучше вообще ее не вписывать. А тем, кто нацелен на конкретную специальность, есть смысл указывать ее одну.

4. НАЙДИТЕ СЕБЯ В СПИСКАХ

Конкурсных списков тоже будет много: в каждом вузе, по всем специальностям, и они будут обновляться для каждого этапа.

На приоритетном опубликуют списки по квотам и списки олимпиадников. К основному этапу из них уберут зачисленных по особой и отдельной квотам. А когда зачислят всех бюджетников, сформируют списки платников. То есть абитуриент, у которого приоритет 1 – социология, а приоритет 2 - менеджмент по целевому, сперва появится в списке на менеджмент приоритетного этапа.

В списках по каждому конкурсу абитуриентов будут ранжировать по убыванию конкурсных баллов, а из тех, кто претендует на имеющиеся бюджетные места, выберут тех, у кого наивысшие приоритеты именно по этому конкурсу. А если абитуриент проходит по двум направлениям с разной приоритетностью - например, 5 и 3? Тогда зачислят по приоритету 3. Сразу подсказка: если абитуриент пройдет хотя бы по одному приоритету и предоставит в срок оригинал документа об образовании (аттестат), то он точно будет зачислен.

В прошлом году требовали еще и согласие на зачисление, теперь — только аттестат, и новая схема, считает эксперт, более комфортна для абитуриентов. Документ можно отнести лично в вуз или отправить почтой. Или подать электронный вариант через Госуслуги, поставив отметку.

5. ПЕРЕЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ВУЗА

Еще 1 ноября вузы должны были опубликовать на сайтах правила приема. Их стоит внимательно прочесть до подачи заявлений, поскольку информация обновляется ежегодно и может повлиять на выбор вуза. На что обратить внимание:

- минимальные баллы по ЕГЭ (вузы сами устанавливают нижнюю планку по всем предметам из перечня вступительных испытаний. Если не преодолен порог хотя бы по одному предмету, документы не примут);

- даты дополнительных вступительных испытаний (из-за ДВИ вузы укорачивают сроки приема документов);

- дополнительные баллы (их начисляют вузы за аттестат с отличием, достижения в учебе, спорте, творчестве, значки ГТО, волонтерство. Начисляют по-разному);

- количество бюджетных мест (или контрольные цифры приема. Смотрите, сколько всего мест выделили, сколько из них отдадут льготникам и целевикам, сколько останется для поступающих на общих основаниях);

- стоимость обучения (тоже меняется, зато бывают скидки за высокие баллы или достижения);

- медсправка (некоторые вузы просят форму № 086/у, лучше взять заблаговременно);

- кому дадут общежитие (одни московские вузы указали, что только льготников поселят, другие – только тем, у кого 280+ баллов по ЕГЭ, и то при наличии мест).

ДАТЫ

7-25 июля – окончание приема документов (самые короткие - у сдающих ДВИ, максимальный – у поступающих без льгот)

27 июля – публикация конкурсных списков

28 июля 12.00 Мск – завершение приема оригиналов аттестата на приоритетном этапе

29-30 июля – зачисление

3 августа 12.00 Мск – завершение приема аттестатов на основном этапе

4-9 августа – зачисление