Главный поставщик вооружений: Что еще связывает Россию и Алжир

«Алжир всегда поддерживал Россию, и Россия всегда помогала Алжиру», - сказал Теббун, выступая на ПМЭФ-2023. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Одним из лидеров иностранных государств, прибывших в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2023, стал президент Алжира Абдельмаджид Теббун.

Об Алжире среднестатистический россиянин знает, стоит признать, не так уж и много: бывшая французская колония, родина предков футболиста Зинедина Зидана, самое большое на африканском континенте государство с одноименной столицей.

А ведь Советский Союз установил дипломатические отношения с Алжиром за 4 месяца до официального провозглашения его независимости, став первым в мире государством, признавшим Алжир. Более того, не в последнюю очередь благодаря советской военно-технической помощи, Алжир победил в Войне за независимость 1954-1962 гг.

Советские специалисты, направленные СССР в Алжир, помогли развить инфраструктуру этого молодого независимого государства, что сыграло огромную роль в экономическом развитии страны. Помнят в Алжире и о том, что десятки наших саперов погибли там при разминировании территорий. В советских и российских гражданских и военных вузах обучались и обучаются алжирские студенты и курсанты.

«Алжир всегда поддерживал Россию, и Россия всегда помогала Алжиру», - сказал Теббун, выступая на ПМЭФ-2023, добавив, что «давление со стороны некоторых иностранных государств» не сможет повлиять на эти отношения.

В алжирских недрах – одни из крупнейших в мире запасов природного газа, Алжир входит в десятку ведущих мировых экспортеров голубого топлива, что делает его одним из важных игроков на рынке углеводородов.

Сегодня наша страна поставляет в Алжир зерно, продукцию машиностроения, трубы и металлопрокат. А также оружие. Причем именно Россия является для Алжира главным поставщиком различных видов вооружений. Алжирский спутник был выведен на орбиту российской ракетой, а столичная подземка продолжает возводиться при помощи инженеров из России. Москву и алжирскую столицу связывает прямой рейс авиакомпании Air Algeria.

В Алжире есть русские. В основном, это женщины, вышедшие в разное время замуж за алжирцев. По приблизительным подсчетам, их в Алжире сейчас более двух тысяч. Еще в 1989 году они создали собственную ассоциацию, у которой есть свой гимн. Также в Алжире есть Русский дом; он распахнул свои двери в марте этого года.

Для Абдельмаджида Теббуна это первый государственный визит в Российскую Федерацию. После того, как президент встретился с Путиным и поставил свою подпись под совместной Декларацией об углубленном стратегическом партнерстве, в мире в очередной раз признали укрепление позиций нашей страны в Африке и обретении там надежного форпоста. Теперь Теббуна ждут на саммите «Россия-Африка», проведение которого запланировано на конец июля.

Важной новостью стало заявление алжирского президента о желании его страны присоединиться к БРИКС. Он уверен, что участие в этом объединении позволило бы его Алжиру «освободить экономику от некоторого давления».