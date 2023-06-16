«Когда каждая постановка – отдельное событие»: В Магадане завершился фестиваль «Территория»

Блистательная и невероятная Дарья Мороз в образе Фриды Кало. Фото предоставлены пресс-службой компании «Полюс»

На днях на улицах Магадана можно было увидеть необычное шествие. Десятки людей шли по городу к побережью Охотского моря, увлеченно слушая через специальное приложение на телефоне личные истории колымчан. Казалось бы, что это и какой смысл? На самом деле, это был аудиоспектакль-променад «У меня слезы от того, какое здесь синее море» режиссера Александр Шумилина. Его привезли в Магадан организаторы Международного фестиваля-школы «Территория», который прошел с 9 по 15 июня. Свой перфоманс автор назвал иммерсивной прогулкой, когда все действия проходят не в зале, а на свежем воздухе и зрители становятся непосредственными участниками спектакля. Всего в городе прошло пять таких прогулок, а приложение для них за неделю было скачано более 1000 раз.

Актер Сергей Чонишвили обещал приехать на Колыму и приехал. Фото предоставлены пресс-службой компании «Полюс»

- Этот спектакль-променад — возможность для тех, кто приезжает в регион, понять город и тех, кто здесь живет, потому что жители центральных районов страны до конца не понимают, что заставляет людей не просто приехать на Колыму, а остаться жить и работать, - пояснила Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании «Полюс».

Есть такая традиция у организаторов Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» - приезжать в Магадан. Впервые он прошел здесь в 2017 году, второй фестивальный десант высадился на Колыме в 2019-ом. В нынешнем, когда Магаданская область празднует свое 70-летие, «Территория» приехала вновь.

За неделю фестиваль посетили более 4000 зрителей. Фото предоставлены пресс-службой компании «Полюс»

География события – одна из главных особенностей проекта. Доставить, как говорят на Колыме, «с материка» декорации, музыкальные инструменты, техническое оснащение, непростая задача. Но она окупается вниманием местной публики. Собственно, сам проект задумывался как одно из направлений развития культурной жизни Восточной Сибири и Дальнего Востока. Он реализуется совместно Фондом развития культуры и современного искусства «Территория», Московским музеем современного искусства (ММОМА) и золотодобывающей компанией «Полюс». Благодаря последней, кстати, мы видим яркий пример, как социально-ответственный бизнес помогает отдаленным территориям не отставать от жизни и быть в курсе культурных событий «материка».

Лекции «Территории» - еще одно направление фестиваля. Фото предоставлены пресс-службой компании «Полюс»

Итак, что такое фестиваль-школа «Территория. Магадан»? Это два формата программ – зрительская и профессиональная образовательная. Кроме того, появился формат Open call - специальная отборочная программа для деятелей искусства, которые хотят принять участие именно в образовательной части.

- «Территория» нужна для того, чтобы люди знали, есть и другой мир, - определил в двух словах смысл мероприятия гость фестиваля Александр Немченков. – Всё это не только вносит разнообразие в жизнь нашего сурового края, но и добавляет эмоций, впечатлений, заставляет размышлять.

В афишу фестиваля вошли спектакли-победители 8 конкурса «Полюс. Золотой сезон». На первых местах - городской драматический театр города Шарыпово (Красноярский край) со спектаклем «Рассекая волны», городской драматический театр «Поиск» (г. Лесосибирск, Красноярский край) с «Человеком в закрытой комнате» и «Двенадцать присяжных» Театра танца Владимира Лопаева «PROдвижение» (г. Иркутск, Иркутская область).

Открылся фестиваль спектаклем «Фрида»(18+), когда актриса Дарья Мороз и музыкант Петр Дранга погружают зрителя в драматичный и яркий мир художницы Фриды Кало.

- После этого спектакля появились дыры в моей голове! – поделилась неожиданными впечатлениями зрительница Ольга Васильева. – Это шок, сногсшибательный шок, который переворачивает сознание. Я еще очень долго буду думать о нем, искать смыслы.

В программе фестивале были представлены и читки современных пьес. Это формат, по словам организаторов, стал необычайно популярным во всем мире в последние годы. На сей раз в Магадане читали одноактную пьесу Евгении Юсуповой «Kill Кит», написанную еще в 2021 году.

- Я про Чукотку ничего не знал толком, про китов тоже, - говорит Иван Гущин, актер театра танца «PROдвижение» из Иркутска. - И оказалось, что, с одной стороны, читка - это так просто, а, с другой, цепляет за душу. И эту пьесу обязательно надо ставить. Материал будет очень интересным.

Заслуженный артист России, актер театра и кино, Сергей Чонишвили уже в третий раз принимает участие в фестивале «Территория», но в Магадан приехал впервые.

- Я ждал этой поездки, ждал практически год, потому что в 2022-ом на фестивале «Территория. Якутск» дал обещание, что приеду на фестиваль в Магадан, - сказал актер. - Спасибо «Полюсу» за приглашение и возможность выступить перед такими заинтересованными зрителями.

Фестиваль «Территория» в третий раз приехал в Магадан. Фото предоставлены пресс-службой компании «Полюс»

Зрителей, к слову, на «Территории» было более 4000 человек. Среди них – весьма искушенная и грамотная публика.

- Мы ходим на все постановки, которые привозят в Магадан, - рассказала местная жительница Екатерина Ивсаева. Себя она называет профессионалом-любителем. – Мы радуемся, когда к нам привозят экспериментальные спектакли, в том числе и в программе «Территории». Я вижу, что фестиваль растет, спектакли подобраны очень профессионально. Здесь каждая постановка – отдельное событие, которая требует времени на осмысление и размышления. Нынешний театр - это возможность для развития не только молодых режиссеров и актеров, но и зрителей, у которых есть возможность быть включенными в процесс.

Напоследок добавим, что ММОМА представил на Колыме фотографический проект из собственной коллекции, посвященный такому явлению как коммуникация в современном социуме. Выставка открылась 10 июня и продлится до 20 августа в Магаданском областном краеведческом музее.