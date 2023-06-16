Попытка съесть наркотики и укус полицейского: актриса Кристина Бабушкина угодила в грандиозный скандал

Сама Бабушкина, по предварительным данным, проходит в качестве свидетеля Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известие о том, что актрису Кристину Бабушкину со вторым мужем Андреем Гацунаевым задержали в центре Москвы с белым порошком, взбудоражило общественность. Супругов отправили на медосвидетельствование, а пакет с наркотиками - на экспертизу. Чуть позже стало известно, что в квартире артистки прошли обыски, а спектакли с ее участием в Театре Ермоловой отменили.

Кристина Бабушкина и ее второй супруг Андрей Гацунаев были задержаны на рассвете в центре Москвы. Автомобиль, в котором ехала семейная пара, остановили сотрудники ГИБДД на Коровьем валу. При проверке документов полицейские обнаружили в машине пакетик с белым порошком.

При этом Гацунаев при задержании пытался съесть содержимое пакета и укусил сотрудника полиции за палец. На мужчину завели уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения. "На улице Коровий Вал был остановлен автомобиль под управлением 45-летнего мужчины. В ходе осмотра автомобиля в салоне обнаружен сверток с наркотическим веществом. После чего мужчина, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности за хранение и перевозку без цели сбыта наркотических средств применил насилие в отношении сотрудника ДПС", - говорится на сайте Следственного комитета по Москве.

Сама Бабушкина, по предварительным данным, проходит в качестве свидетеля. Пока ни актриса, ни ее представители не прокомментировали громкий скандал.

А вот театру имени Ермоловой, где служит артистка, пришлось выступить с официальным заявлением об отмене спектаклей с ее участием. Деньги за билеты зрителям вернут в полном объеме.

Кроме того, в квартире бывшей жены Станисалава Дружникова прошел обыск. На месте работали следователи и кинологи.