«Пить больше не станут»: в России хотят разрешить торговлю спиртным через интернет

Мы поговорили с президентом АКИТ Артемом Соколовым в открытой студии «Комсомолки» на Петербургском международном экономическом форуме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не позвать ли нам гонца, да с бутылочкой винца? Актуальный вопрос для многих россиян, особенно пятничным вечером. Да вот только пригласить такого «гонца» не получится (по крайней мере, легально): продажа алкоголя через интернет в России под запретом.

Хорошо это или плохо – вопрос дискуссионный. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) решили, что минусов в таком запрете больше, нежели плюсов. И подготовили законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем. Документ отправили в Госдуму и Совет Федерации. Сенаторы проект почитали. И на днях направили в правительство отзыв на этот законопроект. Следующий шаг – оценка документа от кабинета министров.

Как будет работать система онлайн-торговли алкоголем (если ее примут) и не сопьется ли наш народ, если разрешат покупать спиртное в Сети? Об этом мы поговорили с президентом АКИТ Артемом Соколовым в открытой студии «Комсомолки» на Петербургском международном экономическом форуме.

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- Доставка алкоголя разрешена во многих странах: Казахстане, Армении, Киргизии, Индии, Бразилии, Китае, Японии, США, во всей Европе. Ограничения там есть, но только связанные с возрастом покупателей. В этом плане наше предложение, пожалуй, еще более продвинутое и технологичное, - рассказывает Артем Соколов. - Оно состоит в том, что если человек хочет заказать алкоголь через интернет, то он должен авторизоваться на сайте магазина через Госуслуги. И система «поймет», совершеннолетний этот человек или нет. Если да, он может выбирать все, что угодно. А при встрече с курьером клиент будет должен не только предъявить паспорт, но и сообщить специальный код (подтверждая, что это именно тот человек, который был идентифицирован на сайте).

Артем Соколов напоминает: запрет на доставку алкоголя появился в 2007 году, когда рынка интернет-торговли, можно сказать, вообще не существовало.

- Если человеку нужно заказать доставку алкоголя, он это может сделать и сейчас. Только на нелегальных сайтах. Доставляют быстро, минут за 15. И таких нелегальных продаж за прошлый год НИФИ Минфина насчитал на 30 млрд рублей! – приводит цифры эксперт. - Понятно, что в этом случае продавец не несет никакой ответственности. Вам не дадут чек, вы не сможете предъявить претензий к качеству товара. Легализация поможет вытеснить этот теневой бизнес. А государство получит серьезные доходы в виде налогов. Как подсчитал НИФИ Минфина, если не легализовать онлайн-продажу алкоголя, объем выпадающих доходов составит 253 млрд рублей (за пять лет, - Ред.). А если ее разрешить, то объем доходов бюджета через пять лет будет составлять примерно 51 млрд рублей в год. И люди при этом получат качественную продукцию из официального магазина.

«ЛЮДИ НЕ СТАЛИ СЪЕДАТЬ ПО ДВЕ ПИЦЦЫ»

- Сразу предвижу массу возражений. Главное из которых – а не подстегнем ли мы тем самым алкоголизм? Представим себе бытовую ситуацию – сидят люди дома, выпивают. Спиртное закончилось. Идти в магазин им лень, и они бы, может, на этом остановились… Но, если есть возможность по-быстрому через интернет заказать «добавку» в официальном магазине, так они и сделают. Наверное.

- Если появится официальна доставка, непьющие люди пить не начнут. А для человека, который пьет алкоголь, и так нет никакой проблемы дойти до магазина - у нас 260 тысяч розничных точек по всей стране, это очень разветвленная сеть. Просто появится еще один канал для обслуживания клиента. Ведь, когда появилась доставка пиццы, люди не стали съедать их по две штуки. Здесь то же самое. И кстати, ни в одной стране, где разрешена доставка алкоголя, не было всплеска потребления.

- Мне тут вспоминается законопроект, которым «Почте России» хотели разрешить доставку вина. Его мусолят уже года два. И вот недавно рассмотрение снова перенесли. Как вы думаете, а ваш законопроект власти поддержат?

- На наш взгляд, предложенная нами система идентификации клиента снимает все риски. И поэтому мы рассчитываем, что законопроект будет поддержан. Особенно с учетом того, что объем нелегального рынка интернет-доставки спиртного колоссален – по нашим оценкам, это 50 млрд рублей в год. Если ничего не делать, то этот теневой бизнес будет развиваться. А официальные магазины так и не получат возможности предложить легальную альтернативу.

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