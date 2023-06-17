Военная спецоперация на Украине 17 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 июня 2023 года.

Российские военные взяли в плен 17 бойцов ВСУ, которые попали в засаду при попытке наступления под Новобахмутовкой.

Также в плен сдались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВCУ. Подразделение отправили в атаку без должной артиллерийской поддержки. В результате попыток наступления погибли десятки украинских военных.

Бойцы подразделения «Юг» ВС России обратили в бегство военнослужащих ВСУ на Авдеевском направлении.

Отмечалось, что противник бежит при серьезных боестолкновениях и не особо сильно цепляется за свои позиции.

Минобороны России сообщило, что с начала спецоперации на Украине более десяти тысяч российских бойцов получили денежные премии за уничтожение или захват военной техники ВСУ. За пять месяцев текущего года более трех тысяч солдат получили премии за уничтожение более четырех тысяч единиц.

Союзники Киева могут отправить ВСУ устаревшие экземпляры американских истребителей F-16, содержание которых может обойтись Украине в сотни миллионов долларов в год.

Подобные поставки маловероятно будут осуществлены «вовремя» и тем более смогут как то повлиять на ход конфликта на Украине.

Евгений Балицкий заявил, что в ходе активных наступательных действий в регионе украинская армия не смогла прорвать оборону ВС РФ и занять хоть один стратегически важный населенный пункт.