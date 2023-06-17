Еще немного, и было бы поздно: У невестки Валерии обнаружили огромную опухоль

Валерия с невесткой Лианой. Фото: соцсети.

Неделю назад невестка Валерии Лиана Шульгина угодила в больницу. Девушка долго не выходила на связь, а потом опубликовала в соцсетях снимок, сделанный в палате клиники. Жена младшего сына певицы рассказала, что ей удалили огромную опухоль.

Десятисантиметровую кисту у нее обнаружили во время осмотра. За несколько дней до госпитализации Лиана почувствовала недомогание, но не могла понять, чем оно вызвано.

«Я правда тогда не понимала, что со мной, и эмоционально, и физически было плохо, бросало из стороны в сторону, но я держалась как могла», - рассказала супруга сына звезды.

Чтобы понять, что с ней происходит, девушка отправилась с больницу, чтобы сдать анализы. Во время УЗИ медики нашли у нее опухоль. Врач назначил ей срочную операцию.

«Врач сказала, что мне нереально повезло, что она не лопнула при таком большом размере. Я в этот момент, после того как меня стошнило: «Может, я дома полежу, таблетки попью или капельницы сделаем», - рассказала Лиана в соцсетях.

Неделю назад невестка Валерии Лиана Шульгина угодила в больницу. Фото: соцсети.

Операция прошла успешно, хотя невестка Валерии до сих пор остается в больнице. Лиана рассказала, что после удаления кисты несколько дней чувствовала сильную боль, но сейчас ей уже легче. У девушки остались шрамы на теле, к которым ей теперь предстоит привыкнуть.

Пока Лиана находится в больнице, за ее дочкой Селин ухаживает Валерия. Певица обожает двухлетнюю внучку и часто забирает ее к себе погостить.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу в августе 2020 года. Помощь в организации свадьбы от своей звездной мамы Арсений сразу отверг. Он сказал, что все оплатит и организует самостоятельно. А отчима Иосифа Пригожина и маму он хотел видеть на празднике только в качестве гостей. В итоге сын Валерии взял все расходы на себя. Новость о том, что они ждут прибавления в семействе, молодые супруги скрывали до последнего, хотя Лиана выходила замуж уже беременной. Арсений рассказал в соцсетях о том, что станет отцом, только когда животик его спутницы жизни стал уже отчетливо виден.

Певица считает, что Арсению очень повезло с женой. Лиана выросла в обеспеченной семье, но, в отличие от многих представительниц «золотой молодежи», она трепетно заботится о муже и ребенке. В одном из интервью Валерия сетовала, что девушки из богатых семей в наше время даже яичницу не могут пожарить. Но Лиана, по ее словам, совсем другая.