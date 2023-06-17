НАТО разрушает мечты Киева: Зеленского жестко поставили на место после ультиматума альянсу

Если помните, Зеленский попытался взбрыкнуть и повыдрючиваться, встав в позу и заявив, что, если Украину не примут в НАТО на саммите в Вильнюсе, то и ему самому на этом саммите делать совершенно нечего Фото: REUTERS

Министр обороны Украины бывший адвокат Леша Резников размечтался о том, как Украина будет с НАТО на короткой ноге уже в ближайшее время. Да что там, на короткой ноге, НАТО будет на посылках у Киева, как Золотая рыбка у старухи из сказки запрещенного ныне на Украине поэта Пушкина.

- Сегодня впервые после 2016 года состоялось заседание Украина-НАТО на уровне министров обороны, 31 страна НАТО и Украина как полноправный участник этой комиссии. И если по регламенту каждому члену-представителю по 3 минуты, то для нас было выделено 15 минут. То есть это была возможность донести наше видение и так далее. Конечно, мы говорили, в первую очередь, о нашей заявке в НАТО, о «Вильнюсе», об ожиданиях, об усилении наших возможностей, - вдохновенно вещал он на пресс-конференции после заседания комиссии «Украина-НАТО» и не скрывал своего воодушевления. - Главное, что тоже важно, аж меня вдохновляет, начиная с первой встречи с утра с Ллойдом Остиным и продолжая все два заседания, мы уже говорили о будущем. Даже уже можно смело использовать словосочетание future force, мы говорили о развитии способностей наших сил обороны после того, как мы победим – что дальше, какими будут силы обороны Украины как восточного фланга Европы и НАТО. У нас есть свои амбиции, есть ожидания от нас, об этом мы тоже много говорили.

- Имею надежду, сразу после Вильнюса будет уже совет Украина-НАТО. Это новый уровень отношений, высший уровень взаимодействий. Это когда Украина будет, хотя ещё не член НАТО, но уже на равных пребывать во всех комитетах, во всех представительских заседаниях, с правом касаться вопросов, которые, в том числе, прописаны в их соглашениях, - продолжил он озвучивать свои «незалежны мрии».

Резников мечтает, что уже в Вильнюсе Украина станет «почти членом». В его понимании это означает не толочься в передней в качестве обслуги, а сидеть за одним столом, и, хотя и не голосовать, но иметь право слушать дискуссии. Про то, что в НАТО проходят совещания, о которых даже не все члены блока получают извещения, он, естественно, не слышал. За одним столом с «белыми господами» - это уже предел мечтаний. Конечно, когда позовут.

Генсек НАТО Столтенберг уверен в этом не так сильно, как министр обороны Украины.

- Есть ещё один путь – политический. Мы приближаемся к созданию совета Украина-НАТО. Украина будет 32 страной, на равных сидеть с нами за одним столом, принимать решения, консультироваться, - вроде бы подтвердил он, не забыв указать, что речь идет не о членстве в альянсе, которое никто Киеву обещать не собирается даже в конкретном отдаленном будущем, а о политическом сближении. Хотя, казалось бы, куда уж ближе, если Киев Альянсу уже не только сапоги вылизывает, а кое-что повыше. Но тут же оговорился, решив подстраховаться на всякий случай. - Разумеется, это если мы поймём, что это правильный путь.

А если не поймут? Или поймут, что неправильный? То-то и оно.

Впрочем, тот же Столтенберг лаконично смог донести всю степень независимости и суверенности Украины, как он ее понимает. Если помните, Зеленский попытался взбрыкнуть и повыдрючиваться, встав в позу и заявив, что, если Украину не примут в НАТО на саммите в Вильнюсе или хотя бы не пообещают, что сделают это «на следующий день после окончания конфликта», то и ему самому на этом саммите НАТО в Вильнюсе делать совершенно нечего, и он туда - ни ногой.

В ответ Столтенберг сейчас заявил, что до приема Украины в НАТО «пройдет много лет», но первое заседание Совета «Украина-НАТО» пройдет в Вильнюсе с участием Зеленского в ходе или сразу после вышеупомянутого саммита.

Тем самым Столтенберг фактически поставил Зеленского перед фактом и скомандовал ему: «Зеля, к ноге!». И оставь свои капризы - можешь заткнуть ими рот Подоляка.

P.S. Кстати, примечательно, что формата Совета НАТО с кем-то нет ни в одном учредительном или каком-либо еще устанавливающем регламент деятельности блока документе. И все это является чистой воды самодеятельностью, призванной утолить «влажные мрии» украинцев.