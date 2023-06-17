Создан портрет работника будущего на удаленке: скрюченные «когти», горб, полнота и опухшие ноги

Знакомьтесь, это Анна.

Одним из подарков пандемии стала возможность удаленной работы. Не толкаться в метро в час-пик, самостоятельно следить за своим рабочим временем и нагрузкой, соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Что может быть лучше? Однако нам есть, чего опасаться: постоянная работа из дома может стать настоящей ловушкой.

Исследования показывают, что регулярная работа из дома ослабляет социальные связи с коллегами, усиливая чувство изолированности, и таким образом ухудшает психическое здоровье людей, а из-за неверного распределения времени труда и отдыха появляются проблемы с опорно-двигательным аппаратом и нарушение сна.

Британские эксперты по жизненному благополучию и здоровью даже составили портрет того, как будет выглядеть работник домашнего офиса в скором времени и картина эта неприглядная. Как когда-то человек становился прямоходящим и разумным, так тут наглядно видна обратная картина «одичания» домашнего работника.

Знакомьтесь, это Анна. У нее красные опухшие глаза от постоянного смотрения в монитор, горб на загривке, скрюченные от ударов по клавиатуре пальцы и опухшие ноги со вздутыми венами.

Британские ученые показали модель работника на удаленке из будущего

Причина такого внешнего вида заключается в том, что:

1 Анна не разминает косточки и суставы, а прилипает к компьютеру и часто работает на кровати. А отсутствие регулярных движений и эргономическая неэффективность рабочего места могут привести к нарушениям опорно-двигательного аппарата и хроническим болям.

2 «Текстовые когти» — вот какой термин есть для рук Анны, а причина судорог пальцев и боли в мышцах – постоянная активность мелкой моторики, многочасовое щелканье компьютерной мышкой и сгибание пальцев в неестественном положении. Вот вам и «текстовая клешня» у удаленных работников будущего.

3 Без достаточного количества естественного света и при постоянном мерцании экрана удаленные работники подвергают свои глаза дополнительной нагрузке, отсюда и головные боли. У Анны темные, опухшие глаза после долгих лет прищуривания и пристального вглядывания в свой ноутбук или смартфон.

- Старайтесь каждые 20 минут отводить взгляд от экрана на 20 секунд и фокусироваться на чем-то, находящемся вдали от вас. Это отличный способ избежать перенапряжения глаз во время работы из дома, —говорит Сара Гибсон, директор Proactive Healthcare.

4 Регулярные утренние поездки на работу – в прошлом. И хотя никто не помнёт бока в час-пик, но и двигательная активность резко снижается. Это одна из причин, почему домашние офисные работники набирают вес. Вторая – закуски всегда под рукой. Вот и Анна располнела. Она редко выходит из дома и частенько перекусывает прямо в кровати. У нее бледная, нездоровая кожа, а отсутствие движения и лишний вес привели к отекшим ногам. Увы, но это прямая дорожка к развитию хронических заболеваний, таких как как диабет, ожирение и болезни сердца.

Долгосрочные риски для здоровья, связанные с работой на дому, включают проблемы психического здоровья

5 Отсутствие общения приводит к чувству изоляции, тревоги и депрессии у удаленных работников, особенно у тех, кто живет и работает в одиночку.

Без четкого баланса между работой и личной жизнью, без нормированных часов работы в офисе или определенного «чувства дома», как безопасного и только твоего места в мире, куда можно возвращаться в конце каждого рабочего дня, у Анны растет беспокойство. Она в постоянной тревоге и никогда по-настоящему не отрывается от работы, что приводит к эмоциональному выгоранию.

- Долгосрочные риски для здоровья, связанные с работой на дому, включают проблемы психического здоровья, такие как стресс, одиночество и эмоциональное выгорание. Чтобы избежать этих рисков, удаленным работникам следует уделять приоритетное внимание социальным связям и уходу за собой, а также устанавливать четкие границы между работой и личным временем, - говорит Брайан Кларк, основатель United Medical Education.