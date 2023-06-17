Весомый кредит доверия: Чем обусловлено укрепление связей между Россией и Африкой

Россия выстраивает сотрудничество с Африканскими странами, продолжая традицию СССР. Фото: REUTERS

Среднестатистический россиянин, рассуждая об Африке, оперирует чаще всего воспоминаниями об отдыхе в Египте, Марокко или Тунисе. Либо вспоминает строки Корнея Чуковского, предупреждавшего детей о том, что им не стоит ходить «в Африку гулять». А ведь Черный континент – это значимый игрок в системе международных отношений. И в современном мире, стремящегося к многополярности, Россия не может не брать в расчет Африку – огромную часть света с населением в более чем 1 млрд. человек и значительным экономическим потенциалом.

Африканские страны были и остаются дружественными нам государствами, критически важными партнерами в решении глобальных вопросов и построении более справедливого миропорядка. Как отметил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров, наша задача состоит в том, чтобы вывести российско-африканское сотрудничество на уровень стратегического партнерства.

Зам. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. Фото: постоянное представительство РФ при ООН

НЕ УПУСТИЛИ

Нередко можно услышать мнение, что Россия после распада СССР, активно выстраивавшего отношения со многими африканскими странами, ослабила или даже полностью прекратила сотрудничество с Африкой, упустив тем самым инициативу, которую перехватили другие страны, в частности, Китай. Но мы ничего не упустили, потому что никуда и не уходили. Даже в 1990-е годы, когда Россия сама столкнулась с экономическими проблемами, мы не прекращали диалог, развивали сотрудничество в области подготовки кадров, поддержания обороноспособности африканских стран. И сейчас мы помогаем многим из них в создании эффективных вооруженных и правоохранительных сил, в том числе для борьбы с террористической угрозой. Приоритетное внимание уделяем вопросам передачи технологий и экспертизы без предварительных условий, развитию промышленных проектов и критической инфраструктуры. Россия участвует и в проектах в области индустриализации, цифровизации, сельского хозяйства, производства электроэнергии.

Наше взаимодействие со странами Африки имеет давнюю историю – и двустороннюю, и в рамках международных организаций. Прошлые заслуги, доброе отношение, которое основано на том, что мы никогда не были колониальной державой, поддерживали национально-освободительные движения, не культивировали расизм – это весомый кредит доверия. Он очень помог нам сейчас, в непростой период последних полутора лет. Западным странам очень сложно заставить африканца смотреть на русского через призму той враждебности, которую Запад испытывает сейчас в отношении нас. И уж тем более им не приходит в голову Россию «отменить».

Многое меняется и в России, и в Африке, да и в целом в мире. Совершенно очевидно (и об этом говорили и президент Путин, и министр Лавров), что процесс деколонизации Африки не дошел до конца и сменился на разные формы западного неоколониализма. Сейчас во многих африканских странах есть запрос на альтернативу именно со стороны молодежи. И такую альтернативу предлагают и Россия, и некоторые другие страны.

ЗНАЧИМЫЙ КОНТИНЕНТ

Значимость африканского континента признается большинством крупных международных игроков - США, Европой, КНР, странами Персидского залива. Вместе с тем, репутация некоторых европейских государств, прежде всего бывших колониальных держав, сильно подмочена. После парада независимости, освобождения африканских стран от прямого колониального гнета, многие из бывших метрополий сохранили мощные рычаги давления – финансовые, экономические, политические. Но сейчас хорошо видна тенденция на неприятие продолжения такой практики, стремление к подлинной независимости. Многие лидеры африканских стран готовы взять на себя полную ответственность, хотя и осознают, что для этого им придется пройти сложный путь. Потому что просто так им это сделать никто не даст – Запад имеет мощные инструменты и при каждом удобном случае давит односторонними санкциями. Отсюда и истерическая реакция западных стран на укрепление нашего сотрудничества с африканскими государствами, многие из которых они попросту, не стесняясь, называют своим «задним двором». А ведь, по сути, для многих западных стран – ресурсы Африки, которые они эксплуатировали десятилетиями, являются основой накопленного благосостояния.

НЕ ТОЛЬКО НЕДРА

Сугубо практический подход, согласно которому Африка может быть интересна исключительно как континент, недра которого чрезвычайно богаты полезными ископаемыми, России не может быть близок. Такая постановка вопроса больше соответствует подходу западных стран. Для России Африка важна как континент, где каждая страна в отдельности ценна сама по себе. Ведь это очень разные государства, имеющие свою, нередко героическую историю, возможно, менее знакомую россиянам по сравнению с историей западного мира.

Африка - это континент знаковых и богатейших империй и цивилизаций - Куш, Аксум, Малийская империя, Египет, древний Карфаген и многих других. Не менее значителен и исторический период народно-освободительных движений, борьбы с колониализмом, апартеидом и за самоопределение. Многие политики и мыслители Африки внесли большой вклад в формирование не только африканского общества, но и общемировых идей и ценностей.

Современное африканское общество очень динамично развивается. Молодежь составляет там сегодня порядка 70% населения. И именно в этом контексте мы должны рассматривать и растущий рынок, и экономический потенциал. Важно смотреть и с точки зрения взаимного культурного обогащения, и с точки зрения политических и экономических преимуществ от сотрудничества.

УКРЕПЛЕНИЕ ОСИ

На своеобразной оси «Россия-Африка» сегодня происходит множество событий: активизировался политический диалог, министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров за последнее время совершил не одно турне по африканским странам. В Москву прибывают африканские делегации на высшем и высоком уровне, проводятся встречи парламентариев, различные форумы. Идет подготовка к очередному саммиту «Россия-Африка», который пройдет в июле в Санкт-Петербурге, а также к одноименному экономическому и гуманитарному форуму. Взаимовыгодные процессы движутся вперед. Не только в политике, но и в экономике, на взаимовыгодной основе. Сейчас, когда для России пытаются закрыть различные возможности для сотрудничества на Западе, необходимо искать их в других местах, в том числе в Африке – ездить туда, инвестировать, развивать культурные и образовательные обмены.

НА СТОРОНЕ СВЕТА

Россия ощутила и высоко оценила поддержку африканских стран в ООН, тех, кто не побоялся выступить против враждебной линии западных стран или, как большинство африканцев, принял решение с Западом не солидаризироваться.

Самое главное – это то, что они понимают нашу позицию. Но это и неудивительно. Ведь история сама ставила многие африканские страны в такое же положение, когда на них давили, принуждали, использовали, объявляли изгоями. Они знают всю эту грязную кухню, четко видят - где правда, а где двойные стандарты. Тут важно также выйти за рамки собственно нынешнего геополитического контекста – у нас многие позиции по большинству других вопросов совпадают, и мы работаем вместе (урегулирование африканских конфликтов, помощь в развитии, деполитизация прав человека, равноправие в международных отношениях). Исходя из близости наших подходов, координируемся, например, в ходе подготовки «Саммита будущего» в следующем году. Здесь мы соратники.

НАША ПОМОЩЬ

Россия всегда помогала Африке и добросовестно выполняла все свои обязательства – по поставкам продуктов питания, удобрений, топлива и другой продукции. Такая помощь оказывается и сейчас, в нынешних сложных условиях. В первую очередь, это гуманитарные поставки, продукты питания, идущие по линиям двусторонних договоренностей, а также через Всемирную продовольственную программу и другие организации системы ООН. Последний пример: решение президента России направить на безвозмездной основе незаконно задержанные в европейских портах удобрения (в Малави и Кению уже направлены).

В период эпидемии лихорадки Эбола Россия помогала Гвинее и Сьерра-Леоне бороться с этой напастью. Во время пандемии COVID-19 мы предоставили африканским странам большое количество вакцин, в том числе в тот период, когда на Западе четко обозначили, что сначала обеспечат ими свое население.

Плюс наша страна дает стипендии африканцам для обучения в российских, в т.ч. и медицинских вузах. Многие врачи в Африке обучались именно в России.

ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА

Продовольственная проблема в Африке стоит остро. От нее никуда не уйти, она связана со многими факторами, большинство из которых весьма далеки от спецоперации российских военных на Украине. То, что принято называть зерновой сделкой, т.е. договоренности по выводу через Черное море украинского продовольствия и разблокированию российского сельхозэкспорта и поставок удобрений, было задумано для того, чтобы эти проблемы облегчить. Однако в реальности все обернулось не так: на Африку пришлось меньше 3% вывезенного в рамках этой сделки продовольствия, а остальное ушло в другие страны. При этом вне рамок зерновой сделки, но за тот же период, из России в Африку направлено почти 12 миллионов тонн зерна. И это несмотря на все препоны, все санкции.

ГАРАНТЫ МИРА

В Африке наши миротворцы служат во многих миссиях – в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, в Южном Судане, а также в Абьее (спорной территории на границе Северного и Южного Суданов) и Западной Сахаре. Их высокая репутация базируется на самоотверженном подходе к тому, что они делают, и авторитете, которым они пользуются среди своих коллег, всех без исключения - западных и незападных, а также местных жителей. Потому что они служат там по-настоящему, проявляют мужество в сложнейших условиях.

В марте 2022 года в Демократической Республике Конго погиб наш миротворец, подполковник Алексей Мизюра; вертолет, на борту которого он находился, был сбит. Это большая трагедия, но никто из его коллег не поменял своего решения остаться и продолжить службу. Стоит отдельно отметить, что наши российские миротворцы всегда создают вокруг себя особую атмосферу, у них есть свой Русский дом, который открыт для людей всех национальностей.

РЕАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ

Терроризм в Африке есть, и проблема его возникновения там имеет несколько причин. Он не возник сам собой и во многом связан с пористостью границ, общей деградацией социально-политической обстановки и слабостью центральных властей в ряде западно- и центральноафриканских стран, где активизировались террористы. Аффилированные с ИГИЛ* и «Аль-Каидой»** группировки не только наращивают активность и устанавливают контроль над обширными районами, но и начинают позиционировать себя в качестве реальной военно-политической силы, претендующей на власть. Но не всё сводится к проблемам социально-экономического характера и коррупции, не всегда в Старом и Новом Свете понимают реальность и традиционные источники африканской радикализации. Обвальный характер терроризм в Сахеле (зоне, на территории которой расположены Сенегал, Мавритания, Чад, Нигер, Алжир и некоторые другие государства Африки) приобрел после беспардонного военного вмешательства Запада в дела Ливии в 2011 году, которое дестабилизировало весь регион. При этом находившиеся на территории ряда сахельских стран иностранные контингенты не только не смогли помочь переломить ситуацию, но во время их присутствия она резко ухудшилась. Попытки оправдать такое развитие конфликтами на религиозной, этнической или социальной почве - манипуляция, присущая колониальным державам на протяжении десятилетий.

Перенос террористической активности в Африку и создание там дополнительных очагов напряженности отвечает интересам отдельных государств. Если раньше Африку грабили колониальные державы, то сейчас им на смену пришли крупные западные корпорации. В этот ландшафт стройно вписались и террористы с представителями организованной преступности, расхищающими национальное достояние и выкачивающими природные и другие ресурсы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УВЕРЕННОСТЬ

Недавно вернулась из Демократической Республики Конго. До этого была в Мали и Нигере. Увидела и почувствовала доброжелательное отношение к России, уважение и поддержку, в том числе среди самых простых людей. Наш президент – очень популярен в этих странах, это правда. Встретить его портреты, флаги России – не редкость. Много людей, говорящих на русском языке, много молодых людей, интересующихся политикой, обстановкой в мире, одержимых решимостью имеющиеся в их странах проблемы преодолеть и уверенных в том, что у них все получится.

* и ** - запрещенные в РФ террористические организации