Военная спецоперация на Украине 18 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 18 июня 2023 года.

Дмитрий Песков рассказал о размерах «санитарной зоны» на Украине. Он пояснил, что они будут зависеть от дальности вооружения украинской армии.

Песков заявил, что это зависит от того, какие виды вооружений находятся у Украины. Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние.

Главное, чтобы Украина своим оружием «не доставала» до россиян.

Министерство обороны России сообщило о том, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ.

Отмечалось, что цель удара достигнута. Назначенный объект поражен.

Российская истребительная авиация сбила вертолет Ми-24 украинских военных в небе над ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с делегацией президентов семи стран Африки в Санкт-Петербурге, заявил, что Россия всегда имела право, согласно Уставу ООН, признать независимость новых регионов, а затем и встать на их защиту.

«Россия по Уставу ООН имела право признать новые регионы сначала независимыми, а затем оказать содействие, защитив их», - подчеркнул Путин