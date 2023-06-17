Вадим Журба, исполнительный директор Федерации нард и бэкгэммон России: «Уникальность нард в том, что в них есть элемент случайности»

Исполнительный директор Федерации нард и бэкгэммон России Вадим Журба (слева) в студии "Комсомольской правды". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) студию «Радио «Комсомольская правда»» посетил исполнительный директор Федерации нард и бэкгэммон России Вадим Журба.

5000 ЛЕТ ИСТОРИИ

- Вадим, начнем с небольшого ликбеза. Что такое нарды, я знаю, потому что в свое время немножко сам играл…

- Так же, как и одна треть населения планеты. Очень древняя игра, ей уже более 5000 лет.

- А что такое бэкгэммон?

- Бэкгэммон – это всего лишь англоязычное название нард – и одна из разновидностей правил.

- В мире проводится достаточно много турниров по нардам. Есть ли такие в России?

- Да, конечно. У нас сейчас очень активно региональные федерации развивают это направление. С прошлого года нарды включены в федеральный реестр видов спорта, поэтому сейчас идет активный рост. Но традиционно эта игра и развлечение домашнее существует столько же, сколько существует сознательное человечество и относится к разряду таких интеллектуальных игр, как шахматы, шашки, го и другие.

- Очень азартная игра, я по себе знаю. Кроме простых правил, есть ли в нардах какие-то технологии? Можно ли обучиться ей так, чтобы стать своего рода гроссмейстером?

- Программа обучения есть, сейчас мы ее дорабатываем и адаптируем. В процессе игры развиваются ряд навыков. Достаточно сказать, что за одну партию игры в нарды можно узнать о человеке гораздо больше, чем после целого дня простого общения с человеком. Игра динамичная. Усилиями нашей Федерации поддерживается цифровая платформа, которая позволяет проводить и дистанционное обучение, и турниры

Но, разумеется, для многих людей, это не спорт, а просто игра. Также, как когда-то футбол и хоккей, например. Это все были игры, которые со временем стали спортом.

Федерация нард и бэкгэммон России вступила в Международный АЛЬЯНС спортивных проектов БРИКС

- Есть ли какая-то предварительная статистика, которая бы показывала количество спортсменов, которые играют в нарды в нашей стране?

- Конечно, Федерация ведет свою деятельность, как общественная организация, с 2015 года. По самым скромным подсчетам, это уже тысячи людей. С ними можно познакомиться через наш сайт sportnrad.ru Заходите, регистрируйтесь, мы всем рады, поможем. Но самое главное, конечно, это чтобы набирали силы региональные отделения. У нас сейчас очень активно развиваются федерации в Крыму, в Калининградской области (здесь соревнования закончились 2 июня). Готовится олимпийский день в Костроме, 18-го числа там тоже проведем турнир. Нарды становятся интересными и более востребованными, чем ранее.

- Насколько высок уровень нард в нашей стране?

- Россия имеет два международных гроссмейстера. Это при том, что не было такого вида спорта до 2022 года.

- Получается, они в международных турнирах побеждали?

- Обязательно. Статус международного гроссмейстера присуждается по итогам международного турнира. Но надо сказать, что мы сейчас ведем активную работу по созданию международного альянса. Буквально на этой неделе вступили в международный альянс спортивных программ БРИКС. Ведем переговоры о международных соревнованиях по интеллектуальным играм с Египтом и Индией. Например, в Египте в нарды играют на каждом углу. Это просто народная забава, без которой не обходится ни один вечер.

ЦИФРОВОЙ МАТЧ НА ОРБИТЕ

- Сегодня практически все игры продублированы в онлайн-формате. А можно ли играть в нарды с игроком из другого полушария?

- Конечно. Более того, например, в обычные нарды с игровыми кубиками на околоземной орбите вы не сыграете, а в наши нарды сможете. Потому что они в цифровом формате. Мы поддерживаем платформу, которая является одновременно и нашим спонсором – это ppnards, персон ту персон. Можно зайти на наш сайт, присоединиться, обучиться, попробовать свои силы и далее участвовать в соревнованиях. В том числе, и в экспериментальных, которые мы проводим впервые в рамках ПМЭФ-2023. Любой, кто имеет мобильный телефон или планшет, может подключиться.

- Для вашей ассоциации какое направление сейчас важнее – электронные нарды или традиционные?

- Нет различия. Дело в том, что это массовый вид спорта, поэтому. Главное, чтобы люди, которые принимают участие, радовались, получали удовольствие. Интеллектуальные виды спорта развивают быстроту принятия решения, а уникальность нард в том, что в них есть элемент случайности…

- Там же кости кидают.

- Правильно, и это подчеркивает лозунг «Жизнь, как нарды, закономерная случайность». В одном из персидских трактатов есть притча: когда шаха спросили, что ему нравится больше – шахматы или нарды? Он ответил, что нарды ему нравятся больше, потому что шахматы воспитывают в человеке гордыню, поскольку ему кажется, что в этой игре все зависит от него. А нарды – известно же, кто управляем кубиками? – поэтому воспитывают смирение и почитание.