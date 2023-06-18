«Богадельня, пахло мочой»: Дочь умершей от рака Анны Самохиной рассказала о последних днях мамы

Анна Самохина. Фото: кадр видео.

Красавица Анна Самохина ушла из жизни в 2010 году: актриса в 47 лет сгорела от рака желудка. В студии программы «Секрет на миллион» ее дочь Александра рассказал о последних днях жизни мамы. После того, как артистке стало хуже, ее отвезли в хоспис. Правда, семье Самохиной далеко не сразу удалось найти достойное учреждение.

По словам Александры, Самохина сама, по собственному желанию решила отправиться в хоспис. Ее состояние резко ухудшалось.

«Она лежала у меня дома, у нее начали отекать ноги очень сильно. Я испугалась - к каким врачам, ее не примут… Это только уже хоспис», - со слезами на глазах говорит дочь актрисы.

Александра с ужасом вспоминает лечебное заведение, в котором ее мама оказалась поначалу.

«Когда я туда зашла - мне стало плохо, это запах мочи, какая-то богадельня. Я позвонила подруге и сказала: я не могу туда маму привезти. И спасибо Элле, подруге мамы, она нашла нормальный хоспис с нормальной палатой с телевизором», - рассказала Самохина-младшая.

Дочь актрисы Александра очень похожа на свою звездную маму. Фото: кадр видео.

Рак у актрисы обнаружили слишком поздно – уже на четвертой стадии. Тем не менее, по словам Александры, ее мама до последнего пыталась лечиться народными методами. Естественно, нетрадиционные способы не помогали. Это не помешало шарлатанам вытянуть из семьи артистки много денег. Александра вспоминает, что с ее мамой случился приступ, когда она покупала путевку на Гоа. Анне сделали УЗИ, врачи сказали, что обнаружили опухоль в печени. Позднее медики сообщили, что это четвертая стадия, поражен почти весь организм. «Значит, будем бороться», - сказала в ответ Анна. Актрисе сделали облегченную химию.

После этого они с дочкой решили попробовать лечение народными методами.

«Подошел ко мне продюсер, сказал, что его жена голодом вылечилась от онкологического заболевания. А я одна оказалась со своей мамой. Совсем одна… И я была в таком отчаянии… Кто только не крутился рядом, кто только не предлагал муть полную. Ездили и в Карелию к целителю, она руками сняла боль у нее на несколько часов. Помню, как купила пчелиный воск и втирала его в опухоль. Потом продали мне какую-то жуткую вонючую жижу за 100 тысяч, я заставляла маму ее пить. Да, наживались. Бог им судья», - говорит Александра.

По ее словам, шарлатаны вытянули из них приличную сумму.

«За химию мы тогда отдали 300 тысяч, а шарлатанам - 200 000. Я бы квартиру свою продала, если бы нужна была химия», - говорит женщина.

Актрисе становилось все хуже, ей помогали только наркотические средства – они на время снимали боль. Когда Анна попала в хоспис, дочь приезжала к ней каждый день.

«Я уже понимала, к чему всё идет. Морально прощалась. Из хосписа обратного пути нет», - рассказала плачущая Александра.

Дочь звезды говорит, что с тех пор не может выносить больницы. Сама она старается никогда не обращаться к врачам.

«Я не хожу по врачам, даже если болит что-то. Боюсь врачей жутко, прям фобия. Когда умирает родственник, и ты на него похож, тебя постоянно сравнивают, то у тебя происходит идентификация, то есть в смерти матери я пережила свою микросмерть. Это очень тяжело для психики», - говорит Александра.