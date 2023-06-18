Отказ от НАТО и денацификация: Россия показала "Стамбульские соглашения", разорванные Зеленским

Владимир Путин показал часть «Стамбульских соглашений», которые были выработаны на переговорах России и Украины прошлой весной Фото: REUTERS

Серьезнейший и сильнейший удар по международному имиджу Зеленского был нанесен Россией вечером субботы. Президент России Владимир Путин показал часть «Стамбульских соглашений», которые были выработаны на переговорах России и Украины прошлой весной, предварительно согласованы (парафированы) и даже подписаны главой украинской делегации.

Не зря в Киеве боялись, что «Стамбульские соглашения» рано или поздно всплывут. Ой, не зря. И они всплыли аккурат накануне «саммита мира», который Зеленский, кровь из носу, намерен провести до начала саммита НАТО 11-12 июля в Вильнюсе.

- Я допускаю, что в ближайшее время будет обнародован тот парафированный стамбульский документ. Он минско-стамбульский, потому что изначально он начал готовиться ещё в Минске, а потом уже делегация переехала в Стамбул, - буквально накануне озвучил один из своих страхов украинский политолог Руслан Бортник. - Россия может попытаться в очередной раз подорвать доверие к Украине, к любым политическим инициативам Украины, вот, мол, Минские соглашения подписали – не выполнили, «Стамбул» ратифицировали – не выполнили, какой смысл о чём-то договариваться?

Так оно и произошло. Этот документ Путин показал на встрече с президентами- представителями африканской делегации, которая прибыла в Москву после Киева с целью склонить Россию и Украину к мирным переговорам. И оказалось, что все это уже было. И переговоры, и достижение соглашения. Которое, как и было сказано, Киев в очередной раз отказался выполнять, нагло и наглядно демонстрируя свою недоговороспособность.

Что там было, кроме постоянного нейтрального статуса Украины и отказа ее от вступления в НАТО? Говорят, что был прописан статус русского языка, отказ от бандеровской идеологии, что подразумевает денацификация. Демилитаризация выражалась в конкретных параметрах ВСУ и Нацгвардии, количестве вооружений по типам, которые допускались в украинской армии: танков, артиллерии, САУ БМП, самолетов и т.д. В продемонстрированном Путиным документе эти данные, представленные сторонами, разнятся – украинцы хотели большего, наши настаивали на меньшем. Но это все стало бы предметом дальнейших договоренностей. Главное, что стороны обозначили свои позиции по этим уже тактическим и постепенно сближали бы их. Но там не было ни Херсонской, ни Запорожской областей в составе России, не было продолжения боевых действий и сотен тысяч погибших украинцев. Не было там и «раздела по Днепру», о котором любят голосить и посейчас иные политологи. И российских войск на признанной за Украиной территории. Не было бы катастрофы с Каховской ГЭС, и еще много чего. После 9 лет непрерывных обстрелов Донбасса Москва все еще была настроена на переговорный процесс и на возвращение к миру. Зеленскому предложили мир на достойных условиях. Настолько достойных, что это могло бы даже вызвать непонимание в самой России. Там наверняка было еще много чего, не зря же Путин упомянул про 18 статей договора и приложения к нему.

И президент Зеленский согласился, а потом отказался. И только не надо вспоминать при этом про Бучу. ВСУ зашли в Бучу 1-го апреля. Подпись на документе проставлена 13-го апреля. А во 9-го числа этого месяца в Киев прибыл Борис Джонсон, тогда еще занимавший пост премьер-министра Великобритании. И нет никаких сомнений, что именно он разжег потухшее было пламя боевых действий и, нажав на Зеленского, вынудил того порвать «стамбульские соглашения». И именно после его давления подельники Зеленского вместе с ним предприняли все, чтобы срочно организовать постановку в Буче, дабы иметь возможность выйти из переговорного процесса с Россией с «благородным выражением на лице».

И теперь понятен тот «жест доброй воли», согласно которому российские войска ушли из Киевской области. Не было в этом отходе никакой заслуги ВСУ. Москва показала в тот момент, что она начала выполнять достигнутые соглашения, тем самым призвав к аналогичным шагам и Киев. Что называется, одна из главных наших ошибок заключается в том, что мы всегда думаем о противнике/враге лучше, чем он того заслуживает.

Мерзкий, убогий фигляр-марионетка – именно таким показал себя Зеленский во всей этой истории. Пожертвовал сотнями тысяч своих сограждан в угоду заезжему иностранному клоуну, которого сейчас в своей стране полощут хуже половой тряпки в грязном ведре.

Примечательно, что «Стамбульские соглашения» ставили Украину в гораздо более плохие условия, чем предшествовавшие им «Минские соглашения». Нет никаких сомнений, что в итоге для Киева все будет гораздо хуже, чем «Стамбул», не говоря уже о «Минске». Но в Киеве сами того захотели. Но и «Стамбул», и «Минск», при всей разнице в подходах и условиях, предусматривали все же сохранение украинской государственности. А зачем нужна нынешняя Украина в том виде, в котором она существует? Непонятно.

По большому счету, оно и к лучшему, что «Стамбульские соглашения» были сорваны. Потому что и наше руководство, и вся страна воочию убедились в невозможности достижения какого-то переговорного результата с этими уродами, прославляющими нацистов и коллаборантов, целенаправленно обстреливающими артиллерией и уничтожающими мирных жителей. Они бы все равно занимались провокациями и обстрелами, готовили бы новую агрессию против республик Донбасса и поход на Крым. Нет уж, как говорится, померла Украина, так померла. Хватит консенсусов и компромиссов. Безопасность нашей страны должна быть обеспечена силой нашего оружия и бессилием в этом отношении врагов. И если государство Украина не вписывается в такие параметры, то ему и существовать тогда не следует.

И пусть теперь Зеленский объяснит всему миру, какой мир ему нужен, и почему он на него не согласился. А заодно и попытается оправдаться перед радикалами-бандеровцами, как это он чуть было не договорился с «москалями» и не «продал Батькивщину» за «какой-то мир».