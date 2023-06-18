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Политика18 июня 2023 5:16

Отказ от НАТО и денацификация: Россия показала "Стамбульские соглашения", разорванные Зеленским

Обозреватель Гришин назвал публикацию "Стамбульских соглашений" ударом по Киеву
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Владимир Путин показал часть «Стамбульских соглашений», которые были выработаны на переговорах России и Украины прошлой весной

Владимир Путин показал часть «Стамбульских соглашений», которые были выработаны на переговорах России и Украины прошлой весной

Фото: REUTERS

Серьезнейший и сильнейший удар по международному имиджу Зеленского был нанесен Россией вечером субботы. Президент России Владимир Путин показал часть «Стамбульских соглашений», которые были выработаны на переговорах России и Украины прошлой весной, предварительно согласованы (парафированы) и даже подписаны главой украинской делегации.

Не зря в Киеве боялись, что «Стамбульские соглашения» рано или поздно всплывут. Ой, не зря. И они всплыли аккурат накануне «саммита мира», который Зеленский, кровь из носу, намерен провести до начала саммита НАТО 11-12 июля в Вильнюсе.

- Я допускаю, что в ближайшее время будет обнародован тот парафированный стамбульский документ. Он минско-стамбульский, потому что изначально он начал готовиться ещё в Минске, а потом уже делегация переехала в Стамбул, - буквально накануне озвучил один из своих страхов украинский политолог Руслан Бортник. - Россия может попытаться в очередной раз подорвать доверие к Украине, к любым политическим инициативам Украины, вот, мол, Минские соглашения подписали – не выполнили, «Стамбул» ратифицировали – не выполнили, какой смысл о чём-то договариваться?

Так оно и произошло. Этот документ Путин показал на встрече с президентами- представителями африканской делегации, которая прибыла в Москву после Киева с целью склонить Россию и Украину к мирным переговорам. И оказалось, что все это уже было. И переговоры, и достижение соглашения. Которое, как и было сказано, Киев в очередной раз отказался выполнять, нагло и наглядно демонстрируя свою недоговороспособность.

Что там было, кроме постоянного нейтрального статуса Украины и отказа ее от вступления в НАТО? Говорят, что был прописан статус русского языка, отказ от бандеровской идеологии, что подразумевает денацификация. Демилитаризация выражалась в конкретных параметрах ВСУ и Нацгвардии, количестве вооружений по типам, которые допускались в украинской армии: танков, артиллерии, САУ БМП, самолетов и т.д. В продемонстрированном Путиным документе эти данные, представленные сторонами, разнятся – украинцы хотели большего, наши настаивали на меньшем. Но это все стало бы предметом дальнейших договоренностей. Главное, что стороны обозначили свои позиции по этим уже тактическим и постепенно сближали бы их. Но там не было ни Херсонской, ни Запорожской областей в составе России, не было продолжения боевых действий и сотен тысяч погибших украинцев. Не было там и «раздела по Днепру», о котором любят голосить и посейчас иные политологи. И российских войск на признанной за Украиной территории. Не было бы катастрофы с Каховской ГЭС, и еще много чего. После 9 лет непрерывных обстрелов Донбасса Москва все еще была настроена на переговорный процесс и на возвращение к миру. Зеленскому предложили мир на достойных условиях. Настолько достойных, что это могло бы даже вызвать непонимание в самой России. Там наверняка было еще много чего, не зря же Путин упомянул про 18 статей договора и приложения к нему.

И президент Зеленский согласился, а потом отказался. И только не надо вспоминать при этом про Бучу. ВСУ зашли в Бучу 1-го апреля. Подпись на документе проставлена 13-го апреля. А во 9-го числа этого месяца в Киев прибыл Борис Джонсон, тогда еще занимавший пост премьер-министра Великобритании. И нет никаких сомнений, что именно он разжег потухшее было пламя боевых действий и, нажав на Зеленского, вынудил того порвать «стамбульские соглашения». И именно после его давления подельники Зеленского вместе с ним предприняли все, чтобы срочно организовать постановку в Буче, дабы иметь возможность выйти из переговорного процесса с Россией с «благородным выражением на лице».

И теперь понятен тот «жест доброй воли», согласно которому российские войска ушли из Киевской области. Не было в этом отходе никакой заслуги ВСУ. Москва показала в тот момент, что она начала выполнять достигнутые соглашения, тем самым призвав к аналогичным шагам и Киев. Что называется, одна из главных наших ошибок заключается в том, что мы всегда думаем о противнике/враге лучше, чем он того заслуживает.

Мерзкий, убогий фигляр-марионетка – именно таким показал себя Зеленский во всей этой истории. Пожертвовал сотнями тысяч своих сограждан в угоду заезжему иностранному клоуну, которого сейчас в своей стране полощут хуже половой тряпки в грязном ведре.

Примечательно, что «Стамбульские соглашения» ставили Украину в гораздо более плохие условия, чем предшествовавшие им «Минские соглашения». Нет никаких сомнений, что в итоге для Киева все будет гораздо хуже, чем «Стамбул», не говоря уже о «Минске». Но в Киеве сами того захотели. Но и «Стамбул», и «Минск», при всей разнице в подходах и условиях, предусматривали все же сохранение украинской государственности. А зачем нужна нынешняя Украина в том виде, в котором она существует? Непонятно.

По большому счету, оно и к лучшему, что «Стамбульские соглашения» были сорваны. Потому что и наше руководство, и вся страна воочию убедились в невозможности достижения какого-то переговорного результата с этими уродами, прославляющими нацистов и коллаборантов, целенаправленно обстреливающими артиллерией и уничтожающими мирных жителей. Они бы все равно занимались провокациями и обстрелами, готовили бы новую агрессию против республик Донбасса и поход на Крым. Нет уж, как говорится, померла Украина, так померла. Хватит консенсусов и компромиссов. Безопасность нашей страны должна быть обеспечена силой нашего оружия и бессилием в этом отношении врагов. И если государство Украина не вписывается в такие параметры, то ему и существовать тогда не следует.

И пусть теперь Зеленский объяснит всему миру, какой мир ему нужен, и почему он на него не согласился. А заодно и попытается оправдаться перед радикалами-бандеровцами, как это он чуть было не договорился с «москалями» и не «продал Батькивщину» за «какой-то мир».

Политика: ДИПКУРЬЕР