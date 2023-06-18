Последний фильм с участием Кэрри Фишер, - принцессы Леи из "Звездных войн" - выходит через семь лет после ее смерти

Кэрри Фишер - актриса, прославившаяся ролью принцессы Леи в «Звездных войнах» Фото: EAST NEWS

Картина «Чудесный колодец» (Wonderwell) выйдет в американский прокат 23 июня, а вскоре после этого появится на онлайн-сервисах. Поставил ленту российский режиссер Влад Марсавин, ранее работавший над документальными и анимационными фильмами. Но самое интересное - что одну из главных ролей в картине играет Кэрри Фишер - актриса, прославившаяся ролью принцессы Леи в «Звездных войнах». Она скончалась в декабре 2016 года. Как получилось, что «Чудесный колодец» выходит только сейчас?

Напомним, Фишер после смерти появилась в фильме «Звездные войны. Скайуокер. Восход», но там образ принцессы Леи был воссоздан при помощи архивных съемок и спецэффектов. В «Чудесном колодце», наоборот, Фишер вполне «натуральная». Просто съемки эпизодов с ее участием прошли за несколько недель до того, как у нее остановилось сердце. (Это произошло в самолете, когда она летела из Лондона в Лос-Анджелес; когда авиалайнер приземлился, ее доставили в больницу, но усилия врачей ни к чему не привели; в ее крови были обнаружены следы наркотиков; ее мать, 84-летняя актриса Дебби Рейнольдс, умерла на следующий день от инсульта).

Героиня «Чудесного колодца», американская девочка, попадает с родителями в средневековый итальянский городок, там идет на прогулку в лес и попадает в параллельный мир. Встречает там ведьму, которую играет Фишер, и переживает невероятные приключения.

Марсавин рассказал в интервью Deadline: «Путешествие, которые мы пережили как создатели фильма, оказалось не менее рискованным, чем путешествие героини. Путь от съемок до экрана занял семь лет. Работа над визуальными эффектами в фильме такого масштаба отнимает много времени. Но кроме того, случились локдауны во время пандемии COVID-19, и, конечно, уход нашей замечательной Кэрри Фишер». По словам Марсавина, визуальные эффекты оказались настолько сложными, что это повлекло за собой увеличение бюджета фильма. Оно тоже повлияло на задержку премьеры.

Марсавин говорит: «Во время съемок Кэрри была полна энергии, она даже отметила с нами свое 60-летие в Италии, где мы работали над картиной. После ночной съемки, которая длилась до двух часов пополуночи, она пригласила всю съемочную группу отпраздновать день рождения вместе с нею, и вечеринка закончилась тем, что вызвали полицию - получилось слишком громко!».