Руководитель Роскачества Максим Протасов: «Наша халяльная и органическая продукция востребована за рубежом»

Руководитель Роскачества Максим Протасов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доходы от экспорта уже измеряются сотнями миллионов долларов. И есть большой потенциал.

Спрос на российские продукты питания растет во всем мире. При этом наши производители занимают и довольно специфические рынки сбыта. Например, халяльной и органической продукции. Как развиваются эти сегменты? Об этом в студии «Комсомольской правды» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал Максим Протасов, руководитель Роскачества.

- В этом году главная страна-партнер форума – Объединенные Арабские Эмираты.

Потому значительная часть мероприятий посвящена сотрудничеству с ОАЭ, с арабскими странами. В частности, обсуждали халяльную продукцию. Давайте ликбез небольшой проведем. Что такой халяль?

- Халяль – это продукция, услуги, образ жизни, разрешенные в соответствии с этикой ислама. Сюда входит и ряд требований к продуктам питания. Это не только неупотребление свинины других определенных животных, но и требования, связанные со всем технологическим циклом продукта. Халяль - это образ жизни, поэтому, например, помимо продуктов питания в сферу халяль входит косметика, фармацевтика, медицина, гостиничные услуги. Халяльные стандарты существуют во многих странах мира. И это логично, потому что 2 миллиарда населения в мире – мусульмане. При этом халяльную продукцию и услуги приобретают не только мусульмане, но и люди других вероисповеданий. Потребителей больше, потому что предполагается, что продукция, на которую нанесен знак «Халяль», прошла дополнительную проверку, связанную с безопасностью. И это действительно должно быть так.

- А как этого добиться? Нам нужен какой-то отличительный признак и система сертификации…

- Да, Роскачество уже создало орган по сертификации – «Роскачество – Халяль», аккредитованный Росаккредитацией. В нашей стране усилиями ПТК 704 приняли несколько первых национальных ГОСТов на продукцию категории «Халяль». В федеральный фонд стандартов Росстандартом включены стандарты Халяль Организации Исламского сотрудничества. Мы зарегистрировали знак «Роскачество - Халяль», который на рынке будет являться четким индикатором того, что данный товар или услуга действительно прошли сертификацию аккредитованным органом и инспекционную проверку, чтобы исключить риски и сомнения со стороны потребителей. Сейчас по поручению правительства мы выстраиваем инфраструктуру рынка «Халяль» в нашей стране, чтобы, во-первых, быть абсолютно уверенными в том, что мы предлагаем российским потребителям или гостям нашей страны. И, во-вторых, мы должны иметь возможность экспортировать нашу продукцию в другие страны мира, в том числе в те государства, где халяльный сертификат, выданный аккредитованным органом, является обязательным для доступа товара на рынок.

- Что касается экспорта наших продуктов. Почему арабские страны могут быть заинтересованы в них?

- Есть высокий нереализованный потенциал экспорта на данные рынки, ведь только за последние 5 лет прирост экспорта халяльной продукции из России в регион составил 46%. А за прошлый год прирост составил 24%. Это демонстрирует спрос на российскую качественную продукцию. В этом смысле мы можем занимать ниши других стан, которые поставляют на этот рынок продукцию очень давно. Главный экспортёр нашей продукции сейчас Саудовская Аравия, крупными покупателями выступают другие арабские страны - страны Персидского залива, Турция. И это не только мясная продукция, но и халяльная кондитерская и молочная продукция. Так называемые экспортно зрелые категории. Будем развивать эти направления и наращивать экспорт.

- Какой потенциальный объем мирового рынка, на который мы сейчас выходим?

- Мировой рынок халяльных продуктов составляет 1,3 трлн долларов, это гигантские цифры. С учетом того, что мусульманское население мира достаточно молодое, то мы видим 3-6-процентный прирост этой цифры ежегодно, то есть рынок растет, развивается. На сегодняшний момент только в страны Персидского залива мы поставляем халяльной продукции на 400 млн долларов. Есть уверенность, что эта цифра будет постоянно расти. С коллегами из Центров аккредитации и стандартизации стран Персидского залива, с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов совместно с Российским Исламским институтом мы запускаем совместные образовательные программы в области халяльного производства. Во-первых, мы будем учить руководителей предприятий, которые хотят выйти на рынок халяля, но не достаточно знают, что это и каким требованиям данная продукция должна удовлетворять. Во-вторых, для нас очень важно давать глубокие знания технологам и другим сотрудникам наших предприятий.

- Еще одна многолетняя тенденция – рост доли органической продукции и в мире, и в России. Давайте тоже в начале немного базовой информации озвучим. Что такое органическая продукция?

- Это продукция, которая произведена без гербицидов, пестицидов, ГМО, гормонов роста, синтетических удобрений. То есть продукция, произведенная методами традиционного земледелия. В органике мы в определенной мере возвращаемся к корням. Видим развитие этого сегмента в России. За последний год в полтора раза увеличилось количество сертифицированных Роскачеством органических производителей, половина регионов страны уже представлено как минимум одним органическим производителем. Что очень важно, мы активно популяризируем эту категорию, объясняем гражданам, о чем это, что это, нужно ли это им, как выбирать честную органическую продукцию, на какие маркировки обращать внимание, как выглядит государственный органический знак.

- Напомните, как выглядит этот знак. На что обращать внимание?

- Это белый листочек на зеленом фоне с надписью «Органик». Если Роскачество дополнительно эту продукцию инспектирует и сертифицирует, пониже еще написано слово «Роскачество». Но в любом случае, перейдя по QR-коду под этим знаком, вы попадаете на реестр Министерства сельского хозяйства и можете увидеть, нанесен ли этот знак сертифицированным и выключенным в реестр производителем. Важно, чтобы все товары на полках магазинов и в онлайн маркетах, на которых нанесено слово «органический», были сертифицированы и содержали этот государственный знак.

- У органической продукции есть большой минус. Она значительно дороже обычной продукции. Найдется ли на нее массовый покупатель?

- Вести органическое хозяйство непросто, себестоимость выше, урожайность ниже, но люди покупают эту продукцию, покупают дороже, таким образом компенсирую недополученную маржу производителям. Поэтому доля на рынке такой продукции не будет доминирующей. Но на сегодня доля рынка органической продукции составляет существенно меньше 1% от розничного товарооборота и я уверен, что эта цифра вырастет.

- Экспортный потенциал у этой сферы есть?

- Уже сейчас объем экспорта нашей органической продукции превышает 70 млн долларов. Самый растущий рынок потребления - Китай, заинтересованный в российской органической продукции. Нюанс есть в логистике: эта продукция производится без консервантов, а значит, ее нужно довезти с учетом правил хранения. Есть ещё таможенные барьеры, санитарные, ветеринарные правила, но это все вопросы решаемые. Главное – выстроить инфраструктуру, сформировать линейку сертифицированной продукции, быть готовыми поставлять ее и на внутренний рынок, и на международный.

СПРАВКА «КП»

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