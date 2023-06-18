Владимир Путин, президент России: Хрен им, как у нас в народе говорят Фото: REUTERS

Петербургский международный экономический форум – это всегда не только встречи, переговоры, контракты и деньги. Это еще и яркие цитаты его участников. И не только об экономике. Приводим самые интересные, на наш взгляд, высказывания участников ПМЭФ-2023.

Владимир Путин, президент России:

- Я не вижу здесь (в отъезде россиян за рубеж, - Ред.) ничего плохого. (...) Я уверен, что этот процесс скорее позитивный, чем негативный. Потому что он будет элементом дополнительной связи России с теми странами, с которыми у нас и так развиваются экономические и гуманитарные контакты. (...) Пусть люди поживут там, где они считают нужным, поработают.

- У нас такого (ядерного, - Ред.) оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как у нас в народе говорят.

- Технологический суверенитет не означает собственный выпуск всех товаров и услуг, это невозможно ни для одной страны в мире, да и не нужно, мы к этому не стремимся. Речь о том, чтобы иметь свои решения по критически важным направлениям.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер (о том, куда эффективнее вкладывать бюджетные деньги):

- Поросеночек маленький, на всех не хватит. Нужна честная калибровка. Чтобы государственные вложения стимулировали наибольшие частные инвестиции.

Министр финансов Антон Силуанов:

- Нам нужно логику менять. Государство должно спрос создавать, а станки делать - бизнес. И тогда будет доля государства меньше в экономике. Почему она пухнет-то? Госкомпании везде, деньги даем этим госкомпаниям, они создают бизнес, мешают коммерческому бизнесу. Надо субсидии сокращать.

- Деньги же не из воздуха. Либо увеличивать дефицит бюджета, либо - налоги. Ну и третий путь – перераспределим нынешние расходы. Третье – самое правильное и самое тяжелое. Но именно так надо делать.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников:

- У нас тысячи объектов федеральной собственности по всей стране. Те же санатории Кавказа. Здания разрушаются, инвестиций нет. Зачем это все? Давайте выставим на прозрачный аукцион и продадим.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина:

- Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу. Я уже не говорю о риске реставрации плановой экономики. На мой взгляд, это большой риск.

Помощник президента Максим Орешкин:

- Увеличить дефицит и повысить налоги проще всего. Если корову зарезать сразу, сыт будешь, но через год голод тебя настигнет.

Глава Сбербанка Герман Греф:

- Лучше всего, особенно в госуправлении, отдать принятие решений системам искусственного интеллекта (...) Искусственный интеллект не понимает, куда и зачем брать взятку, зачем положить это под стол, чтобы это отлежалось.

- Как только заканчиваются деньги, включаются мозги.

Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей:

- Мы чемпионы мира не только по тем санкциям, то наложили на нас. Но и чемпионы мира по тем санкциям, что мы сами наложили на наших граждан.

Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи:

- Сейчас 85% наших компаний решили остаться в России. Только 11% ушли. Еще 4% думают. 35% сменили учредителей и стали российскими, а все остальные - это компании с регистрацией в США. Американские компании, которые остались в России, действительно дружественные. Они здесь для того, чтобы работать. Те компании, которые остались в стране, чувствуют себя хорошо.

КСТАТИ

«Жириновский» – в тройке самых цитируемых. Однозначно!

До чего дошел прогресс: в числе самых цитируемых персон на ПМЭФ-2023 оказался робот! На первом месте – Путин, на втором – Собянин, а третье место занял искусственный интеллект «Жириновский» (см. «Конкретно»).

Напомним, алгоритм «Жириновский» его однопартийцы впервые представили именно на ПМЭФ-2023. Презентацию вел редактор отдела международной политики «КП» Алексей Иванов. Нейросеть обучена на тысячах текстов и выступлений Жириновского с 1980-х по 2022 года. Они не только цитирует политика, но и предлагает собственные идеи, пытаясь применить логику Владимира Вольфовича. Общается и письменно, и устно, причем голос – один в один!

Вот некоторые изречения нейросети на форуме:

- Украина? Политическое болото, полное предателей и русофобов. Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про нее.

- Через 100 лет Россия будет могущественной супердержавой, великой и процветающей! Мы будем лидировать во всех сферах: экономике, науке и технологиях. Наш народ будет сильным и единственным.

- Предателей нужно судить и наказывать по всей строгости закона! Эти подлые существа, которые продали свою родину и своих сограждан.

КОНКРЕТНО