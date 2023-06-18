Геннадий Онищенко: Как спастись от жары? Надо приезжать на работу к часу утра

В Москву пришла жара
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В последние дни ртутный столбик в Москве поднимался до + 28!
Поэтому «Вопрос дня» в нашей традиционной рубрики в ежедневном - столичном выпуске «Комсомольской правды» (выходит в понедельник, 19 июня) звучит так: «А вы где спасаетесь от жары?»
Среди экспертов - знаменитый врач и общественный деятель Геннадий Онищенко.
Вот - дословно - о чем мы поговорили.
…- Алло, Саша, слушаю тебя!
- Геннадий Григорьевич, здравствуйте, это помощник академика Онищенко. Беда!
- Что у тебя на этот раз?
- А вот жара! Срочно прямо всем нужен ваш совет - вы где и как спасаетесь от жары? Есть у вас свои методы?
- Ну, методов нет, есть образ жизни во время жаркой погоды.
- Так, в чём он заключается?
- Во всём.
- Например?
- В режиме дня, в питании, в одежде.
- Можете расшифровать?
- Что?
- Ну, вот коротко: режим питания, одежда, распорядок дня.
- Ну режим питания это - достаточное количество влаги, потом - не есть в это время жирную, жаренную пишу.
Ну, и - надо не очень тяжелую. Днём, что касается режима, стараться всё делать как можно раньше…
- Ага? И приезжать, что ли, на работу, как Онищенко, «к часу утра»?!
- А почему бы и нет? Хотя ты, Саш, такой способ борьбы с жарой не потянешь.
- А то!
- Ну, у всех это не получится, но я уже сказал - что стараться надо делать ранним днём все эти наиболее трудоёмкие, с точки зрения умственной деятельности, дела, вот с тем, чтобы освободить середину дня для того, чтобы быть более уверенным во всём.
Понятно?
Но и в пик солнечной активности меньше быть на открытом воздухе.
Если в этом есть необходимость, обязательно должна быть голова закрыта от прямых воздействий солнечных лучей.
Одежда - комфортная. Ну, не слишком открытая, и в то же время - не затрудняющая потоотделение.
Ну, вот это…
Ну, а что касается физической активности…
- Уменьшить бы надо, доктор!
- … то она должна быть умеренной, особенно в солнцепёк.
И не надо в это время - сразу на пляж. Ведь сейчас у многих отпуска, особенно у студентов, у школьников - каникулы.
Ну, и многие под это подстраиваются.
Поэтому не нужно быть на пляже в жару, а стараться пользоваться утренними солнечными лучами. Они больше содержат ультрафиолета и лучше способствует загару. Или - можно пользоваться и лучами вечерними. Вот так вот.
- Ну и, абсолютно, ни пиво, ни алкоголь никакой - вообще не употребляют?
- Вообще никогда не надо употреблять. А в жару особенно. Да. Влагу, это нужно. Прежде всего конечно воду, ну ещё какие-то соки. Так что, вот так.
- Понял. Спасибо вам огромное, Геннадий Григорьевич. До свидания.
- Смотри, не перегрейся, Саш!
- Ладно. Не буду…