Геннадий Онищенко: Как спастись от жары? Надо приезжать на работу к часу утра

В Москву пришла жара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние дни ртутный столбик в Москве поднимался до + 28!

Поэтому «Вопрос дня» в нашей традиционной рубрики в ежедневном - столичном выпуске «Комсомольской правды» (выходит в понедельник, 19 июня) звучит так: «А вы где спасаетесь от жары?»

Среди экспертов - знаменитый врач и общественный деятель Геннадий Онищенко.

Вот - дословно - о чем мы поговорили.

…- Алло, Саша, слушаю тебя!

- Геннадий Григорьевич, здравствуйте, это помощник академика Онищенко. Беда!

- Что у тебя на этот раз?

- А вот жара! Срочно прямо всем нужен ваш совет - вы где и как спасаетесь от жары? Есть у вас свои методы?

- Ну, методов нет, есть образ жизни во время жаркой погоды.

- Так, в чём он заключается?

- Во всём.

- Например?

- В режиме дня, в питании, в одежде.

- Можете расшифровать?

- Что?

- Ну, вот коротко: режим питания, одежда, распорядок дня.

- Ну режим питания это - достаточное количество влаги, потом - не есть в это время жирную, жаренную пишу.

Ну, и - надо не очень тяжелую. Днём, что касается режима, стараться всё делать как можно раньше…

- Ага? И приезжать, что ли, на работу, как Онищенко, «к часу утра»?!

- А почему бы и нет? Хотя ты, Саш, такой способ борьбы с жарой не потянешь.

- А то!

- Ну, у всех это не получится, но я уже сказал - что стараться надо делать ранним днём все эти наиболее трудоёмкие, с точки зрения умственной деятельности, дела, вот с тем, чтобы освободить середину дня для того, чтобы быть более уверенным во всём.

Понятно?

Но и в пик солнечной активности меньше быть на открытом воздухе.

Если в этом есть необходимость, обязательно должна быть голова закрыта от прямых воздействий солнечных лучей.

Одежда - комфортная. Ну, не слишком открытая, и в то же время - не затрудняющая потоотделение.

Ну, вот это…

Ну, а что касается физической активности…

- Уменьшить бы надо, доктор!

- … то она должна быть умеренной, особенно в солнцепёк.

И не надо в это время - сразу на пляж. Ведь сейчас у многих отпуска, особенно у студентов, у школьников - каникулы.

Ну, и многие под это подстраиваются.

Поэтому не нужно быть на пляже в жару, а стараться пользоваться утренними солнечными лучами. Они больше содержат ультрафиолета и лучше способствует загару. Или - можно пользоваться и лучами вечерними. Вот так вот.

- Ну и, абсолютно, ни пиво, ни алкоголь никакой - вообще не употребляют?

- Вообще никогда не надо употреблять. А в жару особенно. Да. Влагу, это нужно. Прежде всего конечно воду, ну ещё какие-то соки. Так что, вот так.

- Понял. Спасибо вам огромное, Геннадий Григорьевич. До свидания.

- Смотри, не перегрейся, Саш!

- Ладно. Не буду…