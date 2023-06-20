Статус ветеранов для всех: Какие новые меры поддержки участников СВО появляются в России

В России в 2023 году появился «Единый федеральный стандарт оказания мер поддержки семьям участников СВО» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Социальные выплаты, льготы для детей в школе, детсадах, поступление в вузы без очереди, поддержка в реабилитации, санатории, компенсации, налоговые льготы - в России в 2023 году появился «Единый федеральный стандарт оказания мер поддержки семьям участников СВО». Они действуют в каждом регионе и обязательны к исполнению. В этом году дети бойцов СВО получили возможность на льготных условиях поступать в вузы - в рамках определенной квоты. И даже если возникают какие-то сложности с получением справок, на помощь приходят специализированные фонды и объединения людей, которые готовы помогать родственникам тех, кто защищает границы нашей страны. Так, в якутском фонде «Защитники Отечества» помогли молодому человеку получить справку из военкомата о гибели отца - этот документ нужно было предоставить в вуз для поступления без результатов ЕГЭ.

КОМПЕНСАЦИИ, ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ЛЬГОТЫ

Новшества появляются и в регионах. Так, например, в Калининграде губернатор подписал постановление о единовременной компенсации военнослужащим и добровольцам, участвующим в СВО.

- Поступало много вопросов в директ и при личных встречах с нашими ребятами с просьбой оказывать поддержку тем, кто получил ранение, травму, контузию при участии в специальной военной операции. Подписал соответствующее постановление. Будем в таком случае предоставлять военнослужащим и добровольцам единовременную дополнительную выплату 250 тысяч рублей, - рассказал глава региона Антон Алиханов.

В Башкортостане семьи военнослужащих и сами бойцы смогут получать бесплатную юридическую помощь, льготы по уплате транспортного налога. На социальную поддержку смогут рассчитывать и сотрудники Росгвардии, которые также участвуют в защите российских территорий от врага.

В Казани инвалиды боевых действий, военнослужащие, ставшие инвалидами, и ветераны боевых действий могут претендовать на социальную ипотеку. На аналогичную поддержку смогут рассчитывать члены семей погибших обладателей вышеназванных статусов и тех, кто погиб при исполнении военной службы, пропал без вести и погиб в плену.

ВСЕ БОЙЦЫ ЕДИНЫ

Еще одна важная мера поддержки - норма о том, что, если военнослужащего направили в зону СВО, его семья имеет право продолжать пользоваться служебным жильем или же получать компенсацию за съем дома или квартиры. Это коснется и сотрудников Росгвардии.

Обсуждаются и поправки, которые позволят полностью выплачивать социальную помощь военнослужащему деньгами.

- При этом важно понимать, что, когда человек на спецоперации, в окопе, ему нереально воспользоваться социальными услугами. Для перевода же их в деньги нужно заранее подать заявление - это также нереально, - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя необходимость поправок. И подчеркнул, что о переводе мер соцподдержки исключительно в денежную форму просили сами участники СВО. Этот законопроект обещают рассмотреть и внедрить в жизнь как можно скорее.

ВАЖНО

Одна из недавних инициатив - признание военнослужащего без вести пропавшим, если сведений о месте нахождений бойца нет в течение шести месяцев. Справки о смерти военнослужащего смогут выдавать не только медорганизации, но и уполномоченные лица. Теперь семьям участников СВО не придется ждать годами в подвешенном состоянии - признание человека пропавшим без вести возможно по истечении полугода. И уже через 3 месяца после получения статуса пропавшего без вести суд может признать бойца погибшим.

В дальнейшем семья получает право на все льготы, а также получает все выплаты.