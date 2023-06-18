Ученые доказали: Запах чужого пота успокаивает

Хотите успокоиться – садитесь в транспорт со сломанным кондиционером Фото: Shutterstock

- Мы были немного удивлены («a little surprised»), - так отозвалась Эльза Винья (Elisa Vigna) из Каролинского института в Швеции (Karolinska Institute in Sweden) о результатах исследования, которые получила ее команда.

Впору было удивиться чуть больше - ученые выявили пользу жары. Обнаружили там, где ее можно было ожидать меньше всего. Оказывается, разгоряченные люди благотворно воздействуют на окружающих - просто тем, что потеют. И пахнут. Их запах успокаивает. Особенно тревожных женщин.

Шведы привлекли к экспериментам 48 представительниц прекрасного пола в возрасте от 15 до 35 лет, страдавших от социальной тревожности. Те, кто находятся в этом состоянии, сильно переживают по поводу всего происходящего вокруг. Их ни на минуту не покидает тревога. Эти – обеспокоенные – как раз проходили курс психотерапии.

Женщин разделили на две группы. Одни «лечились» и при этом нюхали ватки, пропитанные потом, который ученые собрали с тел других добровольцев. Остальным ученые подсовывали нейтральные ватки – не от потных.

Итог «потной ароматотерапии»: ватки с настоящми запахами способствовали тому, что показатели тревожности снизились на 39 процентов – или в два раза сильнее, чем у тех, кто нюхал нейтральные ватки.

Природу феномена шведы не объяснили. Скорее всего она связана с так называемыми феромонами – летучими веществами, которые источает кожа. Все больше ученых склоняются к мысли, что от всех нас непрерывно ими «пасет». И мы как-то чуем эту «химию» - реагируем на неё.

Напрашивается вывод: в нынешнее время, насыщенное разнообразными тревогами, имеет смысл чаще ездить в городском транспорте – уж там этих самых феромонов, неверное, больше, чем где-либо еще. Вдруг и к психотерапевтам обращаться не придется? Так пройдет – от обилия и разнообразия «успокоительных ароматов». На жарких улицах их гораздо меньше – сдувает.

«Спокойствие, только спокойствие», говорил Карлсон, правда, немного по другому поводу.

КСТАТИ

Ничего не бойтесь

Для пользы ближних, избегайте плохо проветриваемых пространств, если чем-то напуганы. Кроме шуток «запах страха», реально существует. И передается окружающим. В этом убедились исследователи, работающие под крышей Пентагона. Подробности – в нашем материале.

Запах был добыт из подмышек реально напуганных парашютистов - тех, которые прыгали первый раз пристегнутыми к инструктору.