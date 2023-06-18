Курение еще опаснее, чем мы думали: вредная привычка людей вредит Земле

Курение вредит не только людям, но и экологии. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сигареты опасны не только для курильщиков, как активных, так и пассивных, но и для окружающей среды. Чем оборачиваются летнее «смоление» и окурки, закапанные в песок или почву у водоема, выяснили ученые из Швеции.

Сигаретные окурки – один из самых распространенных вариантов мусора на пляжах. Причем материал, из которого сделаны фильтры, - ацетат целлюлозы – пластик высокой степени модификации. Разлагается он в среднем аж за 5 – 7,5 лет, прикопанным в полевых условиях и компосте, и за 14 лет – на поверхности почвы. При этом из фильтров выделяются пестициды, диоксид титана и триацетин, нафталин, никотин, бензол, тяжелые металлы и много еще чего. В целом, мусор из сигаретных фильтров классифицируется как «опасные отходы», однако токсины при этом превосходно смываются в близлежащие водоемы.

А дальше от сигаретных фильтров дохнут и личинки комаров, и морские рачки, и рыбки. Один окурок на литр воды приводит к 20-процентному повышению смертности среди личинок комаров, поедающих их рачков – дафний, а дальше – и для рыбок, которые едят рачков. Помимо того, что окурки нарушают экосистему водоемов, они могут и напрямую рыбам вредить. Так меньше двух прокуренных фильтров при 96-часовом воздействии убивают морских рыбок-сильверсайдов Atherinops affinis, поэкспериментировали ученые.

Есть ли выход из ситуации? Сокращать производство и потребление сигарет, как без фильтра, так и с фильтрами, поскольку они вредят не только курильщику и окружению через дым, но и опасны для планеты.