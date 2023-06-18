Питание для укрепления иммунитета: помогаем докторам

Обязательное условие в укреплении иммунитета – это сбалансированное питание. Фото: Shutterstock

Врачи делают все возможное, чтобы помочь тем, кто заболел. И мы очень благодарны за их самоотверженный труд! Однако каждый человек – в ответе за состояние своего организма. Необходимо делать все возможное, чтобы поддержать его и укрепить иммунитет.

Основная задача иммунной системы человека – охранять организм от воздействия микроорганизмов, способных вызвать развитие заболевания. Другими словами, иммунитет – наш «телохранитель». Пожалуй, это наиболее точное определение. Ведь именно иммунитет стоит на страже здоровья круглые сутки, оберегает не только от чужеродных агентов (микробы, паразиты и т. п.), но и от выходящих из-под контроля клеток собственного организма.

Как это работает

Когда в организм попадают вирусы и микробы, в крови начинают образовываться антитела, действующие на конкретную инфекцию. Более того, в крови существуют специальные клетки, которые называют лимфоциты-«убийцы». Именно их наш «телохранитель» направляет на уничтожение инфекции. Наряду с лимфоцитами-«убийцами» в крови есть другие клетки, которые называют лимфоцитами-«помощниками». Они начинают помогать размножаться клеткам-«убийцам». Таким образом, лимфоциты-«убийцы» в тандеме с лимфоцитами-«помощниками» способны быстро справиться с поступившей инфекцией.

Кроме того, организм человека вырабатывает целый ряд специальных низкомолекулярных химических веществ, белков и ферментов, которые либо непосредственно участвуют в уничтожении болезнетворных агентов, либо стимулируют клетки иммунной системы, помогая им справляться с возникшим заболеванием.

Что влияет на снижение иммунитета?

- Неправильный образ жизни (малая физическая активность, курение, употребление алкоголя и т. п.)

- Стрессы, раздражительность, усталость и плохой сон

- Окружающая среда

- Неправильное питание

Как укрепить иммунитет?

Если хотите быть здоровыми – прежде всего измените свой образ жизни. Начните больше двигаться, займитесь спортом или просто устраивайте себе прогулки на свежем воздухе. Откажитесь от вредных привычек. Постарайтесь не засиживаться по ночам перед телевизором или компьютером. Самый опасный враг иммунитета – это стресс. Старайтесь спокойно реагировать на различные ситуации и поменьше нервничать. Ну и конечно, обязательное условие в укреплении иммунитета – это сбалансированное питание.

Для оптимизации питания как здоровых, так и страдающих различными недугами людей необходимо:

– коррекция структуры питания (исключение отдельных продуктов и блюд за счет введения в рацион других, изменение режима питания);

– введение в рацион биологически активных веществ в виде обогащенных продуктов питания, специализированных продуктов, биологически активных добавок к пище.

Витамины и микроэлементы для иммунитета

Для первичной профилактики иммунодефицитных заболеваний особое значение отводится витаминно-минеральным комплексам, поскольку современное питание, особенно при болезнях, а также в условиях повышенных умственных и физических нагрузок не может обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Рынок сегодня предоставляет огромный ассортимент БАД на основе чистых витаминно-минеральных субстанций либо их природных источников. Важно, чтобы при выборе комплекса учитывались его сбалансированность (состав витаминов и микроэлементов) и возраст потребителя.

Аскорбиновая кислота (витамин С) является фактором защиты организма от последствий стресса, усиливает восстановительные процессы, участвует в подавлении воспаления, уменьшает эффекты воздействия различных аллергенов. Витамин C не синтезируется в организме человека, а современное питание не всегда может обеспечить организм должным уровнем аскорбиновой кислоты. В такой ситуации большое значение приобретают БАД, которые содержат не только готовую аскорбиновую кислоту, но и богатые ею растения, поскольку наилучший иммуноукрепляющий эффект достигается именно при сочетании этих источников биологически активных веществ. Примерами таких растений могут служить ацерола и шиповник.

Важным является обогащение питания ретинолом (витамином A), который обеспечивает повышение барьерной функции слизистых оболочек. Также в поддержании иммунитета участвует токоферол – жирорастворимый витамин Е. Его особая ценность состоит еще и в том, что он защищает от окисления полиненасыщенные жирные кислоты.

Свою роль в нормальном функционировании иммунитета играет и ряд микроэлементов. Известна, в частности, важная роль селена и цинка в обеспечении деятельности иммунной системы, которая препятствует возникновению иммунодефицитов, стимулируя синтез антител и оказывая противовирусное действие.

Антиоксидантная защита

Любой патологический процесс (в том числе инфекционный) сопровождается запуском каскада реакций свободно-радикального повреждения, которые снижают адаптационные резервы организма. В связи с этим для нормальной работы иммунитета необходимо использовать в питании те компоненты, которые обеспечат антиоксидантную защиту. Прежде всего это нутриенты, входящие в ферменты собственной антиоксидантной системы организма, к ним относятся все те же витамины С, E, A, микроэлементы цинк, селен, а также липоевая кислота и ряд аминокислот (цистеин, таурин, глутатион). Вместе с тем в условиях окислительного стресса в целях торможения воспалительных процессов целесообразно дополнительное обогащение пищи мощными растительными антиоксидантами, такими как дигидрокверцетин, изофлавоны солодки, катехины зеленого чая и др.

Защита со стороны кишечника

Для оптимального функционирования всех систем организма, включая иммунную систему, огромное значение имеет устойчивая работа кишечника. Оптимальное функционирование кишечника обеспечивается поступлением пищевых волокон (клетчатки), обладающих, кроме многих полезных качеств, адсорбционными свойствами, которые позволяют связывать и удалять из кишечника ксенобиотики, тканевые метаболиты, а также микробные клетки патогенных штаммов и их токсины. БАД на основе пищевых волокон не только выполняют функции естественных энтеросорбентов, но и стимулируют пищеварение.

Нормальное состояние микрофлоры кишечника человека – еще одно важнейшее условие достаточной эффективности иммунитета. Функционирование организма человека невозможно без сообщества полезных молочнокислых бактерий – бифидобактерий и лактобацилл, заселяющих не только кишечную стенку, но и другие слизистые оболочки. Поэтому для повышения защитных сил организма необходимо использовать БАД, содержащие пребиотики, например, лактулозу или фруктоолигосахариды.

Различные по составу полисахариды, в том числе с пребиотическим действием (инулин, арабиногалактан), в сочетании с антиоксидантами содержатся в экстрактах хорошо известного растения эхинацеи, БАДы на основе которой рекомендуются как один из наиболее активных природных иммуностимуляторов.

Защита от стресса

Одной из существенных причин снижения иммунитета является стресс. Многие заболевания связаны либо с пережитым острым стрессом, либо с хроническим психоэмоциональным перенапряжением. «Гормоны стресса», такие как кортизол и адреналин, выброс которых происходит в организме в стрессовой ситуации, позволяют до определенного времени стимулировать активность всех защитных реакций.

Однако при длительном стрессе или его большой силе резервы организма исчерпываются, и возникают иммунодефицитные состояния. Во время нервного перенапряжения организм теряет ряд жизненно необходимых веществ – особенно витамины группы В, а также витамины С, А, Е, которые в достаточном количестве могут поступить только с пищей и которые необходимо постоянно восполнять для полноценной работы нервной системы.

Сохранить и приумножить здоровье совсем не сложно, и это в состоянии сделать каждый человек самостоятельно. Нужно всего лишь не провоцировать свой организм к восприятию заболеваний и помогать самому ответственному нашему «телохранителю» – иммунитету. И тогда вы почувствуете, как благодарно ваш организм будет реагировать на такую защиту и поддержку. Вы будете энергичны, и вам не будут страшны сезонные заболевания.