Зеленский вогнал Запад в депрессию своим враньем: там задумались о смысле НАТО

Президент Украины Зеленский Фото: REUTERS

- Всё выглядит неплохо. Я бы сказал, что в целом позитивно, - ответил на днях президент Украины Володымыр Зеленский журналистам NBC News, когда они спросили его мнение о том, как развивается широко анонсированный и долго рекламировавшийся украинский «контрнаступ». Для кого-то, как говорится, и кобыла невеста. А для кого и сотни новых могил на кладбище Харькова с 10-го июня – "в целом позитивно". И нечего тут возражать. В «Педагогической поэме» Антона Макаренко описан случай, когда воспитанница колонии для беспризорников родила и задушила своего младенца. Младенца решили отвезти на судмедэкспертизу, и курьер из своих же воспитанников по возвращении заявил, что видел там таких младенцев-уродцев, что «наш найкращий». По лексике понятно, где происходило дело.

И Зеленский может усиленно пытаться делать вид, что его «контрнаступ» среди других «Найкращий», но вот на Западе стали на него смотреть уже с подозрением. Не будем сейчас пытаться анализировать ход боевых действий. Но невозможно не заметить, как приуныла западная пресса из числа мейнстримных СМИ, которые еще несколько дней назад предвкушали, как «русня» рассыпется и обратится в позорное бегство после могучего удара «чудо-богатырей» ВСУ, вооруженных современной военной техникой стран НАТО. Ан - «русня» не побежала. Более того, сейчас ВСУ несут наитяжелейшие потери. И это стало напрягать ведущие западные СМИ и некоторых самых умных экспертов. Причем, чуть ли не хором.

"Наступление закончилось?"

Журнал The Economist по итогам первых двух недель украинского "контрнаступа" вроде бы успокаивает своего читателя, мол, «все идет по плану», несмотря на очень высокие потери украинцев, но предупреждает, что самый ад для ВСУ начнется, когда украинские войска доберутся до выстроенных Россией оборонительных линий. Они даже заголовок статьи придумали ну очень ободряющий: «Следуя в ад». А пока, спустя две недели после начала, ВСУ этого еще не достигли. И это самый оптимистический взгляд на ситуацию.

Wall Street Journal, вообще, считает - контрнаступление закончилось, ВСУ понесли колоссальные потери. Через две недели после начала Украина приостановила контрнаступление. «Украинские силы в основном остановили наступление, пока командиры подводят итоги последних двух недель и анализируют способы прорваться через российские линии без огромных потерь», - пишет издание. По мнению американских журналистов, «Россия воспользовалась преимуществом своей военно-воздушной мощи и ограниченностью противовоздушной обороны Киева, чтобы нанести удар по украинским бронетанковым колоннам и остановить несколько атак, уничтожив часть современного западного вооружения, находящегося на вооружении Украины».

- Русские сражаются на хорошо подготовленных позициях и накопили достаточное количество артиллерийских боеприпасов, к тому же у них больше беспилотников, - выступила Washington Post. - Это действительно сложно. Много украинского оборудования, предназначенного для прорыва обороны, уже уничтожено, поэтому пройти через все эти мины будет настоящим вызовом. А это первая линия укреплений, — утверждают военные аналитики. И эта наземная угроза – не единственная проблема, с которой сталкиваются ВСУ, поскольку они подвергаются интенсивному обстрелу российских вертолетов и беспилотников, не имея надлежащих военно-воздушных сил для защиты.

Уже сейчас "появились признаки того, что Украине вряд ли удастся добиться стремительных успехов", подытожила американская газета.

"В чем смысл НАТО?"

- В НАТО нужно быть готовыми к тому, что контрнаступление Украины не достигнет больших целей. Одно можно сказать наверняка: украинская победа очень далека от гарантированной. Мы уже можем видеть это беспокойство, отраженное в нотах предостережения из Белого дома, - озабочено издание The Telegraph, которое вдруг задается неожиданным вопросом. - Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Украина, за спиной которой стоит мощь Североатлантического альянса, не может противостоять России, тогда в чем смысл НАТО?

А начальник Генштаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак, по сообщению ресурса Dorzeczy.pl, и вовсе бьет тревогу: «На Западе не понимают, что Украина очень далека от победы над Россией». Более того, на его взгляд, «ситуация с безопасностью настолько плоха», что генерал не исключает «прихода русских в Варшаву»… Нет, ну это, если вы совсем уж допроситесь…

Разворот сознания

А вот американская телекомпания CNN уверена: когда Украина потерпит окончательное поражение в контрнаступлении, Киев захочет провести мирные переговоры с Россией. Заметьте, не «если», а когда». Когда такие СМИ в унисон сообщают одно и то же, это, извините, не просто так. Это, как минимум, подготовка общественного мнения к повороту в отношении к реалиям. В какой-то степени это может быть подготовкой к развороту сознания, например, в плане уменьшения военной помощи со стороны стран НАТО Украине. Все же понимают, что Украина никогда не вернет долги, и уже начали понимать, что переоценивали ВСУ, недооценивали ВС России, западная военная техника не неуязвима, и, вообще, не в коня корм.

И только наркокомик в кресле президента в Киеве вместе с остальными такими же подельниками с помутненными мозгами продолжает видеть в происходящем позитив. А что еще делать, когда старшие приказали «играть лицом». Он и играет, как может. Примечательно, что на полную несамостоятельность Зеленского во главе Украины уже в открытую указали из африканской миротворческой делегации, где не постеснялись расставить все точки над «i».

- Миротворческая миссия стран Африки должна начать прямые переговоры с НАТО для урегулирования украинского кризиса, так как президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно не может принять важное решение без одобрения Североатлантического альянса, - заявил председатель комитета по международным отношениям и сотрудничеству парламента ЮАР Супра Махумапело.

Всем приговорам приговор.