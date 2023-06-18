Герой спецоперации «Z» майор Дуров сжег два БМП с пехотой врага

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Одна минута решает исход баталии, час — успех кампании, день — судьбу империи», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще повторял свои знаменитые слова: «Деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время дороже всего».

ТОЧНО ПОРАЗИЛ БЛИНДАЖ ПРОТИВНИКА

Старший матрос Константин Матвеев

Старший матрос Константин Матвеев Фото: Минобороны РФ

«Старший матрос Константин Матвеев в составе подразделения выполнял специальные задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. В ходе наступления матрос Матвеев лично обнаружил и с гранатомета поразил блиндаж противника, уничтожив при этом до 5 националистов. Впоследствии в составе дозора продвигаясь по окрестностям населенного пункта, Константин обнаружил группу хорошо вооруженных боевиков, которые готовили нападение на российских военнослужащих. Мгновенно оценив ситуацию, Матвеев передал координаты артиллерии, что позволило своевременно уничтожить огневые точки националистов. Умелые и решительные действия старшего матроса Константина Матвеева позволили сохранить жизнь и здоровье военнослужащим, а также создали условия для стремительного наступления основных сил, в результате чего оборона боевиков была прорвана, а населенный пункт освобожден».

ВОССТАНОВИЛ САМОХОДКИ В БОЮ

Младший сержант Никита КОНДРУЛИН

Младший сержант Никита Кондрулин Фото: Минобороны РФ

«В ходе специальной военной операции такелажник технического взвода арсенала Центра материально-технического обеспечения младший сержант Никита Кондрулин выполняет боевую задачу по восстановлению вооружения, военной и специальной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий. В составе выездной ремонтной группы Кондрулин выдвинулся на линию боевого соприкосновения для оперативного ремонта техники, получившей повреждения в бою. В полевых условиях, находясь под регулярным огнем националистов, рискуя собственной жизнью, Никита произвел ремонт, замену узлов и агрегатов на четырех самоходных артиллерийских установках «Гиацинт-С», утративших боеспособность в результате вражеского огня. Благодаря самоотверженности и профессиональным навыкам военнослужащего младшего сержанта Никиты Кондрулина была обеспечена непрерывная работа артиллерийского подразделения, выполняющего боевые задачи в составе группировки».

СЖЕГ ДВА БМП С ПЕХОТОЙ ВРАГА

Майор Владимир ДУРОВ

Майор Владимир Дуров Фото: Минобороны РФ

«Командир тактической группы полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) майор Владимир Дуров выполнял боевую задачу по уничтожению легкобронированной и автомобильной техники противника, а также живой силы боевиков. Находясь в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, Владимир осуществлял корректировку ведения огня тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Ведя наблюдение, Дуров своевременно обнаружил выдвижение бронегруппы противника в направлении российских оборонительных рубежей и оперативно передал на командный пункт информацию о перемещении бронетехники и мотопехоты боевиков.

Благодаря мужеству и профессионализму Дурова было успешно нанесено огневое поражение по скоплению живой силы наступающего противника и уничтожено сразу два бронетранспортера, а также большое количество живой силы боевиков. Понеся потери, противник вынужденно отступил. В ходе выполнения боевой задачи позиция Дурова подверглась артиллерийскому обстрелу, в результате чего несколько военнослужащих были ранены. Майор Владимир Дуров, не только успешно скорректировал огонь по противнику, но своевременно и профессионально оказал первую медицинскую помощь раненым, чем сохранил жизнь своим боевым товарищам, которых затем оперативно эвакуировали с поля боя прибывшие медицинские группы».