14 июня в Лувре открылась выставка древних византийских икон, вывезенных с Украины. Фото: REUTERS

14 июня в Лувре открылась выставка древних византийских икон, вывезенных с Украины. Как утверждают французские СМИ, 16 экспонатов были «эвакуированы с целью их сохранения» и останутся во Франции до окончания боевых действий. Правда, что именно им угрожало, так и не ясно.

11 из 16 произведений отправлены на реставрацию, а еще пять — самых ценных— можно лицезреть в Лувре на выставке «Истоки священного образа». Среди них четыре древние византийские иконы VI-VII веков: «Мученик и мученица», «Иоанн Предтеча», «Богоматерь с младенцем» и «Святые Сергий и Вакх». Работы выполнены воском по дереву и относятся к числу самых древних сохранившихся христианских икон. Во всем мире остались единицы подобных шедевров. Пятым экспонатом же стало мозаичное панно XIII века с изображением Святого Николая.

«Среди этих пяти икон четыре являются первыми свидетельствами иконописного искусства», — заявил Максимилиан Дюран, директор департамента искусств Византии Лувра.

Редчайшие иконы имеют долгую историю. Они пережили и падение Византийской империи, и иконоборчество, и мусульманские завоевания в монастыре Святой Екатерины на Синае. В середине XIX века их обнаружил там известный востоковед Порфирий Успенский, викарий Киевской епархии и основатель Русской духовной миссии в Иерусалиме, который и привез шедевры в Российскую империю, а перед смертью завещал их Киевской духовной академии. Во время Великой Отечественной войны часть экспонатов галереи была эвакуирована в Уфу, а часть расхищена фашистами и бесследно утеряна. Уникальные византийские шедевры тогда удалось сберечь. Но теперь они снова под угрозой.

Директор Лувра Лоранс де Кар сообщила, что музей принял экспонаты на временное хранение, французы обещают, что после окончания военного конфликта они будут возвращены украинской стороне. Но дело в том, что Лувр ранее оказывался замешан в скандалах с незаконной контрабандой экспонатов. Учитывая уникальность попавших в руки французов икон, соблазн «заиграть» их велик, если дела на Украине для киевского режима пойдут неважно. Однако, учитывая широкую огласку вывоза шедевров, это было бы слишком нагло. Впрочем, наглость — второе счастье.