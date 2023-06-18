Скорая читательская помощь ко Дню медицинского работника

Каждый год в третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают люди «в белых халатах». В этот день мы чествуем всех, кто спасает жизни и здоровье людей. И это не только врачи. Но и фельдшеры, медсестры, санитары, лаборанты. Люди, которые ежедневным трудом несут добро и заботу и позволяют нам оставаться здоровыми.

В этом году День медицинского работника в России отмечается 18 июня. «Комсомолка» поздравляет всех, кто имеет отношение к этому празднику и приглашает вас на книжную экскурсию. Наши авторы-врачи расскажут любимые истории о пациентах и помогут понять причины тех или иных проблем со здоровьем и не дадут уйти в самолечение.

Постучимся в кабинет эндокринолога

Зухра Павлова, Олеся Носова, «Обман веществ. Почему жир и сахар убивают наше здоровье и как с этим бороться»

Как настоящий доктор Хаус, Доктор Зухра Павлова распутывает сложные случаи и уже не раз приходила к парадоксальным выводам, которые спасали человеку жизнь и помогали нормализовать обмен веществ.

Подробная инструкция как улучшать здоровье и не бояться старости, дольше оставаться красивыми и здоровыми. Не думайте, что это просто запреты – то не ешь, это не пей. Как раз нет. Здесь все объясняется очень доступно. Если вам нужны убедительные доказательства, почему именно так, а не просто запреты, то это книга для вас. Купить книгу стоит хотя бы потому, что вы получите сравнительную гликемического и инсулинового индекса самых популярных продуктов. Это по-настоящему круто! Вы можете найти по отдельности ту и другую таблицы. Но свести их вместе до сих пор никому в голову не приходило.

На консультацию к кардиологу

Иоланта Лялите, «У меня есть сердце. Как продлить срок службы сердца и сосудов»

Внимание: начинаем вникать в медицинские термины, учимся читать анализы и вместе с автором переводим важное с медицинского языка на понятный. Вот она книга-шпаргалка для тех пациентов, кто игнорирует лечение и рекомендации врачей. Но не потому что пациенты стремятся изо всех сил болеть, а потому что не понимают почему назначения врача реально важны для здоровья и жизни. Автор рассказывает: что скрывают от врача пациенты на приеме; какие исследования и почему назначает врач; чем опасна гипертония; что общего между кровеносным сосудом и садовым шлангом. Э не просто полезная, а еще и веселая книга с прекрасными иллюстрациями!

Здоровье вашего сердца прежде всего в ваших руках. Читайте и помогайте ему каждый день, и оно будет вам благодарно!

Поговорим с ревматологом

Елена Выставкина, «Истории из соседней палаты. Услышано и рассказано ревматологом»

Молодой мужчина, неизвестно почему теряет вес, дама средних лет, учитель русского языка, не может проглотить ни кусочка еды, у охотника без видимых причин распухло колено. Что же объединяет всех этих людей? Вы скажете: «А что может объединять? Совершенно разные случаи описаны». Все они герои одной книги. 33 истории пациентов с загадочными симптомами и неожиданная развязка-диагноз. Автор книги, Елена Выставкина, ревматолог— врач-детектив. Она проводит тщательное расследование, опрашивает «свидетелей», и, опираясь на данные анализов, не дает ни единого шанса болезни остаться загадкой.

Увлекательное и очень полезное чтение для всех, кто хочет быть по-настоящему здоровым. Бытовые примеры, «узнаваемые» жалобы и характеры пациентов сделают чтение понятным и увлек.

Легкий слог и чувство юмора автора настроят на позитивное решение и выздоровление.

Заглянем к дерматологу

Мария Журавлева, «Под покровом кожи. Советы практикующего дерматолога»

Врач-дерматолог Мария Журавлева приглашает вас в увлекательное путешествие по самому большому органу нашего организма. Максимально просто и нескучно описаны знакомые диагнозы (акне, розацеа, псориаз, атопический дерматит). Вы посмотрите на дерматологию совсем под другим углом. Книга написана доступным языком и содержит много примеров из практики.

Книга полезна для людей с кожными заболеваниями. Тысяча вопросов возникает у пациента и не всегда ему хватает объяснений врача на приеме. Как правильно загорать, можно ли пользоваться гормональными кремами, что делать с детской сыпью? Нужно ли лечить или само пройдет? Действительно ли врач назначил необходимые препараты и исследования? Как вирусы влияют на кожу? Почему стареет кожа? Как часто посещать косметолога? Автор отвечает на вопросы, опровергает народные рецепты и затрагивает принципы доказательной медицины. Уверены, некоторые советы вас действительно удивят!

Читайте на здоровье и будьте здоровы!