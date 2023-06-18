«Меня просто нет»: Лобода призналась, что вся ее популярность осталась в России

Светлана Лобода. Фото: соцсети.

Светлана Лобода до начала спецоперации на Украине была одной из самых высокооплачиваемых артисток в России. За выступления на корпоративах исполнительница получала до 15 миллионов рублей. Сама она считает, что стала в нашей стране певицей номер один. В феврале прошлого года украинская звезда переехала в Латвию. Светлана записывает песни на украинском языке и дает концерты, но ее нынешняя гастрольная деятельность не идет ни в какое сравнение с ее успехом в России. Неудивительно, что Лобода с ностальгией вспоминает свою жизнь в Москве. В интервью в эфире Radio Van Светлана призналась: прежней популярности у нее больше нет.

Лобода вспомнила, что ей всегда было тесно в пределах Украины, она мечтала о гораздо большем размахе. Так совпало, что стремительный старт карьеры Светланы случился в 2014 году – в разгар «крымской весны». Тогда политические реалии ее нисколько не смутили.

«Лет шесть я пыталась выйти из пространства своей страны, потому что была мечта быть известным человеком не только в Украине, но и за ее пределами. Так случилось, что именно в 2014 году пошел старт моей карьеры по всем бывшим странам СНГ, в том числе и России», - рассказала Лобода.

Ее хит «Твои глаза» выстрелил и оставался на вершинах хит-парадов в течение двух лет.

«Я была реализована, успешна, была довольна карьерой, своим статусом», - говорит артистка.

Сейчас Светлана с дочками живет в Латвии. Она гастролирует и выпускает песни, однако новые композиции не могут похвастаться прежним успехом. Артистка признается, что очень болезненно пережила отъезд из России.

«Я похудела на шесть килограммов, весила 48 кило. Выглядела очень неблагополучно. В какой-то момент поняла, что таю, что меня просто нет», - вспоминает она.

Артистка разорвала все связи с бывшими друзьями в России. В социальных сетях она отписалась практически от всех теперь уже бывших коллег: «Сначала было тяжело, но сейчас я чувствую себя хорошо».

Ранее Лобода рассказала, что ее богатый покровитель после начала СВО потерял часть своего состояния. По словам Светланы, он уже не такой богатый, как раньше. Артистка уточнила, что у ее возлюбленного сейчас резко выросли расходы.

«Он уже не такой богатый. Сегодня он очень много тратит», - рассказала Лобода.

Два года назад украинские СМИ сообщили, что у певицы роман с миллионером Артуром Гранцем. Избранник певицы владеет бизнесом на Украине и в Белоруссии. Гранц - армянин по национальности, как и Лобода, он родился на Украине. Однако украинского гражданства у него нет. После распада СССР Гранц получил белорусский паспорт. Говорят, отношения с ним Лобода предпочитает скрывать, потому что ее избранник официально женат.