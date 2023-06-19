Муж беременной экс-«татушки» Лены Катиной усомнился в своем отцовстве

Лена Катина с супругом Дмитрием Спиридоновым. Фото: Иван МАКЕЕВ

В семье экс-«татушки» Лены Катиной скоро случится радостное событие: певица вот-вот родит сына своему мужу, бизнесмену Дмитрию Спиридонову. Накануне рождения малыша супруг артистки признался, что, узнав о ее беременности, усомнился в своем отцовстве.

Певица забеременела вскоре после того, как они сыграли свадьбу. И хотя миллионер всегда мечтал стать отцом, новость о беременности жены повергла его в шок.

«Была суббота, думал, высплюсь. Ага. Лена с пинка открывает дверь и дает тест. Я смотрю и спрашиваю: „У тебя COVID-19?“ Она: „Спиридонов, какой COVID-19, я беременна!“ Я такой: „В смысле? От кого? У нас будет ребенок?“ И Лена, пошутив, сказала, что будет ежик», - рассказал Дмитрий в подкасте на YouTube.

Лена Катина долго не говорила мужу, кто именно у них родится – мальчик или девочка. Певица раскрыла пол ребенка только на восьмом месяце беременности. Сын у пары родится уже в июле.

Дмитрий - сооснователь и генеральный директор CloudPayments - процессингового центра для обработки платежей. Несколько лет назад у него обнаружили рак щитовидной железы. Бизнесмен прошел через химиотерапию, лечение было долгим и изматывающим.

В июне 2021 года у Дмитрия случился рецидив. Он признавался, что уже почти сдался, поскольку устал бороться. Но тут он встретил Лену Катину. Они познакомились на вечеринке в честь его дня рождения. Друзья пригласили экс-«Татушку» исполнить несколько хитов. Их роман разгорелся стремительно, однако они не торопились строить планы на будущее, поскольку у обоих за плечами уже бы горький опыт развода. А через год влюбленные поженились.

«Дима сейчас в полнейшей ремиссии. Он прошел курс лечения в немецкой клинике, и это, слава Богу, не та онкология, с которой надо бороться годами. Так что в этом смысле нам повезло. Да, риск есть: болезнь щитовидной железы может вернуться, и я молюсь за него. Мы только нашли друг друга, и хочется вместе прожить целую жизнь, иметь еще совместных детей. Я очень надеюсь, что все будет хорошо», - рассказывала Лена в одном из интервью.

Для 41-летнего Дмитрия будущий малыш будет первым ребенком, а для 38-летней Лены – вторым. Певица воспитывает сына Сашу от предыдущего брака со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. Катина и Кузманович поженились в 2013 году. В 2015 году у супругов родился ребенок, однако в 2019 году пара рассталась.