Звезда «Аватара» и «Стражей Галактики» Зои Салдана: «Я научилась бить людей благодаря балету!»

Зои Салдана не очень повезло, потому что в натуральном виде в своих самых знаменитых картинах она не появлялась Фото: EAST NEWS

Зои Салдана повезло: она - единственная актриса, снявшаяся в трех самых кассовых картинах в истории кино. Это «Аватар», «Мстители: Финал» и «Аватар: Путь воды». В целом, фильмы с ее участием (а это еще и три серии «Стражей Галактики») собрали в прокате больше 14 миллиардов долларов. Это ОЧЕНЬ неплохо: в списке самых кассовых актеров ее обгоняют только Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-мл. и Сэмюэл Л. Джексон (все трое выехали в рейтинге вперед на тех же «Мстителях» и других фильмах студии Marvel).

Зои Салдана не очень повезло, потому что в натуральном виде в своих самых знаменитых картинах она не появлялась. В «Мстителях» ее героиня, Гамора, дочь злодея Таноса, была инопланетянкой зеленого цвета, а в «Аватарах» - и вовсе мультяшной Нейтири из племени на’ви. Конечно, есть много других картин, по которым можно составить представление о ее внешности. Трилогия «Звездный путь», спродюсированная Люком Бессоном «Коломбиана», нетфликсовский «Проект Адам»… Но для широких народных масс она так и останется инопланетянкой.

Кадр из фильма "Стражи Галактики 3"

ВОИНСТВЕННАЯ ПРИНЦЕССА-РОБОТ В ДЖУНГЛЯХ

Зои на 3/4 доминиканка и на 1/4 пуэрториканка. При этом появилась на свет в американском штате Нью-Джерси, и жила в Нью-Йорке до девяти лет (она билингва - одинаково хорошо говорит по-испански и по-английски). Потом случилась трагедия - ее папа погиб в ДТП. Мать отправила Зои и ее сестер в Доминиканскую республику, чтобы они там жили с семьей своего покойного отца. А сама «как лазер», по выражению одной журналистки, сконцентрировалась на добывании денег, чтобы обеспечить девочкам хорошее образование. Вскоре она снова вышла замуж, и у Зои с сестрами появился отчим, к которому они постепенно начали относиться как к родному.

В доминиканской частной школе над девочками, однако издевались. Во-первых, потому что они выросли в совсем другой, американской культуре. А во-вторых, попа и походка Зои (которые потом будут сводить мужчин с ума) вызывали чуть ли не улюлюканье, когда она была школьницей. «У меня ведь своеобразная походка. И даже сейчас, когда я готовлюсь к роли и представляю, как будет двигаться героиня, вспоминаю, как ходила тогда…»

Кадр из фильма "Стартрек: Возмездие"

Походка ничуть не помешала ее увлечению танцами. Более того, именно они помогли справиться с обидами. Зои всерьез занималась балетом и современным танцем, и сейчас говорит, что благодаря этому потом с легкостью играла в боевиках. «Балет - причина, по которой я могу бить людей! Вообще, это очень меня дисциплинировало, научило фокусироваться, легко переживать разочарования. Твоя кожа становится толще. Ты не можешь жалеть себя. Ну, то есть жалеешь, но через час приходится перестать - иначе это закроет для тебя все возможности».

А возможности открылись большие. Вернувшись в Нью-Йорк, она начала играть в театральной труппе Faces («Лица»), а в 2000 году дебютировала в кино, снявшись в картине «Авансцена»; играла она там молодую балерину. Потом еще были молодежные фильмы «Вирус любви» и «Перекрестки» (последний запомнился лишь благодаря тому, что партнершей Зои стала Бритни Спирс), небольшая роль в первых «Пиратах Карибского моря»…

Но реальный прорыв случился в 2009-м, когда один за другим вышли «Звездный путь» и «Аватар». Первый фильм был основан на популярнейшем телесериале, из которого Зои не видела ни одного кадра; хорошо еще, что ее мать была фанаткой «Звездного пути», и все ей разъяснила. А когда ее пригласили на прослушивание в «Аватар», сперва объявили, что ей придется сыграть «нечто среднее между принцессой-воином и роботом». Сценария при этом не показали. Зои была вынуждена совершать перед камерой разнообразные движения, которые, как ей казалось, соответствовали образу робота-принцессы в инопланетных джунглях. Потом, наконец, над девушкой смилостивились и выдали толстенный сценарий, приказав прочитать за три часа (над сценарием этим тряслись, как над секретным оружием - опасались, что детали сюжета просочатся в прессу). Зои освоила его за шесть часов. И лишь после того, как Джеймс Кэмерон отсмотрел записи с ее участием, соизволил встретиться с нею лично. Ну, а дальнейшее - история: «Аватар» стал самым кассовым фильмом Голливуда, а Салдана - сверхновой суперзвездой.

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

«ТЫ - МОЯ МАМА, НО ЕЩЕ ТЫ - ГАМОРА!»

Сейчас в проектах у Зои Салдана значатся еще три «Аватара» («Аватар-3» уже снят и выйдет в 2025 году, «Аватар-4» - предположительно в 2029-м, а «Аватар-5» - в 2031-м). Но в целом, она сейчас, кажется, поглощена не столько кинопроектами, сколько воспитанием своих детей. В 2013 году Зои вышла замуж за итальянца Марко Перего - бывшего футболиста, переквалифицировавшегося в художника. (Интересно, что предыдущие отношения, с актером Китом Бриттоном, длились у нее 11 лет, но свадьбой так и не закончились, - а за Марко она выскочила после нескольких месяцев знакомства). В ноябре 2014 года у них родились мальчики-близнецы, в феврале 2017-го - третий сын. Все они трилингвы - говорят на испанском, английском и итальянском.

Зои признается, что с самого начала возненавидела менять детям подгузники («я сделаю что угодно, лишь бы этого избежать»), но в остальном, похоже, она хорошая мать. Вечеринки с ее участием превращаются в кошмар для остальных гостей, потому что она говорит почти исключительно о своих мальчиках. Во время одного такого визита в гости они с мужем были вынуждены уединиться, чтобы всласть наговориться о Сае, Боуи и Дзене (да, так зовут детей). В интервью она не может нахвастаться тем, какие ее мальчики красавцы. Они, кстати, уже смотрят фильмы с ее участием («Ты - моя мама, но еще ты Гамора!» - заявил недавно младший из детей, шестилетний Дзен). И, по словам Зои, это заставляет их относиться к матери с дополнительным уважением!