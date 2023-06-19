Глава Бердянского района Алексей Кичигин рассказал, как его спасали сотрудники ФСБ России

Задержанные в Бердянском районе России диверсанты сейчас дают исчерпывающие показания

Сотрудники Федеральной службы безопасности России сообщили, что в ходе проведения оперативной игры пресекли попытку совершения Главным управлением разведки (ГУР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов России

Наши контрразведчики установили сотрудника украинской спецслужбы, которая руководила деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области еще в начале года.

«Были получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых ГУР ВСУ операций, установлен непосредственный исполнитель, задержан пособник, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования», - заявили в ФСБ России.

Задержанные в Бердянском районе России диверсанты сейчас дают исчерпывающие показания: «В начале 2023 года через социальные сети на меня вышла сотрудница Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по имени Александра. Она предложила поработать. Она попросила меня проследить за руководством администрации Бердянска. Сначала она прислала мне фотографию, а потом заявила, что я его должен ликвидировать».

Задержанный также заявил, что сотрудница украинской разведки Александра поставила ему задачу взорвать главу Бердянского района Алексея Кичигина в автомобиле, и добавила, что передаст через тайник компоненты взрывного устройства, которое он должен будет собрать сам по полученным от нее инструкциям. Взрывчатку и инструкции он действительно нашел в тайнике, который организовала ему местная жительница.

Рассказывает задержанная ФСБ России соучастница покушения (в отношении закладчицы уже расследуется уголовное дело по статьям «террористический акт», «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных веществ или взрывных устройств): «Взрывчатое вещество должно было использовано для теракта в Бердянске. Александра сказала, что банки с ним нужно будет передать через укромное место одному человеку. Я выбрала на своей улице у магазина укромное место в мусорном баке. Сфотографировала и переслала снимок Александре. Потом отнесла банки со взрывчатым веществом в мусорный бак».

Отметим, что ГУР ВСУ все чаще использует для вербовки социальные сети, а взрывчатку передает бесконтактным способом через закладки, как запрещенные вещества наркодилеры. Однако, в ФСБ говорят, что имеет достаточно сильную агентурную сеть, которая позволяет выявить завербованных граждан и пресечь преступления.

- Сотрудники ГУР ВСУ для проведения диверсий в России вербуют в социальных сетях граждан с новых территорий, но благодаря агентурной работе тут же попадают в поле зрения российских спецслужб, - отметили в ФСБ России.

Напомним, покушение на главу Бердянского района Алексея Кичигина было совершено 13 января. Тогда в СМИ заявили, что «по счастливой случайности чиновники не пострадал, так как бомбу на днище автомобиля массой в килограмм заметил охранник».

О том, как это было на самом деле, сегодня рассказывает сам Алексей Николаевич: «В начале года на меня вышли сотрудники спецслужб и предупредили о теракте. Дали прочитать переписку террористов, где они обсуждали мое устранение. Там обсуждались способы и суммы, которые им обещали заплатить за мое убийство. Мной было принято решение принять участие в операции по выявлению и задержанию агентов украинских спецслужб. Я читал все материалы о покушении на меня. Они рассчитаны на то, чтобы запугать население региона».

Отметим, что далеко не всем главам администраций так повезло, как Кичигину. 22 декабря 2022 года, глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа погиб при взрыве автомобиля. До этого, 12 декабря, вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк при подобных обстоятельствах получил ранения.