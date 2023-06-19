Депутаты России и Беларуси решили выделить деньги на гуманитарную помощь Донбассу из бюджета Союзного Государства

Спикер Думы Вячеслав Володин и его коллега из РБ Владимир Андрейченко возложили венок к вечному огню в Витебске Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

В некоторых городах от индустрии остались только «креативные пространства». Нет, дизайн-бюро или лофт-кофейни — дело хорошее, но кто-то ведь должен создавать и реальный продукт. Однако в белорусском Витебске есть и то, и другое: уникальный культурный кластер (дома-музеи великих художников Шагала и Репина, всемирно известный арт-фестиваль «Славянский базар») — и мощная промышленность.

На одну из таких фабрик — обувной комбинат «Белвест» — в ходе рабочей поездки 19 июня 2023 года приезжает спикер Государственной Думы — Вячеслав Володин. Он — председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, регулярно ведёт совместные сессии с участием депутатов обеих стран. Однако позиция Володина: работать надо не только в столицах, но и «на земле», в регионах, проводить заседания здесь, в облцентрах — так и проблемы видны, и повестка понятнее. Поэтому сегодня мы — в том самом городе, который, по легенде, больше тысячи лет назад основала святая княгиня Ольга.

Фабрика «Белвест» способна выпускать 150 тысяч пар первоклассной обуви в месяц. И, благодаря таким форматам, как Союзное Государство (СГ), — сбывать продукцию на огромном рынке с населением свыше 150 миллионов человек. Это и есть суть наших интеграционных проектов: равноправное партнёрство, когда выигрывает не один полюс силы, а все.

— Необходимо поддерживать такие предприятия! Мы достаточно успешно работаем в других сферах, но что касается лёгкой промышленности: обувщиков, текстильщиков — их надо развивать! — говорит Володин. — Принято решение в рамках Парламентского Собрания Союзного Государства оказать поддержку лёгкой промышленности.

Такие возможности у Парламентского Собрания есть — например, из бюджета СГ финансировалось строительство грандиозного Ржевского мемориала в Тверской области, памятника советскому солдату, который с момента открытия в 2020 году посетило 4 миллиона человек.

Поэтому после фабрики — Вячеслав Викторович и его белорусский коллега, Председатель Палаты представителей Национального собрания РБ Владимир Андрейченко, проводят заседание той самой сессии Парламентского Собрания Союза России и Беларуси. Повестка — важная для каждого: обсуждение бюджета СГ.

Председатель Думы Вячеслав Володин (второй слева) в ходе рабочей поездки осмотрел обувную фабрику -Белвест- в Витебске Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Сразу же — не без трудностей. На сессии выясняется: союзные программы по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — выполняются плохо. Значит — взять на карандаш.

Ещё один вопрос — выделение денег из бюджета СГ на гуманитарную помощь жителям Донбасса. Депутаты распоряжаются выписать на эти цели десятки миллионов рублей.

Далее — «правительственный час». Перед «союзными» депутатами выступают профильные министры обеих стран — министры транспорта: у нас это — Виталий Савельев.

— Мы своего министра знаем, — приветствует его Володин. — Человек, который возродил «Аэрофлот», сделал его компанией мирового уровня. Но когда мы говорим о создании объединённой транспортной системы Союзного Государства — это тема очень важная… Есть сообщение Витебска со Псковом? Или со Смоленском?

— Автодороги и поезда есть, — отвечает кто-то из депутатов.

— Но электричек, пригородного сообщения, нет! — напоминает другой.

— Раз есть проблемы, надо их обсуждать, — подводит промежуточный итог Володин.

Доклад Савельева — позитивный. Количество авиарейсов между двумя странами увеличилось почти в два раза. По железной дороге в прошлом году между двумя государствами перевезено 2,5 млн пассажиров. Белорусские инвесторы проявляют интерес к незамерзающему Мурманскому порту, откуда можно экспортировать товары в любую точку мира.

Однако депутаты засыпают его вопросами. Молодой «жириновец» Василий Власов обрушивается на ценообразование: почему билет на «Ласточку» от Москвы до Смоленска — тысяча рублей, а от Москвы до Минска — четыре тысячи, хотя отрезки маршрута почти равны?

— Где логика? — услышав это, возмущается Володин, предлагая рассмотреть данный вопрос на заседании Думы.

Не остаётся без внимания и геополитика.

— Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы переписать историю Второй мировой войны. Мы не можем этого допустить! Самым пострадавшим в этой войне был народ Советского Союза, куда входили представители разных национальностей: и русские, и белорусы, и украинцы, и армяне, и казахи, и киргизы, и грузины, и представители других национальностей, — напоминает Володин. — Сегодня мы живём в своих странах, в своих независимых государствах, но мы должны беречь память о наших дедах и прадедах. Да, распад Советского Союза для нас — общая трагедия, но мы должны как раз помнить, какой ценой досталась Победа, какой ценой досталась наша сегодняшняя жизнь — и делать все, чтобы сохранить историческое наследие.