Королевский скандал: Принца Гарри и Меган Маркл назвали аферистами

Отказавшись от титулов и финансового содержания от Букингемского дворца в начале 2020 года, принц Гарри и Меган Маркл с азартом охотничьих собак разыскивали, где бы подороже продать тайны британской короны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отказавшись от титулов и финансового содержания от Букингемского дворца в начале 2020 года, принц Гарри и Меган Маркл с азартом охотничьих собак разыскивали, где бы подороже продать тайны британской короны. Одним из выгодных предложений стал контракт с аудиоплатформой Spotify на $20 млн. От герцогов Сассекских требовалось регулярно выпускать эксклюзивные подкасты.

Программу назвали «Архетипы». Идею формата программы подкинул директор Spotify по инновациям и монетизации подкастов Билл Симмонс в одном из разговоров с принцем Гарри по Zoom. В итоге было решено выпускать «Архетипы» в формате интервью, где Меган Маркл болтала со знаменитыми друзьями и мировыми звездами. Среди гостей - теннисистка Серена Уильямс, певица Мэрайя Кэри, комик-актер Тревор Ноа.

Но за три года Меган и Гарри выложили всего одну серию программ, состоящую из 12 эпизодов. Дальше дело у них не пошло. С ноября прошлого года поклонники так и не дождались ни одного нового эпизода, пишет The Guardian.

Сделка с Spotify закончилась тем, что на днях аудиокомпания пары Archwell разорвала отношения с платформой. В совместном заявлении говорится, это стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию, все расстались миром и гордятся тем детищем, что сотворили за это время.

Всю сумму, оговоренную в контракте, Гарри и Меган точно не получат, так как не подготовили достаточное количество роликов и фактически сорвали сделку. Источники в компании говорят, что в Spotify многие разочарованы низкой производительностью герцогов. Они ожидали от них большего объема контента.

Разозленный Билл Симмонс назвал принца Гарри и Меган Маркл «аферистами». Он и прежде не скрывал своего пренебрежения к Сассексам и говорил, что его раздражает, что ему приходится «делить» Spotify с принцем Гарри.

«Вы просто продаете документальные фильмы и подкасты, никого не волнует, что вы думаете о чем-либо, если только вы не говорите о королевской семье или жалуетесь на них», - сказал Симмонс в своем подкасте в январе прошлого года.