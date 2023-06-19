Режим Зеленского не отказался от планов устроить чудовищную провокацию, свалив вину на Москву Фото: Shutterstock

По данным Службы внешней разведки (СВР) России, украинское руководство, похоже, втихую продолжает работы по созданию "грязной ядерной бомбы". Это мощный боеприпас, начиненный взрывчаткой и радиоактивными материалами. При его активации классического ядерного взрыва не происходит, но огромная территория может быть загрязнена смертельной радиацией.

С этой идеей Киев носится уже второй год. В 2022-м там планировали взорвать такую бомбу и обвинить в этом Россию. Однако нашей разведке удалось вскрыть эти безумные намерения, информацию быстро довели до западных столиц, Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и катастрофу удалось предотвратить. Но, выяснилось, что украинские властители затаились только на время.

Как сообщил Директор СВР Сергей Нарышкин, появились данные о том, что Украина в тайне от МАГАТЭ переместила в хранилище в Чернобыле партию облученного топлива с Ровенской АЭС. Это грубое нарушение договоренностей с МАГАТЭ. Топливо пришло в двух контейнерах - официально на хранение, однако у СВР есть информация, что на самом деле его могут пустить на переработку и использовать затем в качестве начинки для "грязной бомбы".

Нарышкин подчеркнул, что возможное применение украинской стороной такой бомбы будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы. В том числе стран Евросоюза и Причерноморья.

Ранее российские спецслужбы установили, что в структуре военной разведки Украины было создало отдельное подразделение с легкомоторной авиацией для проведения диверсий на территории России. Как утверждалось, одна из его задач - совершение теракта с использованием взрывчатого вещества, содержащего радиоактивные элементы.