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Политика19 июня 2023 10:45

Киев готов пойти на чудовищный шаг: все факты указывают на создание «грязной» ядерной бомбы

Режим Зеленского не отказался от планов устроить чудовищную провокацию, свалив вину на Москву
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Режим Зеленского не отказался от планов устроить чудовищную провокацию, свалив вину на Москву

Режим Зеленского не отказался от планов устроить чудовищную провокацию, свалив вину на Москву

Фото: Shutterstock

По данным Службы внешней разведки (СВР) России, украинское руководство, похоже, втихую продолжает работы по созданию "грязной ядерной бомбы". Это мощный боеприпас, начиненный взрывчаткой и радиоактивными материалами. При его активации классического ядерного взрыва не происходит, но огромная территория может быть загрязнена смертельной радиацией.

С этой идеей Киев носится уже второй год. В 2022-м там планировали взорвать такую бомбу и обвинить в этом Россию. Однако нашей разведке удалось вскрыть эти безумные намерения, информацию быстро довели до западных столиц, Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), и катастрофу удалось предотвратить. Но, выяснилось, что украинские властители затаились только на время.

Как сообщил Директор СВР Сергей Нарышкин, появились данные о том, что Украина в тайне от МАГАТЭ переместила в хранилище в Чернобыле партию облученного топлива с Ровенской АЭС. Это грубое нарушение договоренностей с МАГАТЭ. Топливо пришло в двух контейнерах - официально на хранение, однако у СВР есть информация, что на самом деле его могут пустить на переработку и использовать затем в качестве начинки для "грязной бомбы".

Нарышкин подчеркнул, что возможное применение украинской стороной такой бомбы будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы. В том числе стран Евросоюза и Причерноморья.

Ранее российские спецслужбы установили, что в структуре военной разведки Украины было создало отдельное подразделение с легкомоторной авиацией для проведения диверсий на территории России. Как утверждалось, одна из его задач - совершение теракта с использованием взрывчатого вещества, содержащего радиоактивные элементы.

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