Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник: От состояния наших дорог зависят жизни людей

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

- Леонид Иванович, давайте начнем с вопроса, касающегося жизни в республике. Луганская Народная Республика, к счастью, полностью освобождена, но можно ли сказать о том, что мирная жизнь уже вернулась окончательно?

Леонид Пасечник:

- К сожалению, украинские националисты все ещё обстреливают территорию Луганской Народной Республики. Сейчас линия боевого соприкосновения проходит в непосредственной близости от таких крупных населенных пунктов нашей республики, как Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Сватово, Троицк. Поэтому говорить, что мир наступил в полном объеме мы не можем. Тем не менее, жизнь постепенно возвращается в нормальное русло – восстанавливаем города и поселки, возвращаются люди. Огромное спасибо и федеральному центру, и регионам-шефам, которые помогают нам в этом.

- Как оперативная ситуация в зоне СВО влияет на жизни людей ЛНР, какие проблемы и задачи считаются сейчас первостепенными для решения?

Леонид Пасечник:

- Безусловно, основная приоритетная, первостепенная задача для нас – это победа. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы обеспечить все необходимое фронту, обеспечить надёжный тыл нашим бойцам, которые делают все возможное, чтобы обезопасить территорию Луганской Народной Республики.

Одновременно, уже сейчас мы думаем о возрождении нашего края. Поэтому вторая наша задача это восстановление: обеспечение стабильной подачи света, тепла, воды в пострадавших от обстрелов отступающих националистов городах и поселках, обеспечение республики недорогими и качественными продуктами питания, восстановление инфраструктуры, жилого фонда, дорог и т.д.

В этом направлении мы активно работаем и хотелось бы выразить слова огромной благодарности нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину за то, что в прошлом году им выдвинута инициатива о привлечении регионов Российской Федерации к восстановлению и дальнейшему развитию экономики Донбасса и спасибо регионам, которые протянули нам руку помощи.

В прошлом году нам удалось достигнуть существенных успехов в этой работе. По российским стандартам в максимально больших объемах восстановлены километры дорог. Восстанавливаются детские сады, школы, многоквартирные дома, запускаются предприятия. Оказана огромная помощь в восстановлении разрушенного жилья в Лисичанске, Северодонецке, в том же Рубежном, то есть, на линии боевого соприкосновения. Помощь просто неоценимая и жители нашей Луганской Народной Республики видят эту помощь и они, конечно, этому очень рады и благодарны.

- А экономика Луганской Народной Республики в каком сейчас состоянии? Что уже работает, что может заработать в ближайшее время?

Леонид Пасечник:

- Понимаете, в период до 2014 года экономика, на тот момент, Луганской области, развивалась по остаточному принципу. То есть, из области вытягивали ресурсы и ничего при этом не вкладывали. Возьмём у примеру восстановление дорог. Когда мы начали восстанавливать дороги в прошлом году, мы подняли документы и увидели, что есть такие дороги, которые в последний раз ремонтировались в 1984-м году. Представьте. Поэтому работы действительно много.

Таким образом, в наследство от Украины мы получили экономику уже достаточно подсевшую, слабую. Конечно, бесследно не прошли и восемь лет войны.

Сейчас мы постепенно начинаем возрождать нашу экономику, активно ведем поиск инвесторов для наших предприятий, которые смогли в тяжёлых условиях сохранить свой потенциал.

Сейчас ещё не на полную мощность, но уже работает такой гигант, как Алчевский металлургический комбинат, работают Стахановский завод ферросплавов Стахановский вагоностроительный завод, Лутугинский завод прокатных валков.

Работаем над тем, чтобы запускать эти и другие предприятия на полную мощность, что даст серьезный импульс к развитию экономики республики.

Другим стратегическим направлением мы определили сельское хозяйство. У нас оно очень перспективно, а с учетом того, что земля на территории Луганской Народной Республики очень благодатная, не использовать это было бы преступлением.

При этом для нас важно работать не только в направлении выращивания зерновых, маслиничных культур с целью их дальнейшего вывоза, а развивать территорию более глубоко: организовать переработку, чтобы это была мука, чтобы это была крупа, которая использовалась бы на наших комбикормовых заводах и дальше на разведение птицы, выращивания свиней, крупного рогатого скота, молочного направления, мясного направления и т.д.

- Леонид Иванович, 10 лет уже население Луганской Народной Республики ведет борьбу за право жить так, как хочет, за право жить с Россией, вот, как думаете, не жалеет население ЛНР о том, что почти 10 лет назад, в 2014 году, стала на рельсы, на которых стоит поезд под названием Российская Федерация.

Леонид Пасечник:

- Я в этом уверен, что никто из жителей республики об этом не жалеет. Когда в Киеве к власти пришли украинские националисты, мы, жители Донбасса, поняли, что нам с ними не по пути. Наши требования были просты – оставить нам русский язык, остаться в дружбе с народом России, не трогать нашу историю, не переписывать ее, оставить обучение и воспитание в школе таким, как было.

Но нам в этом было отказано и нас просто начали убивать. К нам пришла регулярная украинская армия, до зубов вооруженная, слаженная в военном отношении, и начала убивать мирных граждан. Вот то, что происходило на Донбассе. Поэтому, конечно же, мы с этим согласиться абсолютно не могли и абсолютно никак не жалеем. О чем свидетельствует референдум, который прошел в сентябре 2022 года и на котором жители республики однозначно выступили за вступление в состав Российской Федерации. Ту цель, которую мы ставили себе в 2014 году – стать частью Российской Федерации – мы выполнили. На сегодняшний день мы являемся, наверное, молодым, но вполне полноправным субъектом Российской Федерации.

- Теперь поговорим о безопасности дорожного движения. Леонид Иванович, спасибо большое за то, что согласились поговорить и об этих проблемах. как вы сейчас видите организацию деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в Луганской Народной Республике с учетом складывающейся ситуации, когда продолжается СВО?

Леонид Пасечник:

- Безусловно, безопасность движения – важный критерий жизни современного общества. На сегодняшний день одна из наших главных проблем – это изношенность дорог, а соответственно и главная задача – обеспечение должного качества дорожного полотна, что значительно снизит количестве происшествий на дорогах.

Далее – необходимо обеспечить соблюдение скоростного режима, но здесь, наверное, коллега больше расскажет. Считаю необходимым установление камер, которые будут ограничивать скорость, контролировать нарушение правил дорожного движения.

Нужно жить по законам, нужно соблюдать правила дорожного движения, потому что, управляя автомобилем, мы должны помнить о том, что это не только наша жизнь, но и жизнь окружающих нас людей.

- Олег Евгеньевич, наверняка уже есть определенная статистика, определенный анализ этой статистики, я имею в виду статистики аварийности в Луганской Народной Республике, какие выводы уже главк может сделать?

Олег Понарьин:

- Я сейчас, наверное, не стал бы озвучивать те цифры, которые статистически формируются, да, собственно, и сравнивать нам пока не с чем, скажу, что, конечно же, ситуация с безопасностью дорожного движения в Луганской Народной Республике она контролируемая и те задачи, которые сейчас Леонид Иванович поставил, обрисовал, они, конечно, актуальны.

Состояние дорог печальное, но огромные средства вкладываются в то, чтобы дороги были, по крайней мере, ровные и без дефектов. Вот наша текущая задача сделать их еще и безопасными. В том числе, посредством внедрения средств автоматической фиксации. Для этого программное обеспечение в республику завезено, в принципе, с точки зрения Министерства внутренних дел мы готовы уже к работе в автоматическом режиме. Дело, как говорится, за малым – теперь развить систему самих комплексов: и передвижных, и стационарных. Но основное все-таки, наверное, не столько инфраструктура, сколько сознание людей. Вот за сознание людей мы можем бороться уже сейчас. Для этого мы разворачиваем во всех субъектах федерации, включая и Луганскую Народную Республику, целую информационную сеть. Сеть передач, сеть публикаций, социальные кампании, чтобы людей склонить на свою сторону, на тему понимания правил безопасности, насколько отдельные движения могут быть рискованными для собственной жизни.

Что характерно для Луганской Народной Республики? Встречные столкновения, наезды на пешеходов и, к сожалению, управление транспортным средством в состоянии опьянения. Вот три головные боли, с которыми нам в ближайшее время вместе с руководством республики надо будет решать.

По детскому травматизму. Слава богу, нет каких-то зашкаливающих цифр, тем не менее, мы надеемся опять же на плотное взаимодействие по развитию движения юных инспекторов движения. Я работал с юными инспекторами из Луганской Республики и прошлые годы, они активно участвовали на тот момент в международных форумах, которые у нас ежегодно проходят в Анапе, в Краснодарском крае, надеюсь, что это движение получит новый толчок после сегодняшнего нашего разговора. Детей надо поддерживать – это наше будущее, и от того, насколько мы в них заложим сейчас правильное поведение, настолько получим и результат.

Кроме того, я бы хотел сказать и про текущую ситуацию с оказанием государственных услуг. Вы знаете, что первостепенная задача была перерегистрировать транспорт, поменять водительские удостоверения на российские – эта работа проводится. Конечно, есть шероховатости и в ней, и сложности, но с 15 мая на территории и Луганской Народной Республики, и Донецкой республики, и Запорожья, и Херсонщины начали действовать регистрационные подразделения межрайонные, которые выдают водительские удостоверения и принимают экзамены уже непосредственно на своей территории. Это в свою очередь избавляет участников движения от необходимости выезжать за пределы республики, можно получать легально все документы Российской Федерации на месте. Уже десятки тысяч государственных услуг оказаны, но нам предстоит все-таки еще большая работа, чтобы ее до конца переходного периода завершить.

Еще один момент. Я бы хотел, чтобы Леонид Иванович услышал это из моих уст. Сейчас осуществляется подбор кадров в Госавтоинспекцию, процесс не скажу, что идет легко. 50% кандидатов подобраны и уже вступили в ряды российской полиции, но мы ждем все-таки и помощь от власти республики – агитировать – нам нужны грамотные, квалифицированные, честные люди, которые были бы заинтересованы в работе в Госавтоинспекции. На мой взгляд, это очень важное, перспективное дело.

- Леонид Иванович, получится помочь коллегам в подборе кадров?

Леонид Пасечник:

- Я думаю, что мы организуем эту работу вместе на территории Луганской Народной Республики. К большому сожалению, трудности с кадрами есть не только в органах государственной автомобильной инспекции. Мы работаем над решением этой проблемы. Конечно, сказывается и военная обстановка, мобилизация мужского населения.

Что касается органов государственной автомобильной инспекции, то здесь у кандидата должно быть не только соответствующее образование, но и главное честность – мне кажется, это в первую очередь. Знаете, как когда-то в Уставе вооруженных сил, в присяге было написано: «Принимаю присягу и торжественно клянусь быть…» - первым пунктом было ни сильным, ни смелым, ни храбрым, ни умелом, а было написано: быть честным. Вот человек, который честен сам к себе, человек, который честен по отношению к своим друзьям, семье, родственникам, работе, родине, Отчизне, верен долгу – вот это настоящий человек. Вот таких людей нам нужно искать.

Олег Понарьин:

- Ну, мы с вами выходцы из советской школы и принимали присягу советскую, и я тоже помню и момент принятия присяги, и слова, сейчас тоже присяга есть и у сотрудников органов внутренних дел, поэтому, конечно, это ключевой момент. Но и еще важная вещь системная, которую нам нужно обязательно с Леонидом Ивановичем решать в самое ближайшее время – это создание комиссии по безопасности дорожного движения. Мы бы просили, чтобы возглавлял эту комиссию Леонид Иванович, поскольку решения тогда принимают не рекомендательный, а настоятельный и контролируемый характер, но от действия вот этого координационного органа зависит очень многое и рассмотрение проблем безопасности движения со всех сторон – и с дорожной, и с автотехнической, и с социальной. Комплексный анализ, комплексный подход – это залог будущего успеха.

- Леонид Иванович, учитывая загрузку вашу, как думаете, получится лично возглавить комиссию по безопасности дорожного движения?

Леонид Пасечник:

- Я думаю, получится. Уверен, что получится. Это очень важный вопрос, потому что от этого зависит жизнь наших граждан, их безопасность, поэтому вопросу нужно уделять достаточно внимания, конечно.

- Леонид Иванович, когда регион, с вашей точки зрения, сможет встать на рельсы устойчивого развития?

Леонид Пасечник:

- Мы уже возвращаемся к развитию. Но, безусловно, необходимо закончить боевые действия, отодвинуть линию боевого соприкосновения на достаточно безопасное расстояние для Луганской Народной Республики. Это даст возможность развернуть процесс возрождения на полную мощность. Мы будем двигать границу пока не выполним все задачи, которые поставил нам наш президент в рамках специальной военной операции. И вот тогда можно будет говорить о полном всеобъемлющем развитии экономики Луганской Народной Республики.

- Главное, что у Луганской Народной Республики есть колоссальный экономический потенциал. Действительно, в последние годы жизни в составе Украины этот потенциал, скорее, истощался, нежели использовался на благо региона, но работа над ошибками, совершенно точно, будет произведена и мы, естественно, желаем всем нам победы, а Луганской Народной Республике мы желаем как можно скорее встать на рельсы устойчивого развития. Спасибо большое.