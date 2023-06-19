Оскандалившаяся Лерчек сдала с потрохами всех блогеров: "Наживаются на людях и не платят налоги"

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина). Фото: Личный архив

Блогеры Валерия и Артем Чекалины, они же Лерчек и Артемчек, которые уже три месяца находятся под следствием за неуплату налогов и отмывание денег, вдруг дали первое интервью. А что, так можно было? - удивились в соцсетях. Оказывается, да: по решению суда, на время расследования супругам запрещено пользоваться интернетом, других ограничений нет.

О том, как они сами нарвались на уголовное дело, сколько зарабатывали в прежней жизни и как сейчас решают проблемы, Лерчек и Артемчек рассказали в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

ОБ УПЛАТЕ 311 МИЛЛИОНОВ

Артемчек:

- Все наши счета полностью заморожены. Поэтому взяли денег в долг у нашего лучшего друга, он бизнесмен. Благодаря ему мы погасили задолженность в 311 млн рублей перед ФНС. Когда на тебя заведено уголовное дело, круг, у кого можно спросить в долг, сильно сужается. Сейчас это 5 – 10 человек. И если бы один не смог дать всю сумму, пришлось бы дробить по нескольким друзьям.

Примечание:

Сейчас Чекалины еще ждут доначисления пени и штрафов, надеются погасить эту сумму со своих счетов, когда их разблокируют.

О ЗАРАБОТКАХ

Примечание: У Чекалиных два вида бизнеса: собственный бренд косметики и онлайн-марафоны стройности/денежного успеха и так далее. 300 млн недоплаченных налогов, по приблизительным подсчетам, означают общую выручку примерно в 1 млрд рублей. При этом свой общий годовой доход пара называет в размере 500 миллионов (как подметил ведущий Вячеслав Манучаров, "что-то не сходится"). Лерчек, по ее словам, в бухгалтерию не вникала: «У нас этим занимается Артем».

Артемчек:

- Выручка за три года от нашей косметической компании – в районе 10 млрд рублей. Мы хотели продать часть компании, сделка планировалась в мае. Из инфопродуктов основной доход приносил фитнес-марафон: здесь, по подсчетам ФНС, плюс-минус миллиард.

О ТОМ, ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 300 МЛН НЕУПЛАТЫ

Лерчек:

- Последние три-четыре года было много работы: мы находились в постоянных продажах, проектах, съемках, развитии... Не было времени даже вздохнуть. Всем занималась команда – технический специалист, один бухгалтер на аутсорсинге и так далее. Ну и получилось так, что использовалась так называемая «схема Лерчек» (дробление бизнеса. – Ред.). То есть налог наш исчислялся неправильно: вместо 35% выходило 6%. Я очень сожалею, что так получилось. Как гром среди ясного неба. Почему я плачу? Не знаю. Сложно, устала. Я люблю работать, делиться с людьми, а сейчас я не могу этого делать. Ну, это временные трудности. Главное сейчас выплатить и впредь не допускать такого. Такие испытания даются только сильным.

Артемчек:

Мыслей придумать какой-то «схематос», чтобы уйти от налогов, у нас не было, всё получилось само собой. И потом уже было поздно что-то менять. Есть одно ИП - когда доход подходит к лимиту, выводишь деньги на другое ИП. И так дальше, сколько заработаешь. Такая схема была и до нас, это было везде - мы же общаемся, все коллеги по цеху так делали. Кто святой, пусть кинет в меня камень!

Лерчек:

- Смотришь, а вокруг все так делают. И ты думаешь, ну наверное, нормально. Блогеры сосредоточены на том, чтобы создать продукт (онлайн-курс. - Ред.) и его продать. Всё остальное в нашей голове занимало меньше 1%, для этого есть команда. И когда лимит на одном ИП заканчивался, нам просто говорили: "Ну другое возьмите". Посмотрели - все так делают, ну авось, прокатит. Не было даже времени сесть и подумать, а может, не надо так делать. Это длилось три года. И зачем что-то другое придумывать? Всё работало и так.

О НАЧАЛЕ ПРОБЛЕМ

Артемчек:

- У нас была проверка налоговой, которая длилась 8 месяцев. И мы не переживали: идет и идет. А когда пришли письмо с выявленными нарушениями на 311 миллионов, я пошел к адвокатам. Мне ответили: всё нормально, доначисления - это обычная практика. Напишем возражение и будем разбираться. Хотели так попробовать, в правовом русле, но тут случился обыск и уголовное дело.

ОБ ОБЫСКЕ

Артемчек:

- Я сплю, в 6 утра слышу какой-то шум в доме и как будто вижу свет от фонариков. Подумал, глючит, заснул опять. И вдруг просыпаюсь от того, что лампа в глаза светит. Открываю глаза - стоит человек с оружием: «Вставай». А потом оказалось, что в комнате уже 14 человек. Я пошел чистить зубы, не знал, что делать. Испугался очень сильно. Сначала я даже думал, что это бандиты пришли.

Лерчек:

- Громкие голоса, фонарики, по всей комнате люди в черном. Я в пижаме. Сначала подумала, что это какой-то пранк (розыгрыш. - Ред.). Мне говорят так строго: «Одевайся». А я не понимаю, спрашиваю: «А куда мне одеваться?». Тут же вопрос: «Где дети?». А дети на третьем этаже спят. Старшие одни, младший с няней. Уже через минуту нас всех усадили за стол. Я хотела позвонить адвокату, потому что это уже было не похоже на пранк, но телефоны забрали. Зашли понятые, и следователь начал зачитывать постановление о возбуждении уголовного дела. Я думаю: «Нет, не может быть! Это невозможно!». И тут мне говорят: «Одевайся, украшения снимай». - «Почему снимать?». - «Потому что домой ты можешь не вернуться». Меня увезли в СК, а муж остался дома.

Кстати, дети до сих пор ничего не знают. Мы сказали, что обыск был розыгрышем.

О БАРДАКЕ В БЛОГОСФЕРЕ

Лерчек:

- Блоггинг - это развивающаяся сфера. И сейчас в ней творится огромный бардак. Есть адекватные блогеры, а есть те, кто творят дичь и обманывают аудиторию. Это настолько сейчас неконтролируемо, что пора в этом всем разобраться, навести порядок, чтобы неповадно было наживаться на людях. И сейчас на нашем примере показали: надо нормально себя вести, делать бизнес честно и платить налоги.

Артемчек:

- Я встречался с некоторыми блогерами - у всех идут проверки. У всех адвокаты, все собираются судиться, как я когда-то. Но я всем советую заплатить: так вы сэкономите на адвокатах, на нервах. Совет от души: пойдите и заплатите в добровольном порядке всю сумму налога, потому что ФНС считает всё верно - лишнего не приписывает. И больше такой фигней с дроблением бизнеса не занимайтесь.

О БИЗНЕСЕ И СПРАВЕДЛИВОСТИ НАЛОГОВ

Артемчек:

- Задача фискальных органов - максимально пополнить бюджет. Задача коммерсантов - заработать и сэкономить на налогах. А вообще, было бы круто, если бы все платили одинаково. Вот мы занимаемся косметикой, платим 22-23% от выручки. А есть компании-конкуренты, которые платят 0%, потому что они находятся в Сколково. Другие по каким-то схемам платят 3% от выручки. Нам с ними тяжело конкурировать. Получается, я львиную долю отдаю, а они ничего не платят!

О ПЛАНАХ

Артемчек:

Первое желание - полететь на море, поправить психику. Следом будем продолжать развивать косметический бизнес. Ну и когда всё утрясется на рынке инфобизнеса, продолжим продавать курсы. Нам, кстати, предложили стать амбассадорами курса по уплате налогов. Почему нет? За деньги да. Тем более, надо зарабатывать...