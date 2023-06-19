Привозят зараженных комаров на беспилотниках: Минобороны России готовится воевать с малярией, лихорадкой и гепатитом Б, выведенными в лабораториях США

США с союзниками могут использовать экологическую катастрофу в Херсонской области для заражения территории новыми более коварными вирусами Фото: REUTERS

Взрыв Киевом Каховской ГЭС, с одновременным сбросом воды с Днепрогресса и потоплением Херсонской области может иметь совершенно иные цели и задачи. Об этом стало известно из выступления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Любопытно, что в украинских СМИ уже довольно активно разгоняются новости о том, что в Херсонской области размыло скотомогильники, кладбища с жертвами прошлых эпидемий. И это действительно так. Понятно, что в воду могли попасть опасные инфекции намного опаснее, чем кишечная палочка.

Вот уже и местные власти просят не использовать воду для полива из водоемов Николаевской области, а людей мыть руки, пить только кипяченую воду, чтобы не заболеть холерой. Доктор медицинских наук, врач - терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов говорит, что в этих местах «холера исторически процветает много десятилетий». Это действительно так.

Но в своем выступлении генерал-лейтенант Игорь Кириллов предупредил, что США с союзниками могут использовать экологическую катастрофу в Херсонской области для заражения территории новыми более коварными вирусами, которые прошли подготовку в биолабораториях США. Такими как малярия или лихорадку Западного Нила.

«Характерно, что спланированное киевским режимом подтопление территорий Херсонской области способно осложнить ситуацию, в том числе и по арбовирусным инфекциям. После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь – лихорадки Западного Нила», - подчеркнул Кириллов.

У врага есть и средства доставки: беспилотники, которые приспособлены для распространения зараженных вирусами комаров и клещей. В американском патенте на беспилотный летательный аппарат, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров, говорится: «Беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия. При этом зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним боевые задачи».

Известно, что американцы тратят миллионы на создание новых образцов лихорадки Марбург и Эбола, малярии, лихорадки долины Рифт, Западного Нила, Денге, Зика, которые устойчивы к известным медикам лекарствам. Они также проводят исследования по передаче через различных паразитов таких смертельно опасных заболеваний, как гепатит Б и СПИД. По словам Кирилова Пентагон уже получил культуры комаров, инфицированные неизлечимым вирусом гепатита Б.

Все это говорит о том, что варианты развития эпидемии в Херсонской области могут быть совершенно непредсказуемыми.